Oroscopo della settimana dal 23 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 luglio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 23 luglio (21 marzo-21 aprile): non esiste solo il lavoro!

Domenica 24 luglio, con la dissonanza Venere in Cancro-Giove nel vostro segno, soprattutto in famiglia abbonderanno i sentimenti caldi e affettuosi. Potreste sentire che la vostra casa in questo momento è un abbraccio confortante. Una riunione vi ricorderà le gioie che traete dalle persone care. Chiamate la nonna, una zia o uno zio che non sentite da un po’ e dite quanto significano per voi! Martedì 26 luglio, Mercurio in Leone è in dissonanza con Marte in Toro: potreste irritarvi per lo stato del budget ma è più probabile che siate stressati dalle abitudini di spesa di un familiare. E’ un aspetto forte che rappresenta un invito ad agire e ciò significa dare l’esempio. Prima di parlare con gli altri esaminate le finanze per vedere cosa potete cambiare. Al contempo, entrare in azione riguardo a un progetto di lavoro potrebbe non essere facile come pensavate inizialmente e sentirvi un po’ frustrati. La situazione cambierà giovedì 28 con la Luna Piena in Leone: realizzerete quanto avete in mente ma non solo, avrete nuove idee, sfrutterete il vostro talento. Lo stesso giorno Giove nel vostro segno entra in moto retrogrado: a voi ricorda che non esiste solo il lavoro. Dedicate dunque più attenzione al vostro benessere e alla forma fisica. Nel fine settimana, con la dissonanza Mercurio-Urano potrebbero esserci tensioni, stress e rischiate di commettere degli errori a causa del nervosismo. Prendete in considerazione l’idea di delegare qualche compito, qualche responsabilità.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il partner è arrabbiato o siete voi a creare un clima di tensione? Di cosa lo/a accusate? O è lei/lui che non vi capisce più? La relazione potrebbe vivere una fase di introspezione, sperando sia benefica. Soli: è una settimana in cui negli affari di cuore è calma piatta. Tranquilli si tratta di questi pochi giorni. Oroscopo della settimana Leone dal 23 al 29 luglio (23 luglio-23 agosto): una direzione di lavoro diversa e inaspettata

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Domenica 24 luglio, Venere in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete: potreste godere una vacanza rilassante in un posto bellissimo dove per un po’ farvi coccolare. Se non è così, potreste essere tentati di addebitare la somma sulla carta di credito e partire per vivere un’esperienza fantastica. Oggi avrete parecchie tentazioni. Martedì 26 luglio, Mercurio nel vostro segno è in dissonanza con Marte in Toro: siete dei leader naturali, ma resta da capire se siete comprensivi o un po’ un tiranni. Oggi rischiate di agire in modo impulsivo e desiderare che le persone scattino sull’attenti. Forse qualcuno non ha svolto bene il suo lavoro oppure è verosimile che abbiate solo i nervi a fior di pelle. Giovedì 28, la Luna Nuova nel vostro segno annuncia che nei prossimi sei mesi avrete una crescita professionale e personale. Poiché lo stesso giorno Giove in Ariete entra in moto retrogrado cercate di riflettere seriamente sul vostro percorso professionale. Nel fine settimana Mercurio è in dissonanza con Urano e potreste essere spinti in una direzione di lavoro diversa e inaspettata.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: sarete inflessibili, invece di ascoltare le spiegazioni del partner vorrete avere ragione a tutti i costi. Ammorbidite i torni o potrebbe esserci l’effetto boomerang. Soli: accettate inviti, partecipate a feste, socializzate… Avete l’opportunità di trasformare possibili incontri in relazioni solide e appaganti. Oroscopo della settimana Sagittario dal 23 luglio (23 novembre-21 dicembre): eliminare i progetti irrealizzabili Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Domenica 24 luglio, con la dissonanza Venere in Cancro-Giove in Ariete, se a volte siete propensi a esagerare oggi lo sarete ancora di più e vorrete concedervi qualcosa di delizioso. Con la dolce metà potreste trascorrere una giornata romantica o se si tratta di un primo appuntamento, passerete dal caffè alla cena fino alla colazione del giorno successivo. Martedì 26 luglio, Mercurio in Leone è in dissonanza con Marte in Toro: potreste perdere la pazienza con un collega, proverete un forte bisogno di difendere le vostre idee e opinioni. E potrebbe scapparci qualche parola di troppo. Occhio, rischiate di entrare in una lite. Giovedì 28 luglio, la Luna Nuova in Leone apre un nuovo ciclo sul fronte istruzione e persino viaggi, tutti aspetti meravigliosi da includere nel vostro sviluppo professionale. Potreste fare un viaggio di lavoro, trasferirvi per un lavoro, decidere di riprendere gli studi o ampliare le abilità attuali per diventare più competitivi nel vostro settore. Lo stesso giorno, Giove in Ariete entra in moto retrogrado: sarà d’aiuto a eliminare alcuni progetti irrealizzabili così da concentrarvi su opportunità più appaganti!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il partner dimostrerà tutto il suo amore, sentirete che vi ammira e ciò tra l’altro, aumenterà la vostra autostima!

Soli: vi lanciate nella conquista, volete piacere e attirate l’attenzione degli altri,: siete più spontanei e teneri. Darete il via a una storia e tornerete a credere nell’amore!