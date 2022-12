L’oroscopo della settimana dal 24 al 30 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 24 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Il 25 e 26 dicembre sono giornate di festa, sfruttate questo momento per godere del tempo libero in compagnia dei familiari, degli amici, anche se probabilmente con i pianeti in Capricorno l’umore non sarà sempre al top. E’ possibile che con questo stato d’animo, in seguito nel lavoro sarà un po’ difficile rimettervi in carreggiata. Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno, rifletterete sul vostro percorso professionale: il transito potrebbe spingervi a pensare a quali risultati avete ottenuto nel 2022. Il risultato di questo esame è che sarete soddisfatti poiché avete affrontato con sicurezza alcune paure o dubbi e siete diventati più forti! Il 29 dicembre, con il primo quarto di Luna nel vostro segno, sarete molto ottimisti riguardo al vostro lavoro. Al contempo Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado (fino al 18 gennaio) ed è in congiunzione con Venere: il transito rallenta un po’ le situazioni ma giocando bene le vostre carte, sarete comunque in grado di fare dei progressi. Tuttavia fate attenzione: il pianeta può comportare problemi nel settore della comunicazione. In coppia: evitate litigi con il partner, soprattutto giovedì, non avreste la meglio e potreste, del tutto inutilmente, dare fuoco alle polveri. Fate un respiro profondo e sotterrate l’ascia di guerra. Soli: il 29, avrete la sensazione di non avere il controllo sulle emozioni. Ciò che desiderate nel vostro cuore e ciò che invece effettivamente vivete sarà insoddisfacente. Mantenete la calma, non entrate nella spirale del pessimismo! Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

E’ l’ultima settimana del 2022: godetevi i festeggiamenti delle festività natalizie, tanto più che non sarete molto concentrati sulle questioni di lavoro. Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno, rifletterete su quanto avete realizzato nel lavoro: concedetevi il dovuto merito! Sfruttate questo transito per incontrare colleghi e amici che hanno avuto un impatto positivo nella professione, vi hanno offerto il loro sostegno. E’ una giornata piacevole anche nella vita sociale, entrerete in contatto con persone divertenti e stimolanti! Il 29 dicembre, impegnate al meglio le vostre energie così da non sentirvi confusi quando Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado (fino al 18 gennaio) e abbraccia Venere. Se avete pianificato un viaggio sarebbe saggio ricontrollare l’itinerario e, più in generale, fate attenzione ai problemi di comunicazione. Potrebbero esserci dei rallentamenti ma al contempo arrivare delle notizie che aspettate da tempo. Potreste rivedere o contattare una persona del passato oppure avere il desiderio di riprendere un corso di studi. In coppia: nella relazione regnano l’amore e complicità. Il partner vi affascina con la pazienza, la sua tenerezza aumenta il vostro desiderio e le serate sono molto piacevoli e al contempo bollenti. Soli: l’aria profuma di passione e siete in vena di trovare una nuova conquista romantica. Vestitevi per fare colpo e flirtate a tutto campo, incontrerete chi fa per voi. : nella relazione regnano l’amore e complicità. Il partner vi affascina con la pazienza, la sua tenerezza aumenta il vostro desiderio e le serate sono molto piacevoli e al contempo bollenti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

L’inizio di questa settimana mette in ombra il lavoro: trascorrerete le giornate di festa con amici, le persone care. Non sarete concentrati sulla professione o sulle finanze dunque sfruttate questo momento per riposare, rilassarvi e ricaricare le batterie. Mercoledì 28, con il buon aspetto Venere-Nettuno, Venere l’atmosfera sarà estremamente sognante romantica! Se non state cercando l’amore, questo transito potrebbe rappresentare una grande spinta alla creatività o al divertimento. Ma non solo: nel lavoro sarete sicuri di voi, della capacità di progredire. In ogni caso, visto che la Luna è in Pesci cercate di essere concilianti con chi vi circonda. Il 29 dicembre, Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado (fino al 18 gennaio) e si congiunge a Venere: i due transiti annunciano un periodo di riflessione in cui rivedere conversazioni e progetti risalenti ai mesi scorsi. Mercurio retrogrado punta i riflettori sulle finanze e rappresenta un invito a modificare l’atteggiamento nei confronti di debiti, del denaro con i soci, le tasse. Attenzione alle spese; se fate un acquisto costoso assicuratevi di poterlo eventualmente restituire! In coppia: mostrerete tutta la passione che provate ma il partner dovrà desiderarvi e parecchio. E sarete accontentati: la felicità è a portata di mano.

