Oroscopo della settimana dal 27 marzo per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 27 marzo al 2 aprile (21 marzo-21 aprile): esaminare alcune situazioni

Il Plenilunio in Bilancia, il 28, può essere un’opportunità per appianare eventuali difficoltà in una relazione importante di lavoro o personale e, se necessario, trovare un compromesso. Mercoledì siete nello stato d’animo giusto per esaminare alcune situazioni ed eliminare ciò che complica inutilmente la vostra vita.

Con il Sole nel vostro segno e Marte in Gemelli, non dovete accontentarvi delle parole ma solamente dei risultati. E’ una settimana in cui potrete facilmente affermare le vostre idee, sarete particolarmente convincenti. Tuttavia con il Sole nel vostro segno e Marte in Gemelli, le parole da sole non bastano, contano anche i risultati.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: ritorno di fiamma, con il partner l’intesa è al top, farete progetti per il futuro.

Soli: con Venere nel vostro segno potete innamorarvi, conquistare più di una cuore. Sfruttate questo periodo per mettervi al centro della scena.

Oroscopo della settimana Leone dal 27 marzo al 2 aprile (23 luglio-23 agosto): un progetto si concretizza

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui progetto potrebbe avere una conclusione positiva e sarà un buon motivo per festeggiare! In generale nel lavoro impegnerete parecchie energie ma più farete e più aumenteranno. Il Plenilunio in Bilancia del 28 si compie nel vostro settore della comunicazione: contattate la persona giusta, proponete le vostre idee.

Troverete molte persone disposte a dare una mano, a supportarvi. Al contempo, lasciate a casa il bancomat, non è la giornata ideale per spendere. Un’energia imprevedibile, il 30, potrebbe portare la carriera in direzioni sorprendenti.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il pianeta rosa, introduce un po’ di spezie nella relazione, ritroverete la passione.

Soli: Venere in Ariete annuncia conquiste ma non è escluso un colpo di fulmine!

Oroscopo della settimana Sagittario dal 27 marzo al 2 aprile (23 novembre-21 dicembre): contattare vecchi amici

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Il 28, la Luna Piena in Bilancia, illumina il vostro settore delle amicizie. Nelle prossime due settimane contatterete gli amici che non sentite da un po’ di tempo via sms, videoconferenza e, restrizioni permettendo, le incontrerete di persona. E’ una settimana, in generale, in cui sarete pieni di belle energie e prenderete il timone delle situazioni, potreste dare il via a qualcosa di totalmente nuovo a patto che non vi impantaniate nei dettagli.

Infine, se avete intenzione di lanciarvi in una sfida, evitate di entrare in competizione poiché diminuireste le possibilità di riuscita.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: Venere rilancia la passione, forse un po’ spenta dal quotidiano: sensualità al top!

Soli: incontri online utili a conquistare o se avete una cotta per una persona, potreste fare il grande passo e chiedere di uscire.