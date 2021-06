Oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): una nuova fonte di reddito

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Con Venere in Leone è un ottimo momento per dare all’abitazione un tocco spigliato e al contempo confortevole. Ed è in casa che potreste trovare gioia: a volte le cose semplici sono le migliori. Il 28 giugno, insieme a un familiare potreste trovare una nuova fonte di reddito, un modo per guadagnare di più. Il 29, è il momento di risparmiare e di essere frugali. Piccoli risparmi sommati alla fine risultano una bella cifra. Nel lavoro, il 1 luglio in particolare, potrebbe esserci una battuta d’arresto, dovrete affrontare degli ostacoli. Potrete superarli grazie alla lucidità e al coraggio.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: la presenza di Venere in Leone vi rende difficile gestire le emozioni. Eppure, se non volete discussioni, vi converrà farlo…

Soli: giudicate pure una persona ma per ciò che fa e non per ciò che dice. Non tirate conclusioni azzardate.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): prenderete sagge decisioni

E’ una settimana in cui nel lavoro prenderete delle sagge decisioni che vi consentiranno di progredire. Il 28, concentratevi e portate a termine un progetto oppure, se non siete soddisfatti, aggiornate il curriculum così da poter cambiare lavoro. Il 29, occhio a ciò che dite: oggi hanno orecchie anche i muri! Qualcosa che direte o posterete sui social potrebbe diffondersi. Pubblicate foto di gattini, sarà meno pericoloso. Poco tranquilla l’atmosfera familiare, il 1 e 2 luglio: potrebbero esserci dei conflitti: calmate le acque dando esempio di tolleranza oppure girate i tacchi e uscite dalla stanza.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: con Mercurio in Gemelli non è facile starvi accanto, qualsiasi cosa farà il partner vi innervosirete.

Soli: è una settimana in cui qualsiasi persona non corrisponde alle vostre aspettative e dunque nessuno risveglierà sentimenti teneri.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): intraprendenti e audaci

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Buone notizie: questa settimana è possibile un guadagno, l’entrata di una somma. Il 28 un collega potrebbe parlarvi di un’idea che innescherà la vostra curiosità e aprirà un mondo di possibilità sul denaro. Un’operazione finanziaria potrebbe risultare a vostro vantaggio. Il 29 e 30 sarete intraprendenti, audaci, vi farete notare e prenderete posizione. Se avete in mente un progetto, dopo aver valutato i pro e i contro, lanciatevi! Il 1 luglio potreste avere la sensazione che le finanze non siano stabili, che non siate retribuiti come meritereste. E’ un pensiero temporaneo, concentrarvi su ciò che avete vi ricorderà la vostra capacità di ripresa.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: martedì e mercoledì sono giornate perfette per dare e ricevere tenerezza. Atmosfera ideale per stare vicini vicini…

Soli: il cielo astrale moltiplica le occasioni di conquista: farete una strage di cuori.