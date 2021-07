Oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): l’atmosfera in famiglia è gioiosa

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Se siete stati impegnati in un progetto riguardante la casa, è la settimana giusta per fare il punto e dare gli ultimi ritocchi. La presenza di Venere in Vergine, renderà gioiosa l’atmosfera in famiglia e sarete inoltri pronti a dare un tocco glam in più alla vostra immagine. Il 25, la soluzione a un problema di lavoro potrebbe ossessionarvi. Distacco e vedrete che la troverete. Il 27, con Mercurio in Leone, potreste voler concludere un affare immobiliare: prima di firmare, controllate i dettagli. Il 28, il boss noterà i risultati ottenuti nel lavoro: evitate di essere modesti.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: la relazione riprende a marciare nella giusta direzione, torna il desiderio che si era un po’ addormentato.

Soli: avete la possibilità di conquistare e vivrete senza dubbio un’estate piena d’amore!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): migliorare la salute e il benessere

La presenza di Venere nel vostro segno anche questa settimana annuncia un’offerta o un’opportunità di lavoro perfetta per voi e che potrebbe aumentare le vostre entrate. Più in generale passerete al centro della scena, sarete dotati di splendide energie, farete passi avanti in modo realistico e vi prenderete cura delle persone a cui volete bene. Il 25, prenderete una decisione importante riguardo alla vostra vita personale. Il 26, cercate di essere puntuali nel pagamento di bollette e fatture. Il 27, è una buona giornata per rilassarvi mentalmente, riflettere su come migliorare la salute e il benessere.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: grande sensualità, desiderio al top. Troverete il modo, inoltre, di parlare con il partner di ciò che vorreste cambiare nella relazione.

Soli: dite un deciso “no”, anche se sarete molto tentati, a una una storia d’amore ambigua, pericolosa o proibita.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nel lavoro è necessario trovare un compromesso

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Con Venere in Vergine, accettare una sfida o un nuovo progetto potrebbe cambiare la vostra situazione in meglio. La presenza del Sole in Leone indica che è tempo di fare il punto nelle finanze e capire se potete accrescere il reddito o i vostri risparmi oppure entrambi. Al contempo, fino a venerdì la dissonanza Mercurio-Plutone può indurvi a errori di interpretazione, scatenare qualche malinteso oppure entrerete in competizione con un collega. Il 27, per ottenere ciò che desiderate, nel lavoro o negli affari sarà necessario scendere a qualche compromesso. Se potete, rimandate la firma di contratti.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: è una settimana in cui dare attenzioni al partner, aprire un dialogo romantico e al contempo costruttivo.

Soli: nel caso ci sia un incontro, vorrete approfondire la conoscenza ma dovrete essere disposti anche voi ad aprirvi, a rispondere a eventuali domande.