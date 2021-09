Oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): stroncare sul nascere l’aggressività

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Domenica 26 settembre, potreste esaminare le spese quotidiane per capire in quale modo poter risparmiare. Lo troverete e senza dover fare troppi sacrifici. In ogni caso il 25 e 26, sarà meglio essere vostri amici che nemici. In caso di discussione, potreste avere reazioni abbastanza accese. Stroncate sul nascere l’aggressività in modo che la situazione non degeneri! Il 28, l’armonia Luna-Giove, porterà fortuna e abbondanza nel lavoro. Se avete un’attività autonoma potreste notare un aumento delle entrate. Il 29 settembre, tornerà la calma nelle relazioni, soprattutto con le persone care. Con la Luna in Cancro cercate di abbondare in gentilezza: sarete ripagati con gli interessi. Il 1 ottobre, evitate discussioni inutili con i colleghi.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: insieme al partner, in particolare il 30, avrete voglia di concedervi piacere, romanticismo, regali. Evitate di spendere un occhio della testa. Soli: non è la settimana giusta per dare il via a una storia, si rivelerebbe complicata. Per ora, puntate solo al divertimento….

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): giovedì, sul fronte finanze arrivano buone notizie

Quest’ultima settimana di settembre vi spingerà a mettere in discussione le vostre decisioni finanziarie – potrebbero esserci delle restrizioni – e quanto svolgete nel lavoro. Mercurio in Bilancia diventa retrogrado, il che significa che potrebbero esserci delle complicazioni improvvise e dovrete essere pazienti (ma ne vale la pena). Mercoledì 29, potreste aver intenzione di spendere denaro per un nuovo sport o un hobby: non abbiate fretta poiché nel giro di qualche giorno l’interesse potrebbe svanire. Giovedì, sul fronte finanze tornerete a respirare: il buon aspetto tra Sole-Giove, indica che nel lavoro potrebbe esserci una sorta di compenso o di riconoscimento in denaro. E se avete in corso una trattativa, saprete imporvi e avrete la meglio!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: settimana romantica ma è il 30 che insieme al partner vivrete dei momenti magici, indimenticabili! Soli: avete in corso un flirt? Per il 30 fissate un appuntamento: sarà memorabile e proverete emozioni intense!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): concedere il beneficio del dubbio

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui Mercurio in Bilancia diventa retrogrado: in una relazione la situazione non è come sembra all’apparenza, oppure penserete che ciò che dite conti poco o niente. Ma prima di mettervi sulla difensiva concedete il beneficio del dubbio. Il 26, se siete disoccupati o volete cambiare, candidatevi per un posto di lavoro: se è quello giusto per voi, le porte di apriranno. Andate a cercare le offerte di lavoro interessanti e inviate il CV. Il 29, con il buon aspetto Venere-Nettuno un/a amico/a intimo/a vi dirà l’importanza che avete nella sua vita. Vi ringrazierà per i consigli o l’aiuto che avete offerto e toccherà il vostro cuore. Dal 29 al 2 ottobre, la dissonanza Mercurio-Plutone, pur scatenando un po’ di tensione interiore, è utile per la crescita personale e lavorativa.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: Il 29 sarà una serata magica piena di dolcezza e piacere. Pianificate un momento romantico con il partner.

Soli: sex-appeal al top, affascinanti. Avete le carte in regola per vivere emozioni all’altezza delle vostre aspettative!