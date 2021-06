Oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): ambiziosi e vincenti

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Questa settimana è tempo di fare il punto nelle finanze e apportare le modifiche necessarie. Andate inoltre avanti con quei progetti che avete chiuso in un cassetto: Marte vi dà la spinta necessaria, vi fa sentire ambizioni e vincenti! Il 29 potrebbe esserci qualche attrito con un fratello o un parente: forse diranno battute poco felici e non sarete disposti a riderci su, come spesso fate. E’ una giornata in cui circolerà anche un po’ di pessimismo. Il 1 e 2 penserete fuori dagli schemi e riuscirete ad abbattere qualsiasi ostacolo si trovi sulla vostra strada.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: momenti felici, vi sentirete entrambi appagati e pronti a dare il via a un rinnovamento.

Soli: puntate al massimo, volete la passione, i sentimenti forti: e Venere favorisce uno splendido incontro.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il vostro carisma farà colpo

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

È una settimana in cui dovete mettervi sotto i riflettori: preparatevi a brillare. Inviate il CV e promuovete la capacità, il talento. E con Venere in Leone dal 28 giugno andrete alla grande anche nella vita sociale: il vostro carisma farà colpo! Il 29 un amico farà di tutto per mostrare gentilezza nei vostri confronti ma in generale questa settimana vi renderete conto di quanto siano fantastiche le vostre amicizie. Attenzione invece il 1 e 2 luglio: l’accoppiata Luna in Ariete- Sole in Cancro non è il massimo e saranno due giornate in cui vi sarà difficile, lavoro o vita personale, mantenere l’armonia.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: con Venere in Leone guarderete solo i lati positivi della relazione. Vivrete momenti intensi, dolcissimi!

Soli: amore, passione… Un periodo splendido in cui vi sentirete al settimo cielo!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): avrete partita vinta

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La buona notizia della settimana è che il 28 giugno Venere entrerà in Leone: è il momento giusto per conoscere persone pronte a sostenervi, a dare una mano oppure con cui dare il via a un progetto. In ogni caso, il 29 non sottovalutate eventuali avversari, tenete presente che i rapporti di forza non andrebbero necessariamente a vostro vantaggio. Il 30 è la giornata giusta per fare un bilancio nelle finanze e probabilmente capirete che è arrivato il momento di risparmiare. Nel lavoro e negli affari potrete osare il 1 e 2 luglio: con la Luna in Ariete sarete temerari, intraprendenti e avrete partita vinta!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: Venere in Leone vi rende inquieti, permalosi e avrete difficoltà a gestire le emozioni. Non sarà facile stare accanto a voi…

Soli: se davvero avete intenzione di conquistare, siate meno selettivi, evitate giudizi definitivi!