Oroscopo della settimana dal 27 marzo al 2 aprile per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): decidere una nuova direzione

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Il Plenilunio in Bilancia del 28 marzo, nelle prossime settimane vi spingerà a esaminare guardare ciò che vi hanno portato le vostre attività: gli aspetti positivi e negativi. Un’analisi che vi aiuterà a decidere su una nuova direzione da prendere. Non è una settimana in cui dare il via a qualcosa di nuovo ma è un’opportunità per affrontare le questioni che gravano su di voi.

Può essere difficile ma dovete provarci. Vi sentirete sollevati, pieni di nuove energie e aprirete la strada a sviluppi entusiasmanti. E’ positivo, inoltre contattare amici e conoscenti: potrebbero arrivare alcune opportunità.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: nella relazione circola pace, tranquillità, vi sentite entrambi totalmente appagati.

Soli: è una settimana in cui riflettere sulle relazioni passate così da non ricadere, in futuro, negli stessi schemi.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): più opportunità per aumentare le entrate

Il Plenilunio in Bilancia, il 28 marzo, punta i riflettori sul vostro settore del denaro: nelle prossime due settimane avrete più opportunità del solito per aumentare le entrate e per trovare ulteriori fonti di guadagno. Al contempo, potrebbe emergere la tentazione di concedervi una follia, soprattutto se avete bisogno di tirare su il morale. In generale è una settimana in cui nel lavoro dovete concentrarvi, altrimenti rischiate di non progredire come vorreste.

E anche se un progetto vi sembrerà allettante non lanciatevi alla cieca. Calcolate bene i pro e i contro, non lasciatevi manipolare.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: è la settimana ideale per parlare senza timore di ciò che non va, appianare eventuali squilibri e avvicinarvi.

Soli: evitate di porvi mille domande, buttate le ansie nel cassonetto. Da chi vi corteggia, pretendete i fatti.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): settimana un po’ stressante

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui le porte si apriranno facilmente, la prima volta che busserete ma non solo, vi ritroverete sotto i riflettori (dovete dunque dare il meglio), segnerà un importante punto di svolta nella carriera. Il 28 marzo, la Luna Piena in Bilancia al riguardo potrebbe indicare un cambiamento, ovvero che la carriera sta andando in una direzione diversa. E a deciderlo sarete voi.

Con il Sole in Ariete, l’atmosfera della settimana sarà un po’ stressante, circolerà nervosismo e la cosa migliore – lavoro o vita personale – è mantenere, in qualsiasi circostanza, un atteggiamento pacato.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: un po’ rigidi, potreste dire cose spiacevoli che feriranno il partner. Fate l’amore, non la guerra!

Soli: il 30 marzo avrete il forte desiderio di una storia stabile, se nel mirino c’è una persona rompete il ghiaccio.