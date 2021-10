Oroscopo della settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): personalità magnetica

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ l’ultima settimana di ottobre: è tempo di concentrarvi sulle relazioni, i contatti professionali e sui sogni per fare passi avanti nel lavoro, nella carriera. Il 23, il Sole si sposta in Scorpione, seguito da Marte, potreste essere abbastanza competitivi. Le persone saranno attratte dalla vostra personalità magnetica. l 24 ottobre, potreste trovarvi di fronte a una situazione spinosa e la vostra sicurezza vacillare. Il che essere motivo di frustrazione, a meno che non rallenterete e farete un passo alla volta. Il 26 e 27, se state cercando di progredire nel lavoro, potreste essere strassati. E’ un momento di attesa, nel frattempo investite le energie sulle relazioni professionali, riflettete su ciò che volete ottenere. E dal 28 al 29, sarete in grado di intraprendere, di perseguire un obbiettivo con grande ambizione.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: Il 28 ottobre, state calmi, evitate liti. E una persona vi offre consigli non richiesti, sulla relazione prendeteli con le pinze.

Soli: con il Sole in Scorpione, sarete diffidenti, sospettosi nei confronti di chi vi corteggia. Sorridete, siate più amabili!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): molto convincenti

L’ultima settimana di ottobre potrebbe essere un po’ tesa, forse dovrete dare la priorità a impegni particolari – probabilmente personali – ma comunque finirà in bellezza! Il 23 il Sole entra in Scorpione, lavoro o vita personale sarete molto convincenti ed è un marcia in più. In generale, seguite l’intuito molto potente. Vi permetterà di prevedere le situazioni! Il 25, se siete in cerca di un impiego, si aprirà un porta sul lavoro che cercate da tempo. Il 26 e 27 ottobre, potreste avere difficoltà a equilibrare impegni professionali e personali. Sarete costretti a dare una priorità: fatelo in base all’urgenza e all’importanza, senza entrare in ansia. Tanto più che riuscirete a portare a termine tutto e non avrete problemi!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: vi concederete finalmente di essere ascoltati! Il partner inizierà a chiedere la vostra opinione e sarete felici di condividere le emozioni. Soli: il 26, una storia potrebbe iniziare a un ritmo veloce ma vi accorgerete che le intenzioni dell’altro/a non sono serie. Allora, lanciatevi nei flirt, non dovete impegnarvi immediatamente: per tutta la settimana, scatenatevi!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): sapete bene ciò che volete

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Un po’ di stress nel lavoro è presente ma il 23, il Sole entra Scorpione: segna un momento di affermazione personale grazie alla volontà e alla forza mentale. Saprete bene ciò che vorrete ottenere! Dopo il Sole anche Marte entrerà in Scorpione, rendendo frizzante la vita sociale. Contatterete chi conta e che può dare una mano. Dal 26 al 27 ottobre, nel lavoro potreste sentirvi sottovalutati o sottopagati oppure potreste non avere chiaro ciò che il boss si aspetta da voi. Ma il 28 sarà il giorno perfetto per apportare delle modifiche a un progetto o un lavoro di cui sarete orgogliosi! La Luna in Leone vi aiuterà a dissipare qualsiasi incertezza riguardante la vostra professione. E il 28 e 29 avrete la certezza di essere considerati preziosi collaboratori. Potrebbero arrivare elogi o conferme inaspettate.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: amate il partner, è sicuro e siete ricambiati. Ma ora state entrambi cambiando in modo diverso e il dialogo sarà difficile. Porre fine alla relazione o prendere delle iniziative per migliorarla: avrete le idee chiare.

Soli: il 28 potreste dare il via a una storia ma vi sembrerà meglio prendere le cose con calma. D’altra parte avete ancora diversi mesi per decidere con chi e in cosa impegnarvi.