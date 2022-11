L’oroscopo della settimana dal 26 novembre al 2 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 26 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, sarete molto diffidenti. Anche se una persona vi mostrerà i fatti, non ci crederete. Vorrete voi stessi toccare con mano la verità di quanto vi diranno. Va bene essere un po’ scettici ma oggi rischiate di esagerare…Lunedì 28 novembre, con il buon aspetto Marte-Saturno, avete le energie giuste per impegnarvi a raggiungere i vostri obbiettivi. Oggi siete speciali, dovete solo tirare fuori lo spirito di conquista che è dentro di voi!

In ogni caso fate attenzione: sarete pronti a lanciarvi nelle conversazioni senza riflettere prima di parlare. Tenete conto del tono della voce, del posto e del tempismo. Prima di esprimere un commento o un’opinione – on line o di persona – pensate se è a vostro vantaggio, ne avrete un ritorno positivo anche in termini di immagine o se rischiate un errore. Saturno non mancherà di farlo emergere… Anche perché martedì 29, con la dissonanza Mercurio-Marte, queste conversazioni potrebbero offrire opportunità che vi porteranno a una maggiore libertà professionale, soprattutto se al momento nel lavoro ce ne sono poche. In ogni caso, non è detto abbiate le idee chiare su cosa fare o scegliere: con la dissonanze Mercurio-Nettuno e Venere-Marte circola un’atmosfera confusa e prima di intraprendere, dovete raccogliere più informazioni e definire i dettagli. In coppia: sfrutterete queste dolci giornate per lasciare alle spalle le preoccupazioni familiari e assaporare insieme i frutti di una ritrovata complicità. Soli: che la festa abbia inizio! E’ una settimana in cui sono favoriti gli incontri importanti, avrete la possibilità di vivere la bella storia che aspettate da tempo. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, sarete ancor più consapevoli che la velocità porta a trascurare i dettagli, a commettere degli errori, per cui prenderete tempo. Il che potrebbe far innervosire chi vi circonda ma voi sapete il fatto vostro e le lamentele non vi faranno certo accelerare. Lunedì 28 novembre, con il buon aspetto Marte-Saturno controllerete il budget con estrema attenzione, soprattutto per capire dove va a finire il vostro sudato guadagno. Scoprirete dov’è che avete speso con leggerezza e avrete la possibilità di correggere il tiro. Al contempo, con questo transito dovreste chiedervi cosa occorre per farvi sentire soddisfatti nel lavoro. Forse è arrivato il momento di aprire le ali e volare! In questo momento è possibile trovare nuove opportunità per guadagnare di più ma dovete essere disponibili a collaborare con gli altri, più flessibili del solito. Martedì 29, con la dissonanza Mercurio-Marte con il boss potreste avere una conversazione sul vostro futuro nell’azienda. Alcune responsabilità potrebbero non valere il vostro impegno ma per il momento non prendete decisioni. Con la dissonanza Venere-Marte è meglio rimanere a bocce ferme e nel frattempo cercare nuovi contatti professionali, maggiori informazioni e opportunità che vi permettano di fare un confronto con il lavoro che avete attualmente. In coppia: lunedì avrete voglia di libertà! Fate rispettare i vostri limiti ma beninteso, sempre con un sorriso. Mercoledì l’intesa sarà splendida! Soli: altro che calma piatta… Una persona saprà come catturare il vostro cuore e deciderete di dare il via a una bella e importante storia d’amore. : lunedì avrete voglia di libertà! Fate rispettare i vostri limiti ma beninteso, sempre con un sorriso. Mercoledì l’intesa sarà splendida!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

È tempo di andare avanti! Siete pronti a impegnarvi in una nuova avventura di lavoro che richiede parecchio tempo ed energie? Lunedì 28 novembre, con il buon aspetto Marte-Saturno potreste essere esitanti sulla direzione da seguire ma è nel vostro interesse fermarvi e riflettere su quanto avete fatto fino a oggi e cosa cambiare per ottenere il successo. Al contempo è il momento ideale per concludere un affare, prendere in considerazione un nuovo investimento o farvi carico di una situazione personale o di lavoro. Ora potete puntare al bersaglio e fare centro! Martedì 29 novembre, con la dissonanza Mercurio-Marte (quest’ultimo retrogrado nel vostro segno) potrebbe essere opportuno condividere le vostre idee, negoziare i termini del vostro contratto di lavoro e al contempo, se il boss dovesse dare una risposta negativa o che non vi soddisfa, cercare nuove opportunità che vi appagheranno di più. Mercoledì 30 novembre, con il primo quarto di Luna in Pesci, vi sentirete pronti a lasciare il passato alle spalle e a entrare nel futuro della vostra professione. E capire qual è la portata dell’impegno potrebbe farvi sentire un po’ sotto stress. Ma ne varrà la pena.

In coppia: i pianeti in Sagittario vi rendono capricciosi ma è ragionevole pretendere che il partner ceda a qualsiasi vostra richiesta?

Soli: il vostro fascino attira gli altri come calamite ma fate attenzione: assicuratevi di innamorarvi della persona giusta. Il rischio di illusione è in agguato.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, pur non perdendo di vista i vostri obbiettivi, cercate di raggiungerli con calma, rilassati. E’ così che riuscirete a cogliere l’occasione giusta al momento giusto! Lunedì 28 novembre, il buon aspetto Marte-Saturno vi doterà di stabilità interiore, la lungimiranza vi permetterà di prendere un’ottima decisione riguardante il futuro e ne trarrete sicuramente vantaggio. Martedì 29 novembre, dovrete fare attenzione a come affronterete le conversazioni con i colleghi. La dissonanza Mercurio-Marte vi rende un po’ troppo meticolosi, puntigliosi, per cui cercate di evitare inutili disaccordi. E’ pur vero che l’atmosfera sarà un po’ elettrica ma i problemi riguardanti le relazioni sul posto di lavoro, si sistemeranno mercoledì 30 novembre, con il buon aspetto Mercurio-Saturno. Nel lavoro farete dei progressi, il vostro impegno sarà premiato e una bella energia vi spingerà a volere sempre di più! I risultati saranno superiori alle vostre aspettative! In coppia: momenti di felicità! Anche se attualmente nessun pianeta ha un impatto sulla relazione, l’atmosfera sarà comunque piena di tenerezza e sensualità Soli: è una settimana d’amore! Avete molto da dare e parecchie persone vi tengono d’occhio… Un’amicizia potrebbe persino diventare un’importante legame romantico che cambierà la vostra vita. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, vi sentite pronti a conquistare una nuova vetta ma quale vorrete scalare? Potreste avere il desiderio di dare il via a un lavoro extra per guadagnare di più oppure aver voglia di conoscere nuovi amici: in ogni caso oggi vi sarà difficile rimanere fermi! Lavorate per un po’ sugli obbiettivi importanti futuri e poi appagate la voglia di divertirvi, togliervi qualche sfizio! Lunedì 28 novembre, con il buon aspetto Marte-Saturno riflettete su cosa vale la pena impegnarvi. Forse avete messo troppa carne al fuoco e rischiate di disperdere le energie. Con questo transito dovrete concentrarvi soprattutto nelle questioni di lavoro o nei risultati che volete ottenere. Date la priorità a ciò che avete già e cercate di capire se è il caso di cogliere qualche opportunità in più. Occhio a fare il passo più lungo della gamba! Ma capirete quanto è prezioso il vostro tempo, martedì 29 novembre, con la dissonanza Mercurio-Marte. Vi impegnerete solo se una relazione o un’opportunità vi interesseranno davvero. Il 1 dicembre, saprete chiaramente su cosa vale la pena impegnare le energie. Sarete ancor più ambiziosi ma con le idee chiare, concentrati e agirete per il meglio. Avrete successo e dovrete ringraziare solo voi stessi! In coppia: voglia di movimentare la relazione, introdurre un pizzico di follia, fare qualcosa di inedito… Con Venere in Sagittario è possibile! Soli: potrete scegliere tra varie persone ma prima di prendere decisioni importanti, avete voglia di vivere momenti di totale spensieratezza!

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, qualunque programma abbiate fatto per la giornata potrebbe andare storto. E’ probabile che in casa ci sia qualcosa da riparare e che richiederà con urgenza la vostra attenzione… Lunedì 28 novembre, vi troverete sotto i riflettori: con il buon aspetto Marte-Saturno potreste ricevere un riconoscimento dai piani alti dell’azienda per un lavoro svolto con la massima efficienza! Ma ciò non deve significare impegnarvi ancora di più fino a esaurirvi fisicamente e mentalmente. Martedì 29 novembre, la dissonanza Mercurio-Marte al vostro segno ricorda l’importanza di un sano equilibrio tra lavoro e vita personale! Se c’è da cambiare qualcosa nelle vostre abitudini quotidiane, fatelo senza esitare. Se volete progredire partendo con il piede giusto, mercoledì 30 novembre sfruttate il primo quarto di luna in Pesci: allentate qualsiasi impegno faticoso, è noto che lo stress fa commettere degli errori, e ricaricate le batterie. Giovedì 1 dicembre, con Nettuno in Pesci che riprende il moto diretto sarete sicuri e soddisfatti della vostra trasformazione.

In coppia: se riguardo ad alcune questioni delicate, avvertite il bisogno di vuotare il sacco – o ve lo chiederà il partner – non dovete esitare a chiarire!

Soli: il 1 dicembre, una persona vi troverà affascinanti, vi guarderà con ammirazione! Potrebbe essere quella che ha tutte le qualità che desiderate.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, Mercurio è in aspetto a Urano in Toro: dovete stare molto attenti alla comunicazione: potreste inviare un messaggio in cui il correttore automatico ha incluso alcune parole errate oppure pensate di aver chiuso una telefonata e invece l’altra persona ancora in linea sente i vostri commenti a ruota libera. Eviterete due figuracce. Lunedì 28 novembre, con il buon aspetto Marte-Saturno la capacità di concentrazione è al top, potete dedicarvi a qualsiasi lavoro complicato. Ciò non significa che avrete voglia di farlo ma le energie saranno d’aiuto: potete fare grandi progressi. Al contempo, potrebbero arrivare delle opportunità di lavoro, coglietele al volo se vi faranno sentire realizzati, anche se scegliere non sarà facile. Martedì 29 novembre, parlatene con persone di cui vi fidate, cercate di avere una conversazione sincera su ciò che avete intenzione di raggiungere. Non dovete seguire alla lettera ciò che diranno ma tenetelo presente quando valuterete i pro e i contro delle opportunità. Mercoledì 30 novembre, con il primo quarto di Luna in Pesci sarete pronti ad abbandonare le vecchie abitudini e la routine della vita lavorativa e andare incontro a qualcosa di più stimolante. In coppia: la relazione non rischia di impantanarsi nella routine e nella noia. Nell’aria c’è profumo di novità, di passione! Soli: la tendenza potrebbe essere quella di idealizzare una persona ma non correte alcun pericolo: l’altro/a sarà sicuramente all’altezza delle vostre aspettative! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 27 novembre, con l’aspetto Mercurio-Urano siete in vena di acquisti ma qualcosa che volete costa troppo oppure è esaurito. Potrebbe essere in segnale che dovreste spendere i soldi in modo diverso. Prima di fare una spesa, oggi è meglio riflettere. Lunedì 28 novembre, Marte e Saturno formano un aspetto armonioso. Se ritenete di essere bloccati in un angolo o di avere possibilità limitate, è tempo di pensare in modo creativo. Chiedetevi cosa accadrebbe facendo il contrario di ciò che ci si aspetta da voi oppure prendendo le distanze dalla situazione. Le cose potrebbero andare nella direzione da voi desiderata! Martedì 29 novembre, l’istinto – nel lavoro e nelle finanze – vi dirà cosa fare o cosa non fare: di sicuro non sbaglierete. Ci sarà chi criticherà le vostre scelte ma saprete difenderle con convinzione! Giovedì 1 dicembre, toccherete con mano di aver raggiunto un ottimo equilibrio tra entrate e uscite di denaro. Vi sentirete tranquilli, sarete sicuri di poter realizzare la vita che desiderate. Il denaro, ricordate, è un’energia potente: cercate di impiegarlo con saggezza! In coppia: più lucidi e disposti a rafforzare la relazione, sarete decisi a risolvere una situazione che pesa a entrambi e spegne l’entusiasmo. Soli: la settimana non parte bene, la solitudine potrebbe pesarvi parecchio ma ritroverete l’ottimismo e tra mercoledì e giovedì potrebbe esserci un incontro speciale.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, per qualche buon motivo vi troverete sotto i riflettori, chi vi circonda vi noterà e vi ammirerà. E’ il vostro momento per brillare: non abbiate timore e godetevi il vostro posto al sole! Lunedì 28 novembre, con il buon aspetto Marte-Saturno al centro della scena c’è la solidarietà reciproca. Potreste ad esempio ricevere un aiuto concreto nel lavoro da un persona e voi sarete pronti a ricambiare dando una mano in un altro modo. Rimane il fatto che farete entrambi dei progressi! Ma il giorno successivo, martedì 29 novembre, con la dissonanza Venere-Marte, nel lavoro evitate tensioni con i colleghi. Potete affermare le vostre opinioni ma senza per questo sembrare aggressivi. Parlare con calma, esprimendo ottimismo e con un sorriso, una battuta, la comunicazione sarà più facile. Ci sarà un miglioramento, giovedì 1 dicembre: grazie al modo di fare, alla motivazione, i contatti saranno proficui. Potreste ritrovarvi a capo di un ottimo progetto o di un sodalizio più che vantaggioso a livello finanziario.

In coppia: nella relazione c’è dolcezza e gioia di vivere! Avrete mille reciproche attenzioni una più tenera e passionale dell’altra.

Soli: tre pianeti nel vostro segno annunciano un incontro che farà battere forte il vostro cuore. L’altro/a ricambierà e l’intesa sarà perfetta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, cercate di rilassarvi al massimo, per una volta concedetevi il permesso di essere pigri! Prendervela comoda vi regalerà un senso piacevole di comfort e di benessere. Tanto più che lunedì 28 novembre, con il buon aspetto Marte-Saturno sarete estremamente produttivi. Porterete a termine dei progetti o compiti con più velocità di quanto pensavate fosse possibile. Saprete cosa fare e come farlo. E avete l’energia per fare tutto! Martedì 29 novembre, sul posto di lavoro attenzione a ciò che dite e a chi lo dite! Parlate pure di ciò che vi entusiasma ma tenete un po’ più nascoste le vostre ambizioni o eventuali frustrazioni. Potreste confidarle alla persona sbagliata e ciò comportare dei problemi. Mercoledì 30 novembre, con il primo quarto di Luna in Pesci, la comunicazione sarà al top, chi vi circonda incoraggerà le vostre idee e ciò rappresenterà una bella iniezione di coraggio e sicurezza, sarete pronti a dare il via a qualche cambiamento. Il che vi permetterà di liberarvi da alcuni vincoli.

In coppia: la passione è spettacolare, l’intesa è totale. Fate solo attenzione a venerdì: sarete un po’ egoisti o più esigenti. Il partner avrà difficoltà a starvi accanto…

Soli: un flirt potrebbe trasformarsi in una relazione seria. Aprite i il vostro cuore senza avere paura di una delusione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, l’aspetto di quinconce Mercurio-Urano in Toro potrebbe creare problemi di funzionamento al computer o al segnale Wi-Fi o ancora al telefono. La cosa vi seccherà parecchio poiché avrà un impatto sulla comunicazione e, non ultimo, per essere costretti a spendere per riparare il dispositivo o comprarne uno nuovo. Lunedì 28 novembre, con il buon aspetto Marte-Saturno, potreste prendere in considerazione l’idea di fare nella vostra vita un cambiamento importante. In questo momento avete voglia di maggiore libertà e di avventura. Il che potrebbe significare, ad esempio, mettervi in aspettativa nel lavoro o dare il via a una separazione di prova in una relazione personale. Martedì 29 novembre, con la dissonanza Mercurio-Marte in buon aspetto a Saturno se avete una buona idea per lanciare un progetto, è il momento giusto. Questi transiti indicano inoltre che parlarne con un amico vi permetterà di avere una prospettiva più chiara e dunque muovervi in modo vantaggioso o ricevere alcune dritte preziose. Mercoledì 30 novembre, il primo quarto di Luna in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze: un’entrata di denaro a sorpresa vi consentirà di lanciarvi in un acquisto che rimandate da tempo. La cosa migliore sarebbe quella di spendere la somma in qualcosa di utile.

In coppia: un ritorno della passione incendierà le notti! E’ una settimana in cui godere pienamente dei piaceri che la vita offre a entrambi.

Soli: siete irresistibili e pronti a esercitare il vostro potere di seduzione! E una persona, con vostra grande gioia, cadrà nella rete…

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 27 novembre, con l’aspetto Mercurio-Urano in Toro, fate attenzione mentre navigate sui social media: potreste diffondere un post di dubbia origine oppure fare un commento irriverente quanto fuori luogo sul post di un amico. Prima di pubblicare qualcosa, per salvare la vostra reputazione leggete due volte. Martedì 29 novembre, con la dissonanza Mercurio-Marte quest’ultimo in buon aspetto a Saturno, nel lavoro brillerete, vi troverete sotto i riflettori, potrebbe arrivare una promozione. Ma al contempo, visto che gli impegni richiederanno più tempo ed energia, potreste chiedervi se ciò vi garantirà di poter mantenere un buon equilibrio con la vita personale. La cosa migliore è parlarne senza alcun timore, mercoledì 30 novembre con il primo quarto di Luna nel vostro segno, proponendo alcuni piccoli cambiamenti mirati a sfruttare al massimo il tempo che trascorrete sul posto di lavoro. Nella conversazione, ovviamente dovrete avete un’idea chiara di ciò che volete ottenere! In caso contrario, non concludereste niente.

In coppia: la tendenza è quella di idealizzare il partner ma visto che nessuno è perfetto, sarete delusi e darete la colpa di tutto a lui/lei.

Soli: occhio a confondere un semplice flirt per una storia importante. Non fatevi incantare dalla parlantina sciolta di persone di fatto inaffidabili!