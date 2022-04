Oroscopo della settimana dal 23 aprile per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 aprile 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 23 aprile (21 marzo-21 aprile): trasformerete il percorso professionale

E’ una settimana in cui siete fiduciosi e trasformerete il vostro percorso professionale! Domenica 24 aprile, con Mercurio in Toro in dissonanza con Saturno in Acquario avete le capacità per escogitare un nuovo modo di fare soldi. Siete in grado di pensare in modo critico e prendere decisioni difficili. Martedì 26 aprile, Mercurio è in buon aspetto con Giove: è una buona giornata per chiedere un aiuto agli amici cari e tutti faranno a gara per sostenervi! La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci, vi fa sviluppare una prospettiva fiduciosa riguardo alle vostre idee, convinzioni e opinioni nonché riguardo alle relazioni e impegni di lavoro. Mantenete questo slancio ottimista! Venerdì 29 aprile, Plutone torna in moto retrogrado in Capricorno, trasformerete alcuni aspetti della carriera a vostro piacimento! Nel fine settimana prendete cura delle persone care: alcune avranno bisogno di voi e delle vostre capacità, ma potrebbero non sapere come chiedere.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il 25 e 26, del partner vedrete solo le qualità! Con la Luna in Pesci quando si tratta di amore e generosità, date a piene mani!

Soli: il 28, divertitevi, improvvisate flirtate a tutto campo! E se volete fare il primo passo non esitate.

Oroscopo della settimana Leone dal 23 al 29 aprile (23 luglio-23 agosto): aperti al compromesso

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui potreste ottenere molto di più di quanto vi aspettavate!

Domenica 24 aprile, con la dissonanza Mercurio- Saturno potreste avere un incontro con una persona che conoscete bene e parlare di un possibile accordo commerciale. Potreste mettere insieme le risorse per fare degli investimenti immobiliari o per avviare un’attività secondaria. Se si tratta di un amico, riflettete: amicizia e affari non sempre vanno d’accordo… Più in generale, nel lavoro potrebbe essere necessario essere aperti al compromesso in modo che determinati accordi possano funzionare in modo produttivo. Martedì 26 aprile, Mercurio è in buon aspetto con Giove: avete l’opportunità di cercare finanziamenti per la vostra attività o di ottenere un prestito a un buon tasso di interesse. Esaminando i contratti, vedrete cosa deve essere cambiato e l’interlocutore sarà disposto a fare degli aggiustamenti. Venerdì 29 aprile, Plutone in Capricorno torna in moto retrogrado: nei prossimi mesi rivedrete le vostre aspettative di lavoro, potresti essere aperti a una nuova posizione o trasformare quella che avete già!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: se la relazione è in crisi, siete frustrati, fate attenzione alle reazioni a volte sproporzionate.! Se invece la relazione è stabile, può essere un periodo fruttuoso, soprattutto se desiderate un figlio o sposarvi. Soli: cercate di frequentare posti nuovi, è così che potreste incontrare l’anima gemella! Oroscopo della settimana Sagittario dal 23 aprile (23 novembre-21 dicembre): la fortuna aiuta gli audaci Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui se chiederete il supporto delle persone care, saranno presenti! Domenica 24 aprile, con la dissonanza Mercurio-Saturno, aspettatevi qualche imprevisto nella comunicazione. Ad esempio, potreste ripulire la vostra casella di posta elettronica e scoprire alcune mail importanti a cui non avete risposto. Mettete ordine! Lunedì 25 aprile, vi sentirete fortunati – e lo sarete: è un buon momento per rischiare e spingervi oltre i soliti limiti. La fortuna aiuta gli audaci! Martedì 26 aprile, Mercurio è in buon aspetto con Giove: un familiare sarà pronto a sostenervi riguardo una questione importante e il vostro cuore si riempirà di gioia! Nel lavoro, se ritenete di non essere ascoltati o che ci sono troppe opinioni opposte, cercate di trovare una via di mezzo in modo che tutti possano scendere a compromessi. Nel fine settimana, vi divertirete in compagnia degli amici. Non impantanatevi nei dettagli.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore