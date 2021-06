Oroscopo della settimana dal 26 giugno per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 26 giugno al 2 luglio (21 marzo-21 aprile): far decollare la vita sociale

E’ una settimana in cui Venere in Leone – dal 28 – al vostro segno chiede di scoprire nuovi interessi, divertirvi, far decollare la vita sociale, assaporare i piaceri della vita ed esplorare nuove esperienze. Con il Sole in Cancro gli sbalzi d’umore non mancano e avete bisogno di distrarvi. Anche perché facendolo, in particolare il 28, svilupperete ottime idee che in seguito potrete concretizzare. Il 29 dite no all’irritazione, l’ostilità non vi porterebbe da nessuna parte. Sorridete e trascorrerete una buona giornata. Il 1 luglio, la decisione di spendere di meno sarà saggia: il conto in banca ringrazierà e risanerete il budget.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: con Venere e Marte in Leone la passione sarà al top! Un ritorno di fiamma, splendide emozioni.

Soli: impossibile che non facciate incontri! Col fascino che avete farete centro, vi innamorerete.

Oroscopo della settimana Leone dal 26 giugno al 2 luglio (23 luglio-23 agosto): Venere fa arrivare la fortuna

Oroscopo della settimana Leone: Umore

La notizia della settimana è che Venere – il 28 – entrerà nel vostro segno e farà arrivare una ventata di freschezza. In più settori occhieggerà Madama Fortuna… E proprio il 28 potrebbe arrivare una bella notizia nel lavoro, forse una promozione, un passo avanti nella carriera. Il 29 il carisma è al top e ovunque attirerete soltanto attenzione positiva nonché la simpatia di chi vi circonda. Attenzione, invece il 2 luglio: sul posto di lavoro potrebbe esserci un conflitto, probabilmente rischiate di discutere con chi non è d’accordo con voi. Cercate invece di essere più elastici.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: approfittate delle belle vibrazioni che vi invia Venere: dimostrate l’amore con entusiasmo!

Soli: è giovedì, in particolare, che sarete molto attraenti, sicuri di voi stessi e pronti a prendere l’iniziativa.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 26 giugno al 2 luglio (23 novembre-21 dicembre): le finanze richiedono attenzione

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui i problemi relativi alle finanze richiederanno la vostra attenzione così da rimettervi in carreggiata. Se qualcosa non funziona, eliminate senza pietà e progredirete! Segnaliamo il 28, giornata imprtante per entrare in società con una persona esperta nel vostro settore lavorativo. Martedì 29 potrebbe parlarvi di un impegno a lungo termine ma non è giornata giusta per discuterne, soprattutto se è legato a qualcosa di legale o finanziario. Rimandate. Ottime giornate quelle di mercoledì e giovedì: arriveranno ottime notizie riguardanti il lavoro e sul piano del denaro.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: nel fine settimana una buona notizia vi riempirà di entusiasmo, le emozioni saranno bollenti.

Soli: con Venere in Leone riporterete un successo dietro l’altro, conquistare sarà un gioco da ragazzi…