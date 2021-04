Oroscopo della settimana dal 24 aprile per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 aprile 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 24 al 30 aprile (21 marzo-21 aprile): priorità agli obbiettivi finanziari

I pianeti in Toro vi spingono a dare la priorità ai vostri obbiettivi finanziari, ad avere delle buone idee per guadagnare di più in particolare martedì 27. Al contempo la presenza di Marte in Cancro renderà le emozioni altalenanti e vi sarà difficile gestirle. La montagna da scalare non è priva di ostacoli ma per fortuna voi siete buoni alpinisti. L’importante è che non accordiate troppa importanza a piccole questioni.

E’ probabile che in casa circoleranno delle tensioni con i familiari ma non è escluso che questa settimana deciderete di fare le grandi pulizie di primavera o eliminare ciò che ingombra le stanze.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: molto permalosi, con le emozioni a fior di pelle: con Marte in Cancro dovete rilassarvi!

Soli: per voi vale lo stesso discorso ma se riuscirete a gestire le emozioni potrete rastrellare bei successi.

Oroscopo della settimana Leone dal 24 al 30 aprile (23 luglio-23 agosto): occhio alla testardaggine

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Utilizzate questa settimana per promuovere le vostre abilità e progredire. Certo, mentre brillate qualcuno cercherà di darvi una spinta per farvi cadere ma non lasciate che un commento negativo rovini i prossimi sette giorni. Man mano che Marte avanza nel segno del Cancro l’intuito sarà accentuato, entrerete in contatto con ciò che davvero desiderate e vorrete trasformarlo in realtà.

Mercoledì, attenzione alla testardaggine – in particolare nel lavoro, se in corso c’è una negoziazione o un accordo – allo spirito di contraddizione e alla poca elasticità. Cercate di riflettere prima che le situazioni diventino spiacevoli.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: solitamente a prendere le decisioni siete voi ma in questi sette giorni il partner potrebbe aver fatto dei progetti senza averne parlato. Tensioni in vista, in particolare martedì.

Soli: se dovesse nascere un flirt non aspettatevi miracoli, quanto meno non immediatamente.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 24 al 30 aprile (23 novembre-21 dicembre): com’è la vostra giornata ideale?

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

I pianeti in Toro potrebbero spingervi a dare un’occhiata alla vostra giornata ideale e capire se corrisponde all’attuale realtà. Con alcune modifiche, potreste renderla più peperina. Ma se volete una profonda trasformazione, Marte in Cancro vi spingerà a un potente e importante cambiamento. In generale, se avete voglia di fare ciao ciao con la manina a quello che ormai sembra superato darete un’impronta più creativa alla vostra vita.

Il 25, anche se in settimana avete lavorato come pazzi, avrete parecchi compiti da portare avanti e sentirvi sopraffatti. Chiede l’aiuto di chi vi circonda è la cosa migliore.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: l’amore e la vita a due non sono sempre in festa e lo sapete. Uscite dalla routine e ritroverete intatto il desiderio.

Soli: è una settimana in cui c’è calma piatta per quanto riguarda il Grande Amore ma potete pur sempre lanciarvi in un flirt!