Oroscopo della settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): riposare la mente è fondamentale

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui molte strade portano al successo, dovete solo scegliere come arrivarci. Con la Luna Nuova in Bilancia del 28, esprimete le vostre idee, affascinanti come siete convincere chi vi circonda sarà un gioco da ragazzi. Il 31 lavorerete sodo, qualunque sia il vostro obbiettivo finale non mollerete per nessun motivo.

Entro il 2 aprile, sarete ancor più motivati e l’entusiasmo sarà travolgente. Se volete ottenere buoni risultati, mantenete le cose semplici. In ogni caso, trovate il tempo per rilassarvi e ricaricarvi: riposare la mente è fondamentale!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: potreste riaccendere la passione, vivere una bella avventura con il partner e, per alcuni, la notizia dell’arrivo di un bebè!

Soli: sfruttate al massimo questa settimana: la freccia di Cupido colpirà il vostro cuore e quello di un’altra persona. Potreste innamorarvi perdutamente!

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la possibilità di chiarire

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Sole e Venere in Ariete, questa settimana nelle relazioni saranno d’aiuto a risolvere dei problemi, avrete la possibilità di chiarire, troverete le parole perfette per gestire qualsiasi argomento delicato. Il 28, con il plenilunio nel vostro segno, tutti gli occhi saranno puntati su di voi, sarete sotto i riflettori e le persone faranno la fila per essere d’aiuto.

Sarete inoltre spinti a esaminare in modo approfondito su chi siete stati e chi state diventando. Di sicuro è una delle settimane più importanti, per voi, di tutto l’anno: probabilmente metterete al primo posto le vostre esigenze, i desideri.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: se la relazione va bene, potrebbe essere un momento top, non ci saranno problemi ma solo felicità.

Soli: all’orizzonte si profila una nuova storia d’amore promettente, destinata a durare nel tempo.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una vostra idea vale oro

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui una vostra idea può valere oro e portandola avanti nel giro di poco potreste guadagnare parecchio. Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche e fare ulteriori negoziazioni, ma con il Sole e Venere in Ariete otterrete l’accordo migliore. Il 28, quando uscite di casa, tenete d’occhio la borsa o il portafoglio.

Entro il 2 aprile potrebbero arrivare delle opportunità per aumentare le entrate di denaro oppure sarete voi a prendere delle ottime decisioni che vi consentiranno di guadagnare di più. In generale, le relazioni di lavoro o personali sono al top.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: le temperature saranno bollenti, ci saranno momenti di passione e praticherete senza dubbio più “sport”.

Soli: è il momento di mettervi in gioco, lanciatevi nella conquista. E’ così che incontrerete una persona unica, che stimolerà la mente, il corpo e il cuore.