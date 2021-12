Oroscopo della settimana dal 25 dicembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 25 dicembre (21 marzo-21 aprile): meno stressati sul fronte finanze

E’ una settimana in cui pensate al futuro, alle possibilità che avete di fronte: siete al blocco di partenza. E’ l’ultima settimana del 2021, come potete sfruttarla al meglio sul lavoro? Il 26 dicembre, potreste ricevere dei complimenti per un regalo che avete fatto oppure per un buon pranzetto che avete preparato. Il 28, gli spostamenti sono impegnativi e potenzialmente costosi per cui cercate di risparmiare! Nel frattempo, la dissonanza Saturno-Urano si allontana e sul fronte finanze sarete meno stressati. Man mano che diminuisce, il 28 grazie a Giove in Pesci tornerà la speranza. Per quanto riguarda gli obbiettivi professionali seguirete l’intuito e non avrete timore di fallire. Dal 29 al 30 dicembre, con la congiunzione Mercurio-Venere arriverà il riconoscimento del vostro impegno!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: Il 26 l’atmosfera sarà dolce e romantica. Con il partner sognerete a occhi aperti… Soli: il 31 l’atmosfera sarà bollente! Anche se potreste esagerare sarà comunque divertente! La priorità saranno le feste condite da qualche follia! Oroscopo della settimana Leone dal 25 al 31 dicembre (23 luglio-23 agosto): nel lavoro ci sarà una rivoluzione positiva

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Lo stress del 2021 volge al termine, accogliete con ottimismo il nuovo anno! Il 26, da un punto di vista alimentare cadrete parecchie volte in tentazione. Non saprete resistere davanti ai dolci ma evitate di eccedere. Il 28 dicembre, i familiari chiederanno attenzioni ma avrete del lavoro da svolgere e di tempo non ce ne sarà. La cosa migliore è cercare di essere flessibili e apportare delle modifiche. La buona notizia della settimana è che il 31 dicembre terminerà la dissonanza Saturno-Urano: per ottenere il successo, fare passi avanti nella carriera riflettete se potete trovare un compromesso riguardo agli accordi di lavoro. A parte questo, Giove entrerà in Pesci martedì 28 dicembre e fa arrivare l’abbondanza: sarete fortunati, nel corso del 2022, sul fronte degli accordi, delle società e guadagnerete di più! Fate solo attenzione a non sperperare i soldi. E da venerdì 31 dicembre al 1 gennaio, i pianeti attivano una lenta ma certa rivoluzione nella vita lavorativa. Preparatevi!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: lunedì e martedì, l’atmosfera è splendida ma occhio a mercoledì e giovedì: le discussioni saranno tese e non sarete forse in grado di tenere sotto controllo la rabbia. Soli: il 31, uscite con gli amici: affascinanti e glam come siete troverete la persona a cui far battere forte il cuore. Oroscopo della settimana Sagittario dal 25 dicembre (23 novembre-21 dicembre): sempre aperti a nuove idee

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui cambierete il modo di pensare e sarete sempre aperti a nuove idee. Il 26 dicembre, sul fronte denaro capirete che è necessaria una svolta. E’ un’ottima giornata per esaminare le idee riguardo al denaro e sul potenziale di guadagno. Potete abbattere qualsiasi limite. Il 28, sul posto di lavoro potrebbe presentarsi un’opportunità che vi offre la visibilità di cui avete bisogno per progredire. Proponetevi al boss, potreste farcela! Sempre il 28, Giove entrerà in Pesci: potreste iniziare a pensare a nuovi progetti riguardo alla casa o a lavorare da remoto. Infine, dal 31 al 1 gennaio 2022, l’eccellente aspetto tra Sole e Urano indica che a seguito di cambiamenti sul posto di lavoro, guadagnerete di più, rimetterete in sesto il settore delle finanze.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il 31 uscite, muovetevi e con il partner uscite di casa: è la serata ideale per ravvivare la fiamma dell’amore!

Soli: il 31 sarete di buon umore, al centro dell’attenzione! Incontrare una persona da sbaciucchiare all’inizio del 2022 sarà un gioco da ragazzi!