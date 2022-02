Oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): nel lavoro si apre un nuovo ciclo

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

L’inizio di marzo, segna un nuovo ciclo nel vostro percorso lavorativo. Il 28 febbraio, l’intuito sarà al top, è come se aveste una premonizione su una direzione da imboccare nel lavoro. E’ una buona giornata per pianificare proprio come un maestro di scacchi. Il 1 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano in programma potrebbe esserci un incontro segreto. Nel lavoro potreste prendere libera parte della giornata e avere un colloquio con un’azienda concorrente a quella in cui lavorate. Il 2 marzo, con il Novilunio in Pesci, rappresenta un nuovo ciclo, sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Cercate di immaginare cosa avete intenzione di fare e dove arriverà la carriera nei prossimi sei mesi. Scoprirete che la fiducia in voi stessi cambia radicalmente la vostra visione. Accogliete le nuove possibilità che puntuali arriveranno.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: darete maggiore attenzione alla relazione, volete scoprire dei modi per renderla leggera e divertente. Soli: occhio alle situazioni confuse, a persone inaffidabili o proposte ambigue. Siate vigili, tenete gli occhi aperti! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): gestire il denaro in modo diverso

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui avrete parecchie cose da fare ma saprete come destreggiarvi. Il 28 febbraio, se volete sentirvi finanziariamente stabili, dovrete gestire il denaro in modo diverso. Potrebbe sembrare complicato ma assumendo la mentalità del Capricorno, che spende con prudenza e investe pensando al futuro, scoprirete di poter ridefinire la sicurezza finanziaria. Il 2 marzo, con il Novilunio in Pesci inizierà un nuovo ciclo di sei mesi nella vostra vita lavorativa quotidiana e nel vostro ambiente. L’energia dei Pesci è perfetta per entrare in una corrente creativa spensierata e fortunata. Potreste scoprire che è più facile apprezzare ciò che svolgete. In ogni caso, nel lavoro fate in modo di stabilire dei confini: con questo transito qualcuno potrebbe approfittare della vostra disponibilità. Il 3 marzo, con la congiunzione Venere-Marte-Plutone in Capricorno potreste infine trovarvi in una posizione di potere!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: dopate la libido e create l’armonia prendendo tempo per voi e il partner. Lunedì spegnete il cellulare, la televisione e concedetevi romantici momenti a due. La relazione è essenziale per il vostro equilibrio. Soli: incontri interessanti, potreste incontrare l’anima gemella! Unica accortezza: evitate di idealizzarla. Il risveglio potrebbe essere amaro.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un nuovo capitolo nel settore finanze

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

È una settimana piena di impegni e dovrete lavorare sodo. Il 1 marzo, il buon aspetto Sole-Urano, può indicare un accordo finanziario ed entrare una bella somma. Non è escluso inoltre che si tratti di un’inattesa eredità. Il 2 marzo, con la congiunzione Mercurio-Saturno nel vostro segno, la vostra determinazione e pazienza saranno messe a dura prova. Una persona, forse il boss o un collega, potrebbe mettere in dubbio le vostre capacità, le competenze, ma dovete ignorare ciò che dice. Avete una grande forza interiore e dovete fare affidamento su questa. Sfruttate la Luna nuova in Pesci del 2 marzo per valorizzare meglio le vostre doti, qualità e risorse. Ma il transito apre anche un nuovo capitolo di sei mesi nel vostro settore delle finanze. Sarà portatore, al riguardo di buone notizie, avrete nuovi obbiettivi. Verso la fine della settimana, con la congiunzione Sole-Giove in Pesci arriveranno belle opportunità correlate proprio ai vostri obiettivi. Avrete maggiore fiducia legata all’aumento delle vostre entrate.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: evitate le discussioni, allentate le tensioni! Il fine settimana è ideale per dire basta a tutto ciò che non va e riconciliarvi teneramente.

Soli: la determinazione e l’audacia, negli affari di cuore vi permettono di fare una conquista! Alte possibilità di innamorarvi.