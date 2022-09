Oroscopo della settimana dal 24 al 30 settembre per tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna

L’oroscopo della settimana dal 24 al 30 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 17 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Domenica 25 settembre, le vibrazioni della Luna Nuova in Bilancia andranno sfruttate al meglio: un contratto o entrare in società con un’altra persona saranno una priorità ma in prima piano potrebbe esserci anche un lavoro in team, con un gruppo o un’associazione. Lunedì 26 settembre, con il buon aspetto Venere-Plutone, toccherete con mano che una partnership o un obbligo di lavoro possono avere un’influenza notevole sul vostro percorso professionale. Dal momento che Venere è in congiunzione con Mercurio retrogrado in Vergine potrebbe essere necessario rivedere alcuni aspetti di questi impegni professionali così avere il controllo sul lavoro o sulla pianificazione. Questo aspetto astrale potrebbe comportare anche dei problemi di comunicazione e di tipo tecnologico. Il 28 settembre, quando Marte sarà in armonia con Saturno saprete chi sono veri amici tra i colleghi di lavoro e potrete regolarvi di conseguenza. Il 29 settembre, Venere entrerà in Bilancia: vi spingerà a valutare con attenzione i pro e i contro dei vostri accordi professionali. Il passaggio vi offre anche la possibilità di appianare qualsiasi problema di relazione personale o di lavoro. È ottimo per negoziare oppure trovare il modo migliore per fare progressi in team. In coppia: non sarà facile mantenere l’armonia o prendere una semplice decisione riguardo alla relazione. Il partner non sarà d’accordo con voi e il fatto sarà reciproco… Soli: avete ampie possibilità di dire addio alla solitudine! Sfruttate l’effetto calamita che avete in questo momento ed è probabile che l’amore illumini la vostra vita. Toro (22 aprile-20 maggio)

Domenica 25 settembre, la Luna nuova in Bilancia sosterà nel vostro settore del lavoro e il modo in cui vi comportate con i colleghi o dipendenti. E’ un segno gentile e cerca la pace: farete dunque tutto il necessario per entrare in sintonia e non scatenare conflitti con gli altri. Il passaggio può essere utile anche per ottenere giustizia attraverso la mediazione così da mettere le cose in chiaro. Il 27 settembre, con la dissonanza Sole-Giove, adottare un approccio positivo ma realistico può aiutare a dare il via a nuove abitudini e a mantenerle. In questo modo sarà più facile raggiungere i vostri obiettivi. In ogni caso, nel lavoro pur mantenendo l’ottimismo cercate di evitare aspettative troppo alte. Questo aspetto può anche spingere a stabilire una maggiore armonia con i colleghi ed eventualmente a chiarire i dissapori. Mercoledì 28 settembre , con il buon aspetto Marte-Saturno sarete più sicuri del valore del vostro percorso professionale, sarete spinti a riflettere su nuovi modi per progredire nella carriera. Non abbiate paura di cercare o cogliere nuove opportunità!