Soli: venerdì 30, siete in splendida forma, allegri, simpatici. E’ evidente che non passerete inosservati. Vi seguiranno decine di cuori pronti a conquistare il vostro.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

L’inizio di questa settimana probabilmente vi vede concentrati sulle festività, volete giustamente trascorrere del tempo con le persone care. Non penserete alle questioni di lavoro e festeggerete in totale serenità. Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno, l’atmosfera è romantica, con il partner il legame diventerà ancora più forte. Se non siete in cerca di una storia, potete comunque godere della magia di questo transito nelle amicizie. Avrete conversazioni significative e affettuose. Rifletterete inoltre sulle sfide che avete affrontato nel lavoro durante il 2022 e sarete sorpresi di quanto ne siate usciti vincenti! Il 29 dicembre, con il primo quarto di Luna in Ariete, potreste ricevere un riconoscimento per un risultato professionale. Portate questo entusiasmo nel nuovo anno! Lo stesso giorno, Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado (fino al 18 gennaio): cercate di capire con chi volete lavorare e quali obbiettivi raggiungere il prossimo anno. In coppia: il 28 sarà una gran giornata d’amore. il buon aspetto Venere-Nettuno e la Luna in Pesci, sarete entrambi altruisti, romantici, comprensivi… Soli: vi innamorerete, all’altro/a mostrerete pienamente la passione ma attenzione: in pubblico sarà meglio adottare un atteggiamento più riservato e discreto. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Il 25 e 26, sicuramente festeggerete con le persone care dunque godete questa pausa prima di riprendere il lavoro. Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno, lavoro o vita personale, avrete la possibilità di appianare una situazione spiacevole. Una conversazione potrebbe cambiare il vostro approccio alla questione e dovrete cercare di essere generosi e comprensivi. Potreste anche essere sorpresi nel notare quanto è cambiata la vostra vita lavorativa dopo aver modificato alcune abitudini, routine, orari diversi o persino in un nuovo lavoro! Il 29 dicembre, con il primo quarto di Luna in Ariete sarete pronti a lanciarvi nel prossimo capitolo della vostro percorso professionale. In questo caso la Luna è la forza trainante di cui potreste aver bisogno per concludere quest’anno in modo positivo. Tuttavia, poiché lo stesso giorno Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado (fino al 18 gennaio) mantenete inalterato il programma lavorativo quotidiano così da evitare contrattempi! In coppia: è tempo di dare il via a nuovi progetti a due e la felicità è garantita! La dolce metà, in particolare il 29, sarà dell’umore giusto per viziarvi: non c’è nulla di male a chiedere ciò che desiderate… Soli: avete uno splendido sorriso e il motivo è una nuova storia d’amore! Vi sembrerà di vivere un sogno a occhi aperti.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

All’inizio della settimana, nei giorni di festa vi godrete il meritato riposo e il relax in compagnia delle persone care. Anche se non siete un segno che se la prende comoda, rallentare il ritmo rispetto alla solita routine di lavoro, vi farà un gran bene. Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno l’atmosfera sarà all’insegna della comprensione, il che è ideale per le relazioni, soprattutto affettive. Il transito è magico ed è un momento meraviglioso per innamorarsi! Non è escluso che sul posto di lavoro nasca una storia d’amore… Il 29 dicembre, con il primo quarto di Luna in Ariete, sarete pronti a cogliere un’opportunità di lavoro che vi permetterà di migliorare! Lo stesso giorno Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado – fino al 18 gennaio – e si congiunge con Venere: i transiti creano un’atmosfera all’insegna dell’allegria, potreste ritrovare vecchi amici o andare in posti in cui in passato vi siete divertiti. Potreste inoltre riprendere in mano un progetto chiuso in un cassetto. In ogni caso, se dovete firmare un contratto o acquistare qualcosa di nuovo, controllate tutto con attenzione e meglio ancora, se potete prendete tempo.

