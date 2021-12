Oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): una crescita personale

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Le cose che prima vi davano fastidio ora sembrano normali. Questa settimana c’è una crescita personale. Il 26 dicembre, trascorrerete del tempo con le persone a cui tenete davvero. Ci sono risate e divertimento: sono momenti come questi che danno un senso al duro lavoro. Il 28 dicembre con l’arrivo di Giove in Pesci, sarete più ottimisti e fiduciosi riguardo alle aspirazioni professionale ma è un buon transito per arricchire i contatti professionali o personali. Tanto più che dal 31 dicembre al 1 gennaio 2022, il buon aspetto Sole-Urano amplificherà il desiderio di crescere nella professione. Il 31, inoltre, terminerà la dissonanza Saturno-Urano e invia più o meno lo stesso messaggio: è il momento di guardare anche in altre direzioni, non dovete aver timore di sbagliare. Dovete uscire dalla vostra zona di comfort professionale!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il partner vi darà prove d’amore ma fate attenzione al 30: evitate di trasformare un’inezia in un dramma o potreste pentirvene.

Soli: il 31, viva la passione! Siete dell’umore giusto per fare una nuova conquista romantica. Fatevi belli/e per fare colpo e flirtate a tutto campo!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): arrivano nuove opportunità

Prima di dare il benvenuto al nuovo anno, sfruttate al meglio l’ultima settimana lavorativa del 2021! Il 26 dicembre, rifletterete su come mantenere in equilibrio il budget, e far quadrare i conti dopo le feste. Ma sarà facile poiché potreste aver ricevuto un bonus o una somma derivante dagli straordinari. Il 28, con l’arrivo di Giove in Pesci arriveranno nuove opportunità. Nel lavoro, arriverà la fortuna! Il prossimo anno potreste entrare in società oppure dare il via a progetti o, ancora firmare dei contratti. Tuttavia, l’energia dei Pesci può essere fonte di confusione, in caso di nuove proposte di lavoro, assicuratevi dunque di definire gli obiettivi, i dettagli e il compenso. Prima di firmare leggete attentamente. Ma, a parte questo, nel lavoro e nella carriera siate aperti a tutte le possibilità e vivrete un ottimo 2022!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il 26 sussurrerete parole sexy all’orecchio della dolce metà. Deliziosa giornata passionale e romantica!

Soli: il 26, grazie al buon aspetto Mercurio-Nettuno avrete voglia di tenerezza e vi regalerete un’avventura romantica.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): ottime proposte di lavoro

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Questa settimana richiederà parecchio impegno ma il 31 godrete tranquillamente i festeggiamenti di Capodanno! Il 26 avrete energie da vendere: potreste fare un’escursione, un’arrampicata, andare in bicicletta… Vi farà un gran bene! Il 28 Giove sbarca in Pesci e farà entrare la fortuna attraverso il settore della comunicazione. Nel corso del prossimo anno, grazie a conversazioni fortuite, potrebbero arrivare ottime proposte. E’ il transito perfetto inoltre per avere colloqui per ottenere posizioni più remunerative o ambite. Se lavorate nel settore del commercio, le vendite saranno più alte. Infine, il buon aspetto tra Sole-Urano dal 31 al 1 gennaio vi permetterà di fare una scalata verso il successo e raggiungere nuove vette.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: il 31, trascorrerete una serata con il partner e le persone care: condividerete questo momento speciale in una calda atmosfera.

Soli: il 28 una persona potrebbe rivelare che ha una cotta per voi. Dovrete decidere se accettare di dare il via a una relazione.