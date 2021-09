Oroscopo della settimana dal 25 settembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 25 settembre (21 marzo-21 aprile): non dare nulla per scontato

E’ una settimana in cui la spinta a progredire si blocca: è l’effetto Mercurio retrogrado in Bilancia. Sono possibili dei ritardi e messaggi poco chiari: non date nulla per scontato. Verificate le informazioni che arrivano: se sono erronee, prenderle per buone potrebbe nuocere alla vostra credibilità. Lunedì 27, potrebbe circolare stress ma è una buona giornata per rivedere le vostre alleanze di lavoro. Dal 29 settembre al 2 ottobre, potreste rendervi conto che determinati rapporti e contratti non fanno progredire la crescita professionale. Il percorso lavorativo sarà al centro della vostra attenzione: è il momento di riconsiderare l’attuale lavoro e chiedere ciò di cui avete bisogno, non quello di impegnarvi in nuove iniziative professionali.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il dialogo non è al top e la cosa migliore è quella di ascoltare il partner anziché scattare impulsivamente per ogni cosa che dirà. Soli: non è escluso che questa settimana un/a ex vi richiami o che avrete sue notizie. In ogni caso, cercate di voltare pagina!

Oroscopo della settimana Leone dal 25 settembre al 1 ottobre (23 luglio-23 agosto): tornano persone perse di vista

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana, evitate di essere veloci nel valutare qualcosa. La cosa migliore è fermarvi e esaminare con attenzione le informazioni. Il 26, Mercurio inizia il moto retrogrado in Bilancia: un vecchio amico/a potrebbe chiamarvi proprio mentre lo/a stavate pensando. Questo transito, nelle prossime settimane, potrebbe far tornare da voi molte persone che avete perso di vista. Il 27 in particolare, se avete bisogno di mano, di associarvi, collaborare, potrete contare sull’aiuto degli altri (a patto che lo chiediate). Dal 29 settembre al 2 ottobre, con la dissonanza Mercurio-Plutone prendete cura dei documenti importanti, fate delle copie di riserva. Controllate eventuali errori di battitura nelle mail, leggete con attenzione i contratti, salvate tutto il lavoro online.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: con il partner vorrete concedervi qualcosa di lussuoso e perché no se potete permettervi di vivere alla grande? Soli: potrebbe esserci un incontro molto romantico, che aggiungerà dolcezza alla vostra vita. Oroscopo della settimana Sagittario dal 25 settembre al 1 ottobre (23 novembre-21 dicembre): qualche intoppo in una relazione

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui la vita sociale sarà piacevolmente movimentata, avrete la possibilità di dare il via a contatti preziosi, anche online. Tuttavia il 27, circolerà agitazione: in una relazione di lavoro o personale potrebbe esserci qualche intoppo. Non dovrete scusarvi per qualcosa che non volete fare. Il 28, l’armonia tra Luna e Giove, vi rende re e regine della comunicazione. Con colleghi, clienti o soci, ogni conversazione sarà positiva. Il transito, al contempo, è ottimo per approfondire i dettagli di un contratto. Dal 30 al 1 ottobre, la dissonanza Venere-Giove scatenerà un po’ di tensione: potreste scoprire che è difficile dire ciò che vorreste sul posto di lavoro, un po’ come se foste costretti a censurarvi.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: è la settimana perfetta, in particolare il 29, per immergervi in un’atmosfera sensuale e romantica. Serate a lume di candela…

Soli: attenzione al 30: flirt e avventure passionali potrebbero intrigarvi, vorrete vivere al massimo. Cercate di non esagerare.