In coppia: potrebbero esserci delle piccole discussioni sulla gestione delle finanze, seguite da una riconciliazione. La stabilità della relazione non sarà comunque mai messa in discussione…

Soli: l’atmosfera è positiva, perfetta flirtare e conquistare. Soprattutto il 28 il fascino è al top: sfruttatelo per attirare nella vostra rete una persona degna di voi!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Durante le giornate festive non pensate al lavoro e trascorrete del tempo con la famiglia e gli amici! Lasciate alle spalle eventuali rancori, vecchi litigi: è tempo di fare pace! Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno è un buon momento per elaborare un programma quotidiano migliore così da non sentirvi sovraccaricati. Cercate di essere flessibili ma senza scendere a compromessi poiché il transito, se non state attenti, potrebbe farvi andare oltre quei limiti che vi eravate ripromessi di mantenere. Il 29 dicembre, preparatevi a dover affrontare qualche contrattempo o problemi di comunicazione. Mercurio in Capricorno in moto retrogrado (fino al 18 gennaio) potrebbe far arrivare degli imprevisti sia alla fine del 2022 che all’inizio del 2023. La congiunzione Mercurio-Venere rappresenta un invito a riflettere su ciò che desiderate in un ambiente di lavoro per aumentare la produttività e al contempo ciò di cui avete bisogno per mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. In coppia: movimentate piacevolmente l’atmosfera, rendetela piccantina! Tra le lenzuola, date il via a una rivoluzione erotica! Soli: il vostro fascino spingerà una persona sensibile a corteggiarvi. Una storia d’amore è possibile, a voi decidere se cedere o rifiutare… Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana L’inizio della settimana rappresenta un invito a godere le festività con le persone care, essere presenti con la mente e con il cuore! Mercoledì 28 dicembre con il buon aspetto Venere-Nettuno sarete spinti a parlare delle vostre idee, dei progetti che avete a cuore con persone che sapete potranno dare una mano a fare passi avanti. Con questo transito la creatività e l’intuito sono al top! Al contempo l’atmosfera è molto romantica, passionale, fantastica per rinnovare lo slancio in una relazione. Se state cercando l’amore è la giornata giusta! In generale c’è divertimento e vivrete una gradita fuga dalla routine. Il 29 dicembre, Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado: il transito – fino al 18 gennaio – richiede pazienza. Potrebbe esserci un rallentamento nelle conversazioni o alcune incomprensioni ritardare il compimento di alcune situazioni. Non è il momento ideale per dare il via a nuovi progetti ma di concludere quelli che avete in cottura da tempo. Se siete sul punto di firmare un contratto, ricontrollate i dettagli e non subirete intralci di alcun tipo. In coppia: mercoledì 28, in particolare, le conversazioni saranno all’insegna della dolcezza, saprete bene come affascinare la dolce metà! Soli: un’avventura che pensavate fosse effimera, senza futuro, potrebbe diventare una storia seria, persino portare in seguito a dire un dolce “sì”.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

All’inizio della settimana il lavoro non sarà nei vostri pensieri: allora divertitevi in buona compagnia, buon cibo e tanto relax. Successivamente, nella professione cercate di dare il massimo! Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno sarete grati per quanto avete nella vostra vita ma cercate di non dormire sugli allori poiché Nettuno crea anche illusioni… Il 29 dicembre, con il primo quarto di Luna in Ariete sarete di buonumore, entusiasti e avrete una marcia in più ma prima di mettere il turbo fate un passo indietro per assicurarvi di avere tutte le informazioni corrette. Lo stesso giorno Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado (fino al 18 gennaio) e si congiunge a Venere: dovete avere la sicurezza in voi stessi in ogni cosa che intraprenderete! Nel corso del transito fate attenzione a non smarrire qualche oggetto ma al contempo potreste ritrovare qualcosa che da tempo pensavate di aver perso definitivamente. Inoltre, è il momento giusto per esaminare il budget ed eventualmente riportarlo in equilibrio. In coppia: affinché tutto vada per il meglio vi impegnerete a fondo: con il partner non avete intenzione di ripetere gli stessi errori. Solo mercoledì, fate attenzione ai malintesi.

