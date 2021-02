Oroscopo della settimana dal 27 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 27 febbraio al 5 marzo (21 marzo-21 aprile): sfruttare un’opportunità

Oroscopo della settimana Ariete: Umore

Nel fine settimana cercate di non farvi travolgere dagli impegni e semplificate il programma delle giornate. Prendete cura di voi, della forma psicofisica. Lunedì e martedì, con la Luna in Bilancia sarete permalosi, in posizione di difesa ma potreste andare oltre il malumore, semplicemente sorridendo. Siate pazienti con chi vi circonda.

Mercoledì e giovedì sarete determinati a sfruttare al massimo una opportunità redditizia ma al contempo inclini ad aiutare chi vi circonda. Venerdì, sarete al top della forma, al centro della scena, la vita sociale sarà frizzante. Ovunque e con chiunque brillerete!

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: un po’ permalosi, fate in modo di non indignarvi su un malinteso. E’ il momento di cercare un terreno d’intesa.

Soli: nessuno può fermarvi nella ricerca del partner ideale e farete di tutto per trovarlo/a. Ogni tentativo di conquista andrà a buon fine.

Oroscopo della settimana Leone dal 27 febbraio al 5 marzo (23 luglio-23 agosto): reputazione in ascesa

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Sabato e domenica, controllate le emozioni in modo da mantenere alte le energie così da concludere la settimana in forma. Lunedì e martedì vi sentite una sorta di celebrità: chi vi circonda vi elogia e la vostra reputazione è in fase di ascesa. Mercoledì e giovedì, con la Luna in Scorpione, sarete poco elastici, pronti a partire in quarta e vorrete avere ragione su tutto, imporre le vostre regole.

Andrà meglio venerdì, sarete più socievoli, pronti a cogliere le occasioni che si presentano per stringere relazioni interessanti. Nel lavoro, il boss vi prova la sua fiducia affidandovi nuove responsabilità.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: meno esigenti e intolleranti, atteggiamento che faciliterà la vita a due. Sarete inoltre più teneri e comprensivi.

Soli: fascino al top, in particolare lunedì o martedì, potrebbe esserci un incontro speciale.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 27 febbraio al 5 marzo (23 novembre-21 dicembre): selezione nelle relazioni

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Sabato e domenica vi ritroverete sotto i riflettori e quando meno ve l’aspettate. Agite con integrità e sarete apprezzati, più di quanto pensiate. Lunedì e martedì, lavoro o vita personale, avrete la possibilità di uscire da una situazione confusa o spiacevole.

E’ probabile che smetterete di tergiversare e prendiate una decisione netta. Venerdì, con la Luna nel vostro segno, nelle relazioni sarete selettivi. E fate bene: è il momento di stringere rapporti interessanti, stimolanti e che in seguito potrebbero esservi utili.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: movimentate il quotidiano, uscite. Evitate di vivere chiusi poiché rischiate che alcuni problemi prendano una piega pericolosa.

Soli: l’amore vi sembra un deserto ma il cielo astrale vi invia dei segnali positivi. E’ importante intercettarli.