In coppia: con il partner vi capite poche parole, molto sentimento e uno sguardo che la dice lunga. Parlerete con la certezza di essere ascoltati e compresi. Soli: se sperate di rafforzare un flirt, trasformarlo in una storia seria, ci riuscirete ma ricordate di non ripetere gli stessi errori del passato, soprattutto dal 25 al 27 settembre.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Domenica 25 settembre, con la Luna Nuova in Bilancia, pianificate i nuovi progetti che avete a cuore e che concretizzerete nel giro dei prossimi sei mesi. Con questo passaggio un progetto, un’aspettativa o una recente amicizia vi faranno sentire totalmente soddisfatti! Il Novilunio è in dissonanza con Giove: potrebbe scatenare il desiderio di provare qualcosa che vi porti fuori dalla vostra zona di comfort e sarà molto divertente. Il 26 settembre è un’ottima giornata per gettare le basi, investire in un progetto: elaborate una strategia fattibile o valutate la somma di denaro di cui avrete bisogno. Andando avanti dovreste pianificare di adattarlo o modificarlo; apportare questi cambiamenti vi permetterà di avere il controllo della situazione. Il 27 settembre, con il buon aspetto Mercurio-Plutone nel corso di alcune conversazioni di lavoro potrebbero emergere dei problemi, specialmente per quanto riguarda le questioni finanziarie. Il 29 settembre, l’armonia Marte-Saturno vi permetterà di dare nuovo slancio al lavoro, adattarlo ai vostri interessi e obiettivi. In coppia: è una settimana in cui sarà forte l’esigenza di comunicare con il partner, chiedere un consiglio, in poche parole sentire che siete in perfetta sintonia! Soli: un/a ex potrebbe tornare ma anche se vi sentite soli evita la tentazione di riprendere la storia. L’euforia sarebbe passeggera e inoltre impedire la nascita di un nuovo amore!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Domenica 25 settembre, il Plenilunio in Bilancia sarà in dissonanza con Giove: potrebbe riemergere un conflitto, forse familiare, che pensavate di aver lasciato alle spalle. Al contempo il transito rappresenta un invito a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata: evitate di sovraccaricarvi di impegni professionali e cercate di trascorrere più tempo in casa o godervi la vita sociale. Se avete bisogno di affrontare alcune preoccupazioni vi sarà più facile il 26 settembre con il buon aspetto Venere-Plutone. Avete più potere di quanto pensiate, soprattutto nell’ambito lavorativo. Sempre il 26 con la congiunzione Venere-Mercurio in Vergine, avrete la possibilità di risolvere in modo diplomatico qualche problema con il boss. Ciò vi permetterà di prendere in considerazione ciò su cui volete lavorare o raggiungere: fate un passo indietro per riflettere e in seguito parlate delle vostre esigenze. In coppia: qualche discussione e la vostra reazione sarà decisiva. Se non reagire uscirete indenni dalla situazione. Questa settimana cercate di evitare conversazioni su argomenti importanti. Soli: se sperate di rivedere una persona speciale, il 28 settembre organizzate un’uscita con gli amici. Farete bei progressi, darete il via a una storia romantica! Leone (23 luglio-23 agosto)

Domenica 25 settembre, la Luna Nuova vi farà sentire rispettati da chi vi circonda, forse perché di recente avete fatto qualcosa di coraggioso. Al contempo è il momento ideale per entrare in contatto con chi porta pace, equilibrio e armonia. E’ un ciclo di sei mesi in cui avrete la possibilità di mettere la parola fine a discussioni o pettegolezzi inutili, anche con i colleghi. Il 26 settembre, con il buon aspetto Venere-Plutone, sarete sicuri del vostro valore e visto che è presente anche la congiunzione Mercurio-Venere, potreste avere una conversazione riguardante la remunerazione. Scoprirete ad esempio di essere pagati meno di quanto dovrebbero o ci sono favoritismi. Ora avete la possibilità di mettere le cose in chiaro con sicurezza! Mercoledì 28 settembre, sarete più socievoli ed estroversi del solito: il buon aspetto Marte-Saturno vi spingerà ad ampliare i contatti, anche on line. Fate bene poiché avrete la possibilità di ricevere nuove offerte di lavoro!

In coppia: a parte giovedì, è una settimana in cui sarete attenti, elastici e concilianti nei confronti del partner. Creerete una bella atmosfera all’insegna dell’armonia, equilibrio e benessere.

Soli: carismatici, la vostra popolarità sarà al top ma al contempo dovrete essere selettivi: è importante saper scegliere chi far entrare nella vostra vita affettiva.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Domenica 25 settembre, la Luna Nuova in Bilancia sosterà nel vostro settore delle finanze: il transito può essere utile, nell’arco dei prossimi sei mesi, per dare il via a qualche nuova abitudine riguardante il denaro. L’apertura di un conto di risparmio, ad esempio, oppure il controllo delle spese o, se necessario, eliminarne alcune. La presenza al contempo del Sole in Bilancia indica che avrete l’opportunità di guadagnare di più, eventualmente attraverso nuove collaborazioni di lavoro. A parte questo sarete spinti a valutare quanto meritereste di guadagnare e probabilmente ne parlerete con il boss. Il 26 settembre, quando Venere sarà congiunto a Mercurio e in buon aspetto con Giove non abbiate timore di far vedere il vostro talento e le competenze! Avrete inoltre grande sicurezza riguardo alle idee e ai progetti che avete a cuore, potreste anche voler tirar fuori dal dimenticatoio vecchie abilità così da sfruttarle nel lavoro.

In coppia: i cambiamenti fanno bene alla relazione, tutto sta andando alla grande, dunque approfittatene entrambi per lanciarvi in nuovi progetti!

