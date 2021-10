Oroscopo della settimana dal 23 ottobre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 23 ottobre (21 marzo-21 aprile): dopo una crisi, la rinascita!

Questa ultima settimana di ottobre, lasciatevi andare e date il benvenuto al nuovo! Il 23, il Sole entra in Scorpione e mette in luce le questioni finanziarie; al contempo, indica una rinascita dopo una crisi. E’ possibile che arrivi un risarcimento in denaro, una compensazione dopo una perdita. Il 25, con la Luna in Gemelli, sul posto di lavoro prima di esprimere le vostre opinioni, rifletterete. Il che è un bene. Dal 26 al 27 ottobre, la dissonanza Venere-Nettuno indica che sapete di possedere capacità e talento per concretizzare le vostre aspirazioni ma avere dubbi su quali mosse fare o per dare il tocco finale a un progetto. La cosa migliore è chiedere consiglio a una persona di cui vi fidate. Il 28, con la Luna in Leone ritroverete la consueta sicurezza.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: quando vi renderete conto che l’amore è compromesso anziché una una lotta, le cose andranno lisce. Soli: mercoledì potrebbe essere indimenticabile! La passione bussa alla vostra porta ed è il momento di prendere l’iniziativa. Oroscopo della settimana Leone dal 23 al 29 ottobre (23 luglio-23 agosto): nel lavoro dovete brillare

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui nel lavoro dovete brillare: cercate di chiudere il mese di ottobre con una nota positiva! Il 23, il Sole entra in Scorpione, nel vostro settore della casa, della famiglia ed è possibile che una questione riguardante una persona cara, sia motivo di preoccupazione. Il 26 e 27 potreste provare tensioni riguardo a un progetto personale o di lavoro su cui avete investito tempo, denaro ed energie ma il risultato finale potrebbe non essere chiaro. Il 28, con la Luna nel vostro segno, vedrete finalmente una luce alla fine del tunnel, riguardo al progetto tornerà l’ottimismo indispensabile per andare avanti con sicurezza. Il resto della settimana lavorativa è accompagnato dalla fortuna. Il 28 e 29, potrebbe arrivare una proposta di lavoro o il riconoscimento del vostro impegno.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: cercate di essere comprensivi, anche se il 28 non sarà facile: darete il via a un periodo migliore. Soli: una nuova storia d’amore guarirà le cicatrici del passato. La storia andrà avanti senza intoppi. Oroscopo della settimana Sagittario dal 23 al 29 ottobre (23 novembre-21 dicembre): più riflessivi

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Se il lavoro è stato fonte di stress è la settimana perfetta per superare qualsiasi tensione. Il 23, il Sole entra in Scorpione e sarete più riflessivi. Il transito segna un momento di introspezione, rifletterete su come potete cambiare la vita lavorativa o il percorso della carriera. Il 24 ottobre, potreste avere difficoltà a conciliare gli obblighi con il divertimento. Per quanto vi è possibile, delegate e rilassatevi con gli amici. Il 25 e 26, se non siete consapevoli di quanto siete apprezzati sul posto di lavoro, arriveranno elogi e complimenti, la dimostrazione che siete benvoluti. E il 28, con la Luna in Leone, avrete una rinnovata sicurezza in voi stessi!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: se volete che la relazione vada avanti dovete accettare anche i difetti del partner, fare i conti con i suoi comportamenti.

Soli: l’unico modo per dimenticare una persona è andare avanti. Ciò significa uscire di più con i gli amici e colleghi così da interagire con altri single.