Oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): inizia una nuova fase

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui con il Sole nel Leone aggiunge più potere alla vostra capacità di comunicare. Se avete un’attività su Internet, un sito Web o un blog vi apriranno nuove opportunità, sui social media avrete la possibilità di stringere nuove amicizie. Ma non solo, le trattative giungono a una conclusione positiva. E’ una settimana in cui inizia una nuova fase e buona notizia, saprete come tenere sotto controllo le finanze. Il 29 attenzione: potreste essere spinti, lavoro o vita privata, a provare qualcosa di completamente diverso. Fate appello alla ragione così da non ritrovarvi fuori strada.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: torna la complicità, entrambi esprimerete i sentimenti in modo sincero e positivo.

Soli: se una persona non vi convince è inutile insistere. La fiducia non può essere forzata.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): nel lavoro siete super motivati

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Se siete stati impegnati a sostenere gli altri, è tempo di rivolgere l’attenzione a voi stessi. Venere in Vergine questa settimana vi invita al relax a ricaricare le batterie. Con il Sole – e poi Mercurio – in Leone in ogni caso sarete coinvolti in un turbinio di eventi: la vita sociale sarà al top, sarete disponibili a incontri, riunioni e feste. Ogni tanto, come il 24 e il 29, concedetevi una pausa, ne avete un gran bisogno. Il 26 e 27, nel lavoro sarete super motivati, svolgerete con piacere qualsiasi impegno con piacere. Per quanto riguarda il denaro, attenzione: entra nelle vostre tasche e ne esce facilmente.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: il 25, sarete ipersensibili, vulnerabili. Evitate di offendervi per ogni parola o gesto e puntate sull’amore!

Soli: tanti incontri, nuove conoscenze metteranno l’amore al centro della scena. L’estate sarà bollente!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): chi vi circonda dovrà rigare dritto!

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Il Sole – e in seguito Mercurio – in Leone annunciano una settimana in cui si risveglia il vostro lato autoritario, determinato a controllare qualsiasi cosa. Chi vi circonda, dovrà rigare dritto! E invece dovreste, con tutti, trovare un terreno d’intesa ed evitare di scaldarvi per cose di poco conto. A parte questo potreste veder arrivare enormi vantaggi finanziari, ad esempio concludere un accordo. Sul fronte denaro, il 29 in particolare, ottenere dei risultati che andranno oltre le vostre speranze, le aspettative. Potete di nuovo pensare in grande, riflettere sul modo migliore di investire una discreta somma.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: parlare con calma ma soprattutto con grande sincerità vi permetterà di risolvere alcuni malintesi con il parner.

Soli: una persona potrebbe conquistare il vostro cuore e sarete spinti a premere l’acceleratore. Andate piano, non c’è bisogno di affrettare le cose.