Soli: se una persona vi attrae e vi corteggia, lasciatevi desiderare: rischierete meno. Giovedì, il sex appeal sarà al top: a condurre il gioco sarete voi!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Domenica 25 settembre, la Luna Nuova nel vostro segno rappresenta un invito a dare il via a nuove abitudini, relazioni e progetti e i vostri piani prenderanno rapidamente slancio. Il meglio deve ancora venire. Dovete solo fare il primo passo. Tenete presente che i prossimi sei mesi saranno fondamentali per mostrare di che stoffa siete fatti. Il 26 settembre, con la dissonanza Sole-Giove, potrebbe esserci un’opportunità di lavoro ed è probabile che ciò vi spinga a valutare con attenzione l’impiego o le collaborazioni professionali attuali. Con chi e con cosa vi sentite realizzati? Ponetevi questa domanda e decidete cosa volete mantenere, mollare oppure semplicemente migliorare. Il 29 settembre, con l’arrivo di Venere nel vostro segno vi sentirete più sicuri di voi stessi, delle vostre capacità professionali. Con questo transito avete inoltre la possibilità di cambiare il meglio il vostro look così da offrire un’immagine brillante anche sul posto di lavoro. In coppia: molto concentrati sulla professione ma cercate di ricordare che il lavoro non è l’unica cosa che conta. Cercate di ritagliare un po’ di tempo per organizzare una serata romantica! Soli: avete una visione lucida delle situazioni il che vi permette di scegliere bene un partner. E la relazione sarà molto interessante, stimolante nonché passionale! Scorpione (24 ottobre-22 novembre) Domenica 25 settembre, la Luna Nuova in Bilancia alle spalle del vostro segno rappresenta un’opportunità per trovare un equilibrio emotivo e mollare il passato, sia nella vita affettiva o riguardo un dispiacere: dovete puntare alla pace della mente. E’ tempo inoltre di ritrovare l’armonia, anche con quei colleghi con cui non andate d’accordo. Dovete migliorare la comunicazione, cosa che avrete modo di fare il 26 settembre con il buon aspetto Venere-Plutone. Con questo transito, inoltre, potrebbero riemergere vecchie aspirazioni che vi porteranno a una grande trasformazione professionale. Sfruttate queste vibrazioni anche per ampliare i contatti di lavoro! Al contempo, con la dissonanza Sole-Giove, anziché rimuginare a manetta avrete voglia di concentrare l’attenzione sul lavoro e raggiungere i vostri obbiettivi. Non è escluso che una persona vi chiederà scusa per un atteggiamento sbagliato: accettate poiché è un’ottima giornata per ri-stabilire una relazione armoniosa.

In coppia: la relazione si rafforza sempre di più! E giovedì, con la Luna nel vostro segno in buon aspetto con Venere e Plutone l’eros sarà al top, i sentimenti saranno particolarmente intensi.

Soli: tante le persone che vi corteggiano incantate dal vostro fascino, gli incontri regalano l’amore e la vita affettiva trova un equilibrio. Tutti leggeranno sul vostro volto la felicità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Domenica 25 settembre con la Luna Nuova in Bilancia l’amicizia sarà al centro della scena nonché i progetti che avete a cuore. Potrebbe verificarsi un felice imprevisto! Qualunque cosa farete andrà a buon fine, l’importante è che troviate sempre un terreno d’intesa con tutti. Con questo transito riflettete su quali obbiettivi volete raggiungere, cercate di ampliare il raggio d’azione anche attraverso nuove conoscenze. Lunedì 26 settembre, con la congiunzione Mercurio-Venere è possibile che un cliente scriva un commento positivo sulla vostra attività oppure, se siete dipendenti, il boss vi farà dei complimenti per il duro impegno, la dedizione e la perseveranza che vi permette di avere ottimi risultati. E anche voi li valuterete e penserete che è tempo di imporvi: il 28 con il buon aspetto Marte-Saturno se c’è un argomento anche delicato o che riguarda le vostre ambizioni e che volete affrontare ne parlerete con i superiori.

In coppia: la relazione vi appaga, è fonte di benessere. In ogni caso, cercate di ascoltare di più il partner, non parlate solo di voi stessi!

Soli: occhi aperti, una persona che vi corteggia potrebbe fare il doppio gioco. Cercate di distinguere, dunque, i sogni dalla realtà. Rimanete con i piedi per terra.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Domenica 25 settembre, con il Plenilunio in Bilancia grazie alla vostra pazienza e all’impegno otterrete quei risultati su cui state lavorando in silenzio da un po’ ‘di tempo. Se volete dare il via a un progetto, parlare di una nuova idea o raggiungere un obbiettivo, muovendovi ora inizierete nel miglior modo possibile! Questo transito apre un nuovo ciclo nella carriera: se dovesse presentarsi un’opportunità non riflettete troppo a lungo e fatela vostra. Lunedì 26 settembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Vergine, con un amico o il partner deciderete di fare un viaggio, ad esempio durante le prossime vacanze. Sarete entusiasti e già da ora penserete di prenotare un volo. Il 27, i pianeti vi spingono a esaminare i vostri accordi professionali, cercherete di capire se sono in linea con le vostre ambizioni. Il 28, con il buon aspetto Marte-Saturno, valuterete le vostre priorità, le responsabilità più importanti. All’occorrenza, potreste sfruttare questo aspetto per rinnovare il programma di lavoro o le abitudini quotidiane. In coppia: se dovrete affrontare qualche problema vi porrete le domande giuste ma al contempo sarete poco indulgenti (con voi stessi e il partner). Soli: sarete re e regine del flirt, della conquista ma occhio a giocare su più fronti contemporaneamente: rischiate di rimanere a mani vuote!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Domenica 25 settembre, con la Luna Nuova in Bilancia è il momento ideale per ripartire da zero in un settore importante della vostra vita. Sarete in vena di fare i primi passi per esplorare nuove strade e afferrare nuove opportunità. Il transito è inoltre positivo alla comunicazione, ai contatti e ai viaggi all’estero. Lunedì 26 settembre, Venere si congiunge a Mercurio ed è in buon aspetto con Plutone: è la giornata ideale per smettere di criticare duramente voi stessi ed esaltare invece le vostre qualità, esaminare il loro potenziale: è così che farete passi da gigante nel lavoro e nella carriera. Nel corso del nuovo ciclo lunare – sei mesi – avere fiducia nelle vostre capacità sarà fondamentale. Il 28 settembre, con il buon aspetto Marte-Saturno lanciatevi in quei progetti, quelle idee che vi permettono di mostrare il vostro talento. E’ tempo di far vedere quanto valete! Potrebbero inoltre arrivare buone notizie riguardanti il denaro.

In coppia: è una dolce settimana, a parte giovedì con la Luna in Scorpione, per offrire al partner piccoli gesti romantici che lo renderanno felice! Potrebbe trattarsi di un regalino o di una tenera lettera d’amore…

Soli: sfruttate i bei passaggi astrali per incontrare nuove persone, fate spazio alle novità: ad attendervi c’è una nuova ed entusiasmante storia d’amore. Occhi aperti!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Domenica 25 settembre, la Luna Nuova in Bilancia è eccellente per qualsiasi nuovo inizio. Che stiate avviando un’attività o ampliando quella attuale, è la vostra occasione per fare una mossa. Al contempo potreste ricevere un risarcimento, una somma che vi è dovuta! Questo ciclo lunare dura sei mesi: in questo periodo cercate di stabilizzare il settore delle finanze, ad esempio sistemando eventuali debiti o pagamenti in sospeso. Il 26 settembre, Venere congiunto a Mercurio e in buon aspetto con Plutone, rappresenta un’opportunità per parlare con il boss di ciò che desiderate o avete bisogno di modificare in un accordo. Potrebbero anche emergere delle opportunità riguardanti vecchie collaborazioni ma prima di accettare valutate attentamente: è nel vostro interesse. Il 29 settembre, con l’arrivo di Venere in Bilancia, rispetto al lavoro vedrete una situazione o una persona per ciò che è veramente: il che sarà d’aiuto a individuare un lavoro all’insegna dell’armonia, della giustizia (anche per quanto riguarda la retribuzione).

In coppia: la relazione trova un ottimo equilibrio, siete sulla strada giusta per ottenere grandi soddisfazioni da condividere con la persona amata in piena serenità.

Soli: il 28 settembre con la Luna in Scorpione è la giornata ideale per lanciare un invito alla persona che vi attrae, pianificate un incontro romantico!