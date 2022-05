Oroscopo della settimana dal 27 maggio al 3 giugno 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 28 maggio al 3 giugno 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): raggiungerete gli obbiettivi

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui fare soldi potrebbe essere più facile di quanto vi aspettiate. Sabato 28 maggio, Venere entra nel vostro segno: la situazione si placherà, il pianeta farà arrivare una dose tanto necessaria di amore ed energia. E’ un ottimo momento per coccolarvi, cambiare look e persino innamorarvi prima dell’inizio dell’estate. Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove in Ariete cercate di impegnare le energie in qualcosa di utile. Il passaggio vi farà sentire particolarmente energici, permettendovi per tutta la settimana di perseguire gli obiettivi e le ambizioni. Al contempo, il transito può esacerbare eventuali frustrazioni che vanno avanti da tempo. Riflettete su come reagite alle piccole lamentele e fastidi sul posto di lavoro. Lunedì 30 maggio c’è la Luna nuova in Gemelli nel vostro settore del denaro. Ciò indica che per due settimane avrete nuove opportunità utili a dare una spinta alle vostro settore delle finanze Potreste scoprire nuove fonti di reddito o aumentare gli attuali flussi di entrate. E’ una buona idea rinnovare l’impegno per mantenere il budget in equilibrio e tenere traccia delle spese. Il 1 giugno, Mercurio nel vostro segno torna in moto diretto: nell’ambiente di lavoro la comunicazione e la vostra posizione miglioreranno!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: cambiamenti importanti! È possibile che stiate pianificando un trasloco, un trasferimento in un’altra città o, più semplicemente, lavori di ristrutturazione. Soli: il 31, uscite e incontrate nuove persone: potrebbe esserci un’intesa con qualcuno molto interessante.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): un’idea interessante per fare soldi

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

E’ una settimana in cui alla vostra porta potrebbe bussare una nuova opportunità. Sabato 28 maggio, Venere in Toro entra nel vostro settore dei viaggi, dell’avventura: potreste essere pronti a fare le valigie e partire ma è il momento ideale anche per godere semplicemente di gite, escursioni, visitare le gallerie d’arte della vostra città, posti che non conoscete ancora del luogo in cui vivete. Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove in Ariete potreste avere un’idea interessante per fare soldi. Il sincronismo unito alla vostra curiosità potrebbe portarvi verso un’attività, un prodotto o un progetto che ha reali possibilità di successo. E grazie alla magia di Internet, avrete tutte le informazioni necessarie per dare il via. Lunedì 30 maggio, con la Luna Nuova in Gemelli potrebbe esserci qualcosa di nuovo collegato al vostro lavoro. Potrebbe trattarsi di un annuncio da parte della direzione che apre la possibilità per un nuovo progetto o vi metteranno a capo di un team. Ciò comporterà un aumento di stipendio o un bonus. Potrebbero esserci alcuni ostacoli da superare, ma il cambiamento renderà il vostro lavoro molto più interessante. In generale, nella professione, si apre un nuovo ciclo. Stabilite degli obbiettivi da raggiungere nei prossimi sei mesi.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: con Venere in Toro, la relazione vi offrirà grandi soddisfazioni. Proverete un senso di benessere e sicurezza emotiva. Soli: è una settimana in cui dovete cercare divertimento, flirtare con leggerezza e abbassare la guardia.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): Venere annuncia un periodo sensuale

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui sarete in pieno movimento! Sabato 28 maggio, Venere entra in Toro nel vostro settore del divertimento e del piacere: annuncia un periodo sensuale, in cui sentirete le cose con grande sensibilità. E’ ideale per il romanticismo e il tempo libero, poiché finalmente vi concederete una pausa per godere le gioie e le soddisfazioni che vi attendono. Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove in Ariete in casa ci sarà parecchia attività. È possibile che stiate facendo le valigie per un trasloco e rapidamente perché il tempo stringe. Oppure vi siete messi in testa di praticare un lavoro fai-da-te e vi rendete conto che dovrete impegnare parecchie energie. Ma avete quelle giuste per affrontare grandi progetti. Volendo, troverete un aiuto. Lunedì 30 maggio con la Luna Nuova in Gemelli potrebbero affidarvi un progetto di lavoro. La pressione sarà forte e un superiore o il boss osserveranno come ve la caverete in questo incarico. E potreste davvero brillare. E’ un’opportunità ottima, soprattutto se nell’azienda volete aumentare di grado!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: è una settimana in cui dovrete cercare di introdurre maggiore creatività e complicità nella relazione: con il partner sperimentate ad esempio, una nuova ricetta culinaria o partecipate insieme a un seminario.

Soli: il 31, saranno in parecchi/e a corteggiarvi ma il vostro modo di fare può intimidire. Ammorbidite il vostro approccio e lasciate spazio al romanticismo.