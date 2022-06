Oroscopo della settimana dal 25 giugno al 1 luglio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo della settimana dal 24 giugno al 1 luglio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario. Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): sicurezza e chiarezza nel lavoro Oroscopo della settimana Gemelli: Umore Lunedì 27 giugno, con Marte in Ariete in buon aspetto a Saturno, le persone faranno la fila per aiutarvi.Tuttavia, sembrano offrire cose che non desiderate o assistenza che non vi utile. È come se speraste nel dolce e invece vi offrono dei bruscolini. Non c’è nessun gioco di potere: è solo che quando chiedete dovete essere chiari! Martedì 28 giugno, il Sole in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete; una coppia di amici potrebbe offrirvi una cena o potreste partecipare insieme a una festa. Uscire con loro vi farà toccare con mano che sono persone interessanti,e spontanee. E sono presenti proprio quando ne avete bisogno. Mercoledì 29 giugno la Luna Nuova in Cancro rappresenta un invito ad adottare un atteggiamento parsimonioso rispetto al denaro. Nei prossimi sei mesi si presenteranno molte opportunità per risparmiare e spendere con cautela così da avere una riserva di denaro rassicurante. Lo stesso giorno Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado: porta chiarezza e sicurezza nel vostro lavoro. Da ora fino a dicembre, avrete tempo per riconoscere come eventuali tendenze a eludere alcune questioni o a interpretare il ruolo di vittima hanno un impatto sul percorso professionale. Capirlo cambierà le carte in tavola in modo positivo, darete un’immagine diversa! Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: con la dolce metà circola un’atmosfera serena, c’è complicità. Non rischiate dunque delle incomprensioni. Single: attrazione irresistibile in vista! Tuttavia evitate di farvi accecare dalla passione, fate attenzione alle delusioni! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un riconoscimento dal boss

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Lunedì 27 giugno, con Marte in Ariete in buon aspetto a Saturno in Acquario. potreste discutere di un’opportunità di lavoro con un amico o un conoscente e accorgervi che vi guarda con gli occhi dell’amore. È possibile che voglia portare la relazione in una direzione completamente nuova. Forse siete aperti a questo cambiamento dunque fate attenzione ai segnali: potrebbero essere infatti abbastanza sottili. Martedì 28 giugno, il Sole in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete. E’ un buon momento per chiedere una promozione sul lavoro ma non è escluso che arrivi un premio o un riconoscimento molto positivo dal boss. Se lavorate in proprio, potreste pensare a un piano di espansione. Riunirete, ad esempio, i collaboratori per delineare una campagna di marketing. Il 29 giugno, il Novilunio in Cancro apre un nuovo ciclo riguardo allo sviluppo lavorativo. Deciderete come muovervi per ottenere buoni risultati. E con Nettuno in Pesci in moto retrogrado avrete una migliore comprensione di ciò che potete trasformare nel vostro lavoro e nel quotidiano.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: per continuare a comprendervi, ad andare avanti insieme dovete rivedere la vostra tabella di marcia. Qualche abitudine va eliminata.

Soli: molto corteggiati/e non saprete a chi dare i resti… Ma non è il momento di lanciarvi a capofitto verso nuove avventure senza aver prima analizzato la situazione.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un incontro avrà uno sbocco interessante

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Lunedì 27 giugno, la congiunzione Luna-Mercurio in Gemelli annuncia che un incontro potrebbe portare a qualcosa di importante o comunque avere uno sbocco interessante. Al contempo, con il buon aspetto tra Marte in Ariete e Saturno nel vostro segno, è probabile che vi dedicherete al recupero della corrispondenza: dalle mail a vecchi messaggi telefonici. Potreste iniziare a utilizzare i messaggi di risposta automatica. Al contempo forse esaminerete il modo in cui comunicate sul posto di lavoro. Si può essere leader senza per questo essere aggressivi… Questo atteggiamento più diplomatico – e che vi ripagherà – diventerà costante da martedì 28 giugno, con il Sole in Cancro in dissonanza con Giove in Ariete. Il 29, con il Novilunio in Cancro darete la priorità allo sviluppo di abitudini e relazioni di lavoro più sane. Avrete una chiara idea di ciò che apprezzano di voi nell’ambiente professionale. Un’opportunità per comprendere meglio il vostro valore e dunque affermarvi arriverà venerdì 30 giugno, con lo splendido aspetto tra Mercurio e Saturno.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: nella relazione c’è un rinnovato slancio, le conversazioni saranno intense, farete progetti a due. Un vento di passione vi permette di spazzare via eventuali ombre del recente passato.

Soli: è una settimana in cui negli affari di cuore non vi annoierete! Grazie a Venere e Giove una persona vi farà provare splendide emozioni, conquisterà il vostro cuore.