Soli: Giove in Ariete, fa emergere il vostro lato passionale e se una persona vi attrae non esiterete a lanciarvi. E non avrete delusioni!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

All’inizio della settimana, spegnete il telefono, accantonate mentalmente il lavoro. Le festività vanno celebrate in compagnia degli amici, dei familiari: godetevi dunque questo momento speciale! Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno l’atmosfera è romantica, dolce, all’insegna della comprensione: amici, familiari e il partner spesso si rivolgono a voi per avere stabilità ma oggi toccherete con mano quanto è immenso il loro affetto e il loro sostegno! Nel lavoro è un ottimo momento per migliorare la comunicazione con i colleghi. Il 29 dicembre con il primo quarto di Luna in Ariete e l’entrata di Mercurio in moto retrogrado nel vostro segno – fino al 18 gennaio – non dovete permettere a nessuno di oltrepassare i vostri limiti ed esaurire le vostre energie. Con questo transito, dovete mantenere la calma e gli altri recepiranno meglio il vostro messaggio. Dopotutto siete dei leader nati!

In coppia: lascerete alle spalle i conflitti e dissapori con il partner, è una settimana che annuncia una nuova luna di miele senza ostacoli!

Soli: questa settimana, un incontro romantico scalderà il vostro cuore, vi regalerà gioia! E stavolta farete tesoro degli errori del passato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Siete pronti a dire addio al 2022? Per voi non è stato un anno facile ma anziché concentrarvi sugli aspetti negativi, nei giorni di festa cercate di essere presenti con affetto in famiglia, con gli amici e fare leva sul senso dell’umorismo. Dovete distogliere la mente dal lavoro e dagli affari. Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno vi sentirete più sicuri riguardo al vostro talento, le capacità e altrettanto sicuri di ciò che dovrete fare per garantirvi il successo! Il 29 dicembre, con il primo quarto di Luna in Ariete, il vostro entusiasmo sarà al top ed è proprio ciò di cui avete bisogno per concludere l’anno in bellezza. Al contempo lo stesso giorno Mercurio in Capricorno entra in moto retrogrado – fino al 18 gennaio – ed è in congiunzione con Venere: controllando i dettagli con attenzione è un buon momento per firmare contratti o dare il via a nuovi progetti. Ma cercate anche di concedervi qualche pausa per allentare la tensione e ricaricare le batterie. Potreste, infine, risolvere alcuni problemi del recente passato.

In coppia: mercoledì 28, è la giornata ideale per riaccendere la fiamma della passione, dedicarvi a effusioni sensuali e giurare eterno amore.

Soli: i nuovi incontri non mancheranno, dovrete solo scegliere chi conquistare, evitando di ripetere lo stesso schema che fino a oggi, a quanto pare, non ha dato i risultati desiderati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Mentre il 2022 volge al termine, all’inizio della settimana godetevi le festività natalizie. Concedervi una pausa dal lavoro per rilassarvi, stare in compagnia delle persone care è giusto, la meritate. Mercoledì 28 dicembre, con il buon aspetto Venere-Nettuno è un momento ideale per riflettere sui progressi compiuti quest’anno e al contempo entrare in contatto, anche online, con la cerchia delle conoscenze professionali. Anche se questo transito è pieno di speranza e positivo, sarebbe meglio mantenere la razionalità, avere una prospettiva chiara di quanto volete raggiungere. Ciò, nelle conversazioni di lavoro vi consentirà di fare domande mirate e ottenere informazioni preziose. Il 29 dicembre, con Mercurio in Capricorno che entra in moto retrogrado (fino al 18 gennaio) e in congiunzione con Venere, l’atmosfera sarà amichevole e collaborativa, perfetta per lavorare con gli altri. Il transito vi permetterà di ritrovare vecchi amici o riprendere in considerazione dei desideri o speranze che avete accantonato.

In coppia: le belle vibrazioni di Venere in Capricorno vi regalano una settimana totalmente appagante. E nell’eros sarete entrambi al top, liberi da qualsiasi inibizione.

Soli: a presentarvi una persona affascinante, potrebbero essere gli amici e vi ritroverete dolcemente abbracciati.