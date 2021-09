Oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): voglia di avventura

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

La presenza di Mercurio retrogrado in Bilancia, questa settimana potrebbe scatenare dei fraintendimenti, dei malintesi. Prima di firmare o acquistare qualcosa, fate delle ricerche. Il 26, la congiunzione Sole-Mercurio potrebbe accendere la voglia di avventura. Il desiderio sarà quello di partire per una mèta che vi piace. Ma per convincere un amico o un familiare a seguirvi dovrete impegnarvi… Il 27, avrete la possibilità di fare grandi progressi nel lavoro chiedendovi come rendere il lavoro più divertente o svolgerlo impiegando metà del tempo, oppure ottenere un posto migliore… Il 29 e 30, la creatività sarà al massimo e affronterete un problema o un progetto in modo diverso. E non sono escluse, grazie alla creatività, delle entrate di denaro.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: nella relazione circola armonia. Soprattutto perché puntate all’equilibrio e alla stabilità. Soli: il 29 è una giornata speciale: potrebbe richiamare un/a ex o una fiamma del passato. Ascoltate e chiarite la vostra posizione.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): è il momento di puntare in alto

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Sole e Marte nel vostro segno, vi regalano grande sicurezza. E’ il momento di puntare in alto e prepararvi a realizzare questi progetti, a raggiungere quegli obbiettivi per voi importanti. Non sottovalutate il vostro potere, evitate di essere modesti! Il 27, Mercurio nel vostro segno entra in moto retrogrado: potrebbe circolare stress ma al contempo sarà d’aiuto a sviluppare ancor più sicurezza sul posto di lavoro, sulla strada da imboccare per sentirvi realizzati. Un buon aspetto, tra Venere e Nettuno – il 29 e 30 settembre – vi accorgerete che seguire la creatività, il talento, le competenze faranno arrivare la fortuna. E non è escluso che un progetto o un’opportunità nuova di zecca, si rivelino particolarmente redditizi.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: è una settimana in cui risplende la scintilla dell’amore. Con il partner farete bei progetti a due. Soli: il 30, se una persona vi attrae, è il momento di lanciarvi e fissare un appuntamento!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le questioni di denaro al centro della scena

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui la dissonanza Venere-Urano mette al centro della scena le questioni di denaro. Per quanto riguarda il budget e gli investimenti, dovete essere particolarmente prudenti. In particolare il 27, quando Mercurio in Bilancia tornerà in moto retrogrado, riflettete prima di acquistare o firmare. Evitate inoltre, viaggi a lunga distanza o all’estero.Il 28, darete il via a un progetto oppure una vostra idea sarà apprezzata e avrete modo di concretizzarla. Vi daranno carta bianca e per voi sarà una bella soddisfazione! Il 29 e 30 settembre, il buon aspetto Venere-Nettuno nel lavoro potrebbe far arrivare un bonus, una gratifica o un riconoscimento per quanto avete svolto con impegno.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: l’atmosfera è bollente, c’è passione, sarete pronti a fare progetti per il futuro. Parlatene pure ma evitate di fare promesse.

Soli: il bisogno di vivere l’amore sarà al massimo. Se sognate una storia intensa, piena di passione, puntate al 1 ottobre.