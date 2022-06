Oroscopo della settimana dal 25 giugno per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 25 giugno al 1 luglio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 25 giugno (21 marzo-21 aprile): Giove vi garantisce dei vantaggi

La settimana si apre lunedì 27 giugno, con Marte nel vostro segno in buon aspetto con Saturno in Acquario: ciò che pubblicate, postate – video compresi – sui social vi permetterà di acquisire nuovi amici, follower e fan. Spargete la voce su ciò a cui state lavorando e otterrete sostegno per avere successo! Martedì 28 giugno, il Sole in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete. Nel corso di una chiacchierata potreste ricevere degli elogi dal boss oppure arriveranno dei complimenti per aver raggiunto degli obbiettivi riguardanti la vostra azienda. Vi diranno ad esempio che siete fonte di ispirazione e sapete motivare gli altri. Fino alla fine di ottobre, Giove sosterà nel vostro segno: il che indica che potreste ricevere molti vantaggi. Il 29, con Novilunio in Cancro nei prossimi sei mesi vi sarà possibile mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Il modo in cui lo farete diventerà ancora più chiaro per il resto dell’anno poiché Nettuno torna in moto retrogrado in Pesci. Il pianeta rappresenta un’opportunità per capire meglio in che modo i vostri talenti nascosti, i comportamenti auto-sabotanti e forse anche i nemici, influiscono sul vostro percorso di lavoro. La cosa migliore è accettare la verità che lentamente verrà a galla.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: non è una settimana all’insegna della serenità. Fate sport, dedicatevi a letture rilassanti. In breve, fate del vostro meglio per riempire il vuoto emotivo ed evitare di provocare il partner. Non fareste che peggiorare l’atmosfera. Soli: l’atteggiamento misterioso e distaccato solleciterà sicuramente l’attenzione di una persona – che vi attrae – ma evitate di esagerare…

Oroscopo della settimana Leone dal 25 giugno al 1 luglio (23 luglio-23 agosto): sfruttate il fascino e il senso dell’umorismo!

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Lunedì 27 giugno, con Marte in Ariete in buon aspetto a Saturno in Acquario, sarete trascinati in molte direzioni ed è probabile che dovrete apportare alcune modifiche. Accade spesso quando fate troppo nel tentativo di rendere tutti soddisfatti. Cercate di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Martedì 28 giugno, il Sole in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete: un vecchio compagno di classe potrebbe contattarvi. Forse vi ha trovato sui social media o ha inviato un invito a una riunione tra ex compagni di scuola. E’ una buona giornata per entrare in contatto con le persone del passato. Il 29, con lo splendido aspetto Venere-Giove, ovunque sarete apprezzati. Anche sul posto di lavoro sfruttate il fascino, il senso dell’umorismo, la fantasia e accadranno solo cose positive! Sempre il 29, Nettuno in Pesci entra in moto retrogrado, fino alla fine di dicembre: il transito sarà d’aiuto a mollare qualsiasi convinzione autolimitante e dare il via a un’impressionante trasformazione professionale.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: troverete le parole giuste per chiarire una situazione o difendere un vostro punto di vista. Torna la pace. Con l’atteggiamento zen, il dialogo è più semplice e costruttivo. Soli: il 29, il novilunio in Cancro vi rende ottimisti, a qualsiasi richiesta riceverete un “sì”. Se, dunque, c’è qualcuno che vi attrae lanciate un invito per un caffè o un aperitivo. Oroscopo della settimana Sagittario dal 25 giugno (23 novembre-21 dicembre): determinati e competitivi Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Lunedì 27 giugno, Marte in Ariete in buon aspetto con Saturno in Acquario annunciano che pur sembrando una contraddizione la vera spontaneità deriva da un’attenta pianificazione. Esaminate cosa potete rimandare e poi andate avanti, così da avere una settimana lavorativa più corta e un fine settimana più lungo. Il transito vi rende determinati, positivi, competitivi: fate pure ma assicuratevi di avere le spalle coperte. Non ve ne pentirete. Martedì 28 giugno, il Sole in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete: potreste essere entusiasti di un potenziale investimento. Un caro amico o un familiare potrebbe essere coinvolto e vorrà spingervi a fare la stessa cosa. Potreste aver voglia di lanciarvi immediatamente, ma non sarebbe male approfondire la situazione, controllare i dettagli. Il 29 giugno, la Luna nuova in Cancro apre infatti un nuovo ciclo riguardo ai beni, il denaro, gli investimenti e i debiti. Valutate i pro e i contro dell’ulteriore sviluppo dei vostri investimenti dei prossimi sei mesi. Avrete un’idea più chiara di ciò in cui vale la pena di investire poiché Nettuno retrogrado in Pesci coincide con il Novilunio. Venerdì 30, Mercurio in Gemelli è in buon aspetto a Saturno e in dissonanza con Nettuno: nel lavoro, sfruttate questi due transiti per studiare un programma semi flessibile che vi metta in grado di soddisfare i vostri impegni e gli accordi.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: una volta capito che una relazione sana dipende soprattutto da una buona comunicazione, la situazione andrà alla grande! Siete sereni, di ottimo umore e create un’atmosfera affettuosa e armoniosa.

Soli: voglia di flirt, avventure, di divertirvi e non di vivere storie impegnative. In ogni caso evitate di giocare con i sentimenti di chi vi corteggia.