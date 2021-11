Oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): una nuova avventura lavorativa

Oroscopo della settimana Toro: Umore

All’inizio della settimana sarete un po’ stressati, inquieti ma riprenderete rapidamente e facilmente il timone della situazione. Domenica 28 novembre penserete insistemente al denaro, al mondo di guadagnare di più. Martedì 30 è un’ottima giornata per riportare in equilibrio il budget. Dal 28 al 30 novembre il Sole si congiunge a Mercurio in Sagittario: può essere il momento per una nuova avventura di lavoro. Non sono escluse opportunità attraverso i vostri contatti! Dal 29 novembre al 4 dicembre, prenderete in considerazione nuove proposte che favoriranno la crescita professionale. In generale, sul posto di lavoro i colleghi vi supporteranno, anche in modi inaspettati! Il 1 dicembre, quando Nettuno tornerà in modo diretto, sarete sicuri di voi, definirete i vostri obbiettivi e capirete chi è veramente presente per dare una mano.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: musi lunghi, discussioni, litigi saranno all’ordine del giorno ma ciò non escluderà affatto una passione reciproca sfrenata!

Soli: il 30 novembre è una giornata da sogno: avrete l’effetto calamita, sarà incredibilmente facile “incantare” la persona che vi attrae!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): l’attenzione è sulla casa, sulla famiglia

E’ una settimana in cui vi sarà difficile trovare un equilibrio tra il lavoro e la casa: qualcosa riguardo all’abitazione o la famiglia potrebbe sembrarvi più urgente. Dal 28 al 30 novembre, con la congiunzione Sole-Mercurio in Sagittario, concentrerete l’attenzione su questo settore: avrete voglia di trascorrere del tempo con le persone care, contattare o incontrare parenti che non vedete da un po’ oppure lavorare su progetti domestici. In queste giornate, il buon aspetto Venere-Marte indica inoltre che potreste avere difficoltà a portare a termine un compito di lavoro impegnativo. La cosa positiva è che troverete ampio supporto da parte dei colleghi! Il 1 dicembre, quando Nettuno tornerà in modo diretto nel lavoro tornerà lo slancio di sempre e vi organizzerete al meglio!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il 29, insieme al partner potreste prendere una decisione importante e ciò rendere ancora più salda la relazione. Soli: il 29, potrebbe scattare una grande intesa, una folle passione, anche online.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): esplorare nuove opportunità di lavoro

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui, lavoro o vita personale, sarete spinti a rendervi utili, con sincera generosità. Dal 28 al 30 novembre, la congiunