Oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): avete chiaro il percorso da seguire

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Siete pronti al decollo nel lavoro? Il 29 novembre, potreste avere un colloquio con il boss e chiedere un cambio di posizione oppure esaminare altre possibilità di lavoro da qualche altra parte. Con i passaggi attuali ce ne sono: interessanti e redditizie. Dal 28 al 30 il Sole e Mercurio congiunti in Sagittario toccherete con mano che le relazioni, i contratti sono in pieno fermento. I pianeti vi consigliano di correre un rischio! In generale, è una settimana in cui nel lavoro vi impegnerete parecchio e avrete successo: la passione per ciò che fate non passerà inosservata. Il 1 dicembre, avrete chiaro il percorso da seguire e noterete che la trasformazione avverrà facilmente. La sicurezza in voi stessi avrà un impatto significativo e positivo sulle scelte che farete.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: occhio alla tentazione di occhieggiare altrove, rischiate di pagarne conseguenze… Soli: dal 28 al 30, è un ottimo momento per uscire, frequentare: incontri casuali potrebbero sfociare in una storia d’amore. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): meno chiacchiere e più azione!

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana che chiede meno chiacchiere e più azione: dovete scegliere la direzione da imboccare. Lunedì 29 novembre, con il buon aspetto tra Marte e Nettuno, avrete l’opportunità di guadagnare di più… a patto che lavoriate di più. Ciò potrebbe significare fare straordinari o farvi carico di maggiori responsabilità. Tenete presente che dal 28 al 30 novembre, la congiunzione Sole-Mercurio in Sagittario, punterà i riflettori sul vostro settore della comunicazione. Toccherete con mano che sarà più facile parlare con franchezza e sul posto di lavoro sarà apprezzata nonché supportata dai colleghi. Il 1 dicembre, avrete una visione chiara riguardo la lavoro, sarete più sicuri di voi rispetto alle scelte professionali. Confusione e illusioni si allontaneranno!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: proverete emozioni e sentimenti intensi. Ricoprirete il partner di attenzioni, darete prova del vostro attaccamento.

Soli: possibilità di incontri, di avventure… Avrete l’imbarazzo delle scelta! E’ una settimana ideale per innamorarvi, conquistare, dare il via a una storia importante.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): scendere a un compromesso

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana all’insegna della solidarietà. Dal 28 al 30 novembre, in particolare, con la congiunzione Sole-Mercurio in Sagittario se avete bisogno di un aiuto, troverete chi sarà pronto a sostenervi. Martedì 30, tuttavia, per progredire dovrete scendere a un compromesso. Lavoro o affari, assicuratevi di esprimervi in modo da raggiungere un accordo e non per continuare a battagliare. Con Marte in Scorpione in questo periodo circola aggressività e voi al contrario, dovete essere concilianti. Scoprirete che è più facile far andare in porto le cose. Il 1 dicembre, il buon aspetto Venere-Nettuno porta chiarezza nel settore delle finanze. Saprete bene cosa cambiare o sistemare per aumentare le entrate e garantirvi il benessere.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: se di recente ci sono stati problemi, potrete finalmente seppellire l’ascia di guerra. In particolare il 1 dicembre, circolerà molta dolcezza.

Soli: farete di tutto per trovare l’anima gemella ed è probabile che questa settimana, la vostra ricerca avrà successo!