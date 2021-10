Oroscopo della settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): obbiettivi e traguardi ambiziosi

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

L’ultima settimana di ottobre è impegnativa ma si conclude con una nota positiva. Il 23, con il Sole che entra in Scorpione, sarete pronti ad apportare cambiamenti radicali al quotidiano e desiderosi di raggiungere obiettivi e traguardi ambiziosi. Il 25, la creatività sarà al top e penserete al modo per rendere il lavoro più interessante. Avete bisogno di variare e progredire. Fare la stessa cosa più e più volte può annoiavi parecchio… Sfruttate l’ultimo passaggio di Mercurio in Bilancia per fare un richiesta, sviluppare un progetto: il pianeta vi dota di grande chiarezza! Il 28, con la Luna in Leone sarete infatti spinti a intavolare delle conversazioni di lavoro e al riguardo potrete eliminare malintesi e problemi.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: giovedì rischiate di pensare (o cadere) a una tentazione oppure al partner racconterete qualche menzogna… Fate pure tenendo presente che potrebbero esserci delle conseguenze. Soli: è la settimana ideale per flirtare e ancora flirtare. Prenderete un impegno serio a novembre…

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): abbondanza e fortuna!

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana, l’ultima di ottobre, in cui dovete seguire con sicurezza le aspirazioni professionali. Il 23, l’entrata del Sole in Scorpione vi metterà in grado di guadagnare del denaro extra. Al contempo, se state per firmare un contratto potrebbe essere necessario scendere a un compromesso. Visto che sapete negoziare come pochi al mondo, troverete una soluzione vantaggiosa. Il 24, potreste aver bisogno di una mano ma difficilmente ve la daranno. Il consiglio astrale è di fare da soli… Il 26 e 27, sarà meglio non provocarvi, non mettervi i bastoni tra le ruote: la leggendaria diplomazia è assente e lavoro o vita personale non vi farete problemi a mettere a posto le persone. Il 28 e 29 sono giornata ultra positive, il buon aspetto Venere-Giove indica abbondanza e fortuna!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: dedicate attenzioni al partner ma il 26 le chiederà in modo esagerato! Probabile sia giù di corda… ma voi correrete come sempre in suo soccorso. Soli: il 28 potreste incontrare una persona che nei prossimi mesi avrà una parte importante nella vostra vita! Non sarà il grande amore, ma insieme vi divertirete.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il vento gira a vostro favore

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Mercurio in Bilancia, prima di entrare in Scorpione, invia le ultime vibrazioni: se aspettate da un po’ di tempo una risposta, una decisione, questa settimana la riceverete e sarà a vostro favore. Il 23, il Sole entra in Scorpione e punta i riflettori sul vostro settore delle ambizioni: qualunque iniziativa si rivelerà vincente! Abilità e talento vi metteranno al centro della scena, raccoglierete i frutti del vostro impegno. Il 24, un familiare potrebbe provocarvi, scatenare una discussione. Potreste voler reagire dicendo cose terribili ma la cosa migliore è prendere le distanze. Il 28, avete un rinnovato senso di fiducia nel vostro lavoro su cui avete investito tempo ed energie: svanirà ogni tensione! Il 29, Venere formerà un aspetto positivo con Giove nel vostro segno: i due pianeti fanno arrivare la fortuna, il vento girerà a vostro favore!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: è la settimana ideale per essere più presenti con il partner. Anziché pensare al futuro, organizzate un viaggetto romantico a due. Appagherete il desiderio matto di romanticismo che avete in questo momento.

Soli: dal 27 addio al vostro status. Un incontro vi farà perdere la testa. In ogni caso non abbiate fretta di impegnarvi seriamente. Prima stabilite i vostri confini e le vostre regole.