Oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): un’ondata di speranza

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Il nuovo anno è alle porte ma prima che inizi dovete concludere l’ultima settimana lavorativa del 2021. Il 26 dicembre in una riunione con gli amici potreste parlare di qualche investimento ed essere tentati. Occhio, Nettuno può far sembrare le cose più allettanti di quanto siano in realtà. Il 28, Giove entra in Pesci e fa arrivare un’ondata di speranza nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione: al riguardo avrete fortuna! Il 2022 sembra essere professionalmente promettente: progredirete! Potreste anche diventare famosi nell’ambito lavorativo per le qualità dei Pesci come compassione, servizio, altruismo e spiritualità. Il 31 termina la dissonanza Saturno-Urano: sarete più sicuri, avrete voglia di affinare un’abilità, viaggiare o sperimentare nuove opportunità per migliorare il vostro sviluppo professionale.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il 31, con la Luna e Marte in Sagittario potreste scatenare qualche disaccordo. Ma davvero volete iniziare l’anno discutendo? Soli: il 28 dicembre, potrebbe esserci un incontro romantico inaspettato e forse proibito. Vi sembrerà molto intrigante e non vorrete farvelo scappare. Prima di seguire il pifferaio magico, riflettete. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): state lasciando spazio al nuovo

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui decidere cosa tenere e cosa eliminare in vista del nuovo anno. Il 26 dicembre potreste capire che in casa ci sono troppi oggetti e vestiti che non usate più. Li venderete, anche online, o li regalerete in beneficenza ma in ogni caso state lasciando spazio al nuovo. Il 28, Giove entrerà in Pesci nel vostro settore del quotidiano, del lavoro e nel 2022 al riguardo sarete più ottimisti, più sicuri di voi stessi, anche se vorrete raggiungere qualche obbiettivo professionale. Sentirete che tutto andrà nel modo giusto. Il 31 terminerà la dissonanza Saturno-Urano: non è escluso che vi sentiate pronti a guadagnare attraverso un hobby o a investire le energie in un valido progetto.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: il 31, i sentimenti reciproci saranno al top ma evitate – da parte vostra – la permalosità, la gelosia senza un concreto motivo. Soli: la notte di Capodanno aprirà le porte al flirt! Sarà difficile resistere al vostro fascino ma assicuratevi di scegliere le “prede” con saggezza.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): fortuna sul fronte denaro

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Il 2021, anno per voi a volte pesante, sta per finire. Anche se siete stanchi dovete trarre il massimo da questa ultima settimana di lavoro. Il 26 dicembre, comunque sarete pigri, avrete voglia di passare la giornata comodi in casa. Spegnerete il telefono, disattiverete le notifiche delle e-mail e starete in santa pace. Il 28 dicembre, Giove in Pesci punta i riflettori sul settore delle finanze e farà arrivare un po’ di fortuna, darà il via a qualche magia. Il 2022 per quanto riguarda il denaro sarà un anno positivo. Ma già ora noterete che il vento sta cambiando: per quasi tutta la settimana il buon aspetto Marte-Saturno, grazie a contatti importanti sarete in grado di realizzare alcuni obbiettivi professionali. Per quanto il 2021 sia stato difficile, questa settimana vi prepara al successo lavorativo e finanziario del prossimo anno!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: il 29 e 30, potrebbero nascere dei battibecchi, il partner dire qualche spiacevole verità. Andrà meglio il 31: inizierete l’anno con zero discussioni e tanto amore.

Soli: il 31 uscite con gli amici più cari e passate da una festa all’altra. Potreste fare un incontro intrigante. Mettetevi in gioco, fate il primo passo!