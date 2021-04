Oroscopo della settimana dal 24 al 30 aprile 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): ce la farete a pieni voti!

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Con il Sole e Mercurio nel vostro segno siete tornati al posto di guida e pronti a dare il via a quei progetti a cui avete puntato di recente. Marte in Cancro, inoltre, accentua la comunicazione. E’ il momento giusto per creare un sito web, dare il via a un’attività on line o diventare degli esperti di pc. In generale è una settimana in cui mettervi alla prova: ce la farete a pieni voti!

Se lunedì vi troverete di fronte a degli ostacoli ricordate di fare un passo alla volta ed essere pazienti. In ogni caso, giovedì, calma, non potete pensare di aver sempre ragione: evitate di mandare chi vi circonda in un certo paese…

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: dedicate attenzioni al partner e sarete ripagati con gli interessi!

Soli: non dovete temere di rimanere soli: i pianeti vi dotano di super sensualità e vi assicurano bei successi!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): capire cosa non funziona nella vostra vita

E’ una settimana in cui riflettere su problemi e situazioni complesse sarà la cosa giusta. Lo farete con pazienza, nessuna decisione sarà presa d’impulso e progredirete con lucidità e fermezza. Il 26, lavoro o vita personale, potrebbero arrivare delle notizie sorprendenti (positive).

Martedì 27 aprile, con la Luna Piena in Scorpione è bene definire ciò che non funziona nella vostra vita e cercare dei modi per migliorarla. In generale è una settimana in cui le relazioni con il mondo circostante ritroveranno solidità e una profondità che scalderanno il vostro cuore.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: piacere e desiderio saranno le due parole d’ordine dei prossimi sette giorni.

Soli: la settimana apre le porte al passato e alle seconde possibilità. Pronti al ritorno o alla ri-conquista di un/a ex?

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): intrecciare relazioni preziose

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Venere in Toro vi regala grande fascino che potrebbe fare una magia nel lavoro o nella vita personale. Se dovete chiarire qualcosa con una persona, i passaggi astrali indicano che è possibile. Sempre che siate disposti ad ascoltare la sua versione… Il 25 cercherete di capire come vivere le esperienze che desiderate – e dunque dover spendere – e rimanere comunque nel budget senza sforare.

Il 27 aprile, con il Plenilunio in Scorpione, ristabilirete i contatti con alcuni amici che non sentite da tempo. Organizzate un incontro oppure parlate su Zoom! Questa Luna Piena è utile a intrecciare relazioni preziose con dei colleghi.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: l’intesa si rafforza, vi lascerete andare teneramente tra le braccia del partner.

Soli: Cupido è pronto a scoccare la freccia e darvi un aiuto per incontrare la persona giusta.