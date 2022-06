Oroscopo della settimana dal 25 giugno al 1 luglio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 25 giugno al 1 luglio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): dare spazio alla fantasia

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Lunedì 27 giugno, con Marte in Ariete in buon aspetto con Saturno in Acquario avrete voglia di fare passi avanti nella carriera. Se non avete un esperto a cui chiedere un consiglio fate un piccolo gioco di ruolo. Chiedetevi cosa farebbe un imprenditore di successo nella situazione. Osservando la vostra carriera da una nuova prospettiva, otterrete molte idee interessanti. Martedì 28 giugno, il Sole in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete. È un’ottima giornata per fare un elenco di ciò che per voi è importante: sia che si tratti di sicurezza, riconoscimento, progresso o qualche altra questione. Esaminate come vi muovete nella vita quotidiana e verificate se è in linea con questi valori. Ciò vi metterà sulla strada giusta. Il 29 giugno, il Novilunio in Cancro vi spingerà a interagire in modo diverso con il boss e i colleghi, il che potrebbe fare una differenza significativa! Darete il via a conversazioni che avranno un impatto positivo sul lavoro, la carriera. Ma non solo:è una giornata in cui sfruttando al massimo la fantasia, avrete risultati spettacolari. Per una volta, accantonate la razionalità.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: gusterete i piccoli piaceri del quotidiano, con il Sole in Cancro vi sentirete appagati dalla presenza del partner. Siete felici. Soli: mercoledì 29, potreste ricevere un’attenzione romantica quanto inaspettata: un dolce sms vi sorprenderà, sarà una giornata speciale.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): rafforzare le relazioni con i colleghi

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Lunedì 27 giugno, con Marte in Ariete in buon aspetto a Saturno in Acquario avrete voglia di libertà, di non essere controllati dal boss. I suoi ordini vi daranno sui nervi al punto che potreste pensare di mandare tutto all’aria e dare il via a un’attività in proprio. Ma visto che siete cauti, prima rifletterete come muovervi tuttavia non c’è dubbio che prenderete una decisione. Martedì 28 giugno, Il Sole in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete. Potreste ricevere una risposta positiva a una richiesta. Rivolgetevi ad amici e conoscenti e chiedete una mano.Troverete sicuramente chi risponderà al vostro appello. Il 29 giugno con il Novilunio in Cancro, sarete pronti ad ampliare il giro delle conoscenze, rafforzare i rapporti di lavoro con i colleghi e a seguire con sicurezza i vostri sogni riguardanti la professione. E’ una giornata in cui, al contempo, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado: avrete un’idea chiara su cosa vale la pena impegnare tempo ed energie. Da ora fino a dicembre, scoprirete come stabilire dei limiti così da poter lavorare sui vostri progetti e con le persone di cui vi fidate, con cui vi sentite forti. Avrete la possibilità di farlo venerdì 1 luglio quando Mercurio in Gemelli sarà in buon aspetto con Saturno e in dissonanza con Nettuno: entrambi i transiti rappresentano un’opportunità per migliorare la qualità della vita lavorativa attraverso una comunicazione efficace. Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: Venere vi permette di vivere momenti intensi con la dolce metà ma occhio alle pretese: evitate di chiedere più di quanto è in grado di dare, anche sul fronte finanze.

Soli: potreste scoprire che una persona non mantiene le promesse: prendetelo come un serio segnale d’allarme. In questo momento negli affari di cuore dovete avere un approccio pragmatico e razionale: vi metterà al riparo da situazioni spiacevoli.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete voi a decidere a chi o a cosa dare la priorità

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Lunedì 27 giugno, con Marte in Ariete in buon aspetto con Saturno potreste mettere ordine in casa. È possibile che ospiterete qualcuno e dunque pulirete, sistemerete tutto per accogliere al meglio la persona. Ve la sbrigherete da soli ma chiedendo ci sarà chi vi darà volentieri una mano. Martedì 28 giugno, Il Sole in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete. E’ possibile che in famiglia ci sia l’annuncio di una gravidanza, un’adozione o dell’arrivo di un nuovo animale domestico. Potreste essere voi ad annunciare ai parenti che avete comprato una casa o che avete accettato un nuovo lavoro. Il 29 giugno, potreste essere un po’ tesi ma il Novilunio in Cancro vi darà il coraggio per prendere posizione e dire a chi e cosa avete intenzione di dare la priorità. Più che nel lavoro, potrebbe essere il momento di dedicarvi ad alcuni dei vostri impegni in casa, in famiglia, nelle questioni private. Riuscirete a mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale? Visto che lo stesso giorno Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado in qualsiasi conversazione riguardante l’argomento di cui sopra ricordate di dire chiaramente la vostra verità! Decidete voi a cosa dovete dare la priorità!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: la dissonanza Sole-Giove potrebbe scatenare qualche malinteso con il partner. Ci saranno alcune cose che non manderete giù…

Soli: il 29, se c’è qualcuno di speciale con cui sperate di entrare in contatto a un livello più profondo, lanciate un invito. Ma evitate di fare pressioni….