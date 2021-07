Oroscopo della settimana dal 24 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 24 luglio (21 marzo-21 aprile): dare il via ai progetti che avete a cuore

La presenza del Sole in Leone vi rende dinamici, in mente avete bei progetti, la vita sociale è animata. Domenica 25, la dissonanza Mercurio-Plutone, tuttavia non vi farà sentire a vostro agio con il mondo circostante. Potreste inoltre ritrovarvi coinvolti in un problema familiare e non è escluso dovrete svolgere il ruolo di pacieri. Il 27 luglio i pianeti invitano il vostro segno a mettere in moto con passione i progetti che avete a cuore. Siete nella posizione migliore per ottenere l’aiuto degli altri. Il 29 proverete un’ondata di entusiasmo e fiducia nei confronti del vostro lavoro.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: la relazione potrebbe essere appesantita dalle vostre responsabilità di lavoro. Cercate di trascorrere più tempo con il partner.

Soli: voglia di amare ed essere amati. Il 27, bando alla timidezza potete conquistare chi volete!

Oroscopo della settimana Leone dal 24 al 30 luglio (23 luglio-23 agosto): bei successi personali

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Il Sole nel vostro segno accresce i livelli di energia e sicurezza. E’ un’ottima settimana per dare il via a un progetto o un piano lasciato nel dimenticatoio. Fate vedere al mondo cosa siete in grado di fare. Potete attendervi dei bei successi personali e quando, il 28, Mercurio entrerà nel vostro segno, sarete ancor più carismatici, distesi e spontanei, la vita sociale sarà movimentata e sarete pronti a stringere nuove relazioni. E con Venere in Vergine, avrete una gran voglia di rinnovare il look: probabile che vi lancerete nello shopping. Tuttavia il 27, trovate il modo per liberarvi di alcuni eventuali debiti.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: atmosfera serena, c’è il forte bisogno di rinnovare la relazione. Ne parlerete apertamente con il partner.

Soli: c’è la possibilità che una storia iniziata da poco, nel giro di breve tempo diventi molto importante.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 24 al 30 luglio (23 novembre-21 dicembre): i pianeti vi dotano di splendide energie

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui la presenza positiva – per il vostro segno – del Sole in Leone, vi regala splendide energie. E’ il momento di fare nuove scoperte sul piano personale, seguire ciò che vi regala entusiasmo. L’atmosfera è positiva, siete in buona compagnia e dovete sfruttare al massimo queste belle giornate. Il 25, potreste avere un’illuminazione su come raggiungere un obbiettivo finanziario oppure risparmierete fin quando non avrete saldato eventuali debitucci. Il 28, l’entrata di Mercurio in Leone, i neuroni brilleranno, non è escluso che molti Sagittario riprenderanno gli studi.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: la relazione si rinnova, proverete emozioni forti che vi faranno sentire al settimo cielo.

Soli: i pianeti favoriscono gli incontri, colpi di fulmine, innamoramenti e gli slanci di passione!