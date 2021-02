Oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo per Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): l’aiuto di un amico

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Nel fine settimana, se dovete risolvere una questione che incide sulla vostra vita da tempo, non dovete pensare di farlo da soli. L’aiuto di un amico fidato potrebbe essere inestimabile. Siete un po’ agitati e l’atmosfera un po’ tesa rischia di destabilizzarvi.

Lunedì e martedì vi ritroverete al centro della scena e sono giornate in cui dovete mostrare le vostre abilità e distinguervi dalla massa. Il vostro impegno sarà coronato dal successo. E’ una settimana in cui potrebbe arrivare una proposta interessante; approfittate di questo periodo per ampliare il raggio d’azione.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: forse avete desideri inespressi, il che vi rende taciturni. Parlatene con il partner! In generale, siate meno permalosi.

Soli: potreste rimanere affascinati da una persona, aprire il vostro cuore ma è possibile che la situazione si snodi troppo velocemente.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): concentrati sugli obbiettivi

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Il Plenilunio in Vergine, nel fine settimana è alle spalle del vostro segno: concedetevi una tregua e un po’ di cura di voi stessi. Lunedì e martedì, vorrete superarvi e sarete molto concentrati sugli obbiettivi. Attenzione, potreste diventare nervosi, critici e scatenare delle tensioni nelle relazioni. Siate flessibili.

Approfittate, giovedì, della presenza di Venere in Pesci nel vostro settore del lavoro e dello stile di vita per appianare eventuali difficoltà nelle relazioni, anche con i colleghi, migliorare il quotidiano. Sul fronte denaro, dovrebbero esserci delle entrate, tornerete a respirare.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: atmosfera bollente e non è escluso un ritorno di fiamma. Passione e sensualità punteggiano le giornate e le notti.

Soli: questa settimana, per conquistare non dovrete impegnarvi più di tanto: riuscirete a far battere forte il cuore dei più “duri/e”.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): imporre le vostre idee

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Fine settimana con il Plenilunio in Vergine: il desiderio di lanciarvi in qualche spesa pazza sarà forte, per cui non cedete alla tentazione! Lunedì e martedì, con la Luna in Bilancia, nel lavoro farete parlare di voi, in modo positivo. La comunicazione con chi vi circonda è al top e siete in una eccellente posizione per ottenere il successo, brillare, imporre le vostre idee.

E se in questi giorni vorrete concedervi un acquisto, anche per la casa, potrete farlo. Giovedì e venerdì, con la Luna in Scorpione, potreste essere un po’ nervosi, stressati, una piccola contrarietà vi farà inalberare. Una inutile perdita di energie.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: piacere e desiderio saranno le vostre due parole d’ordine! Lasciatevi andare alle emozioni e tra giovedì e venerdì, evitate di stare col fiato sul collo del partner.

Soli: è nell’inizio della settimana che avrete buone possibilità di dare il via a una storia d’amore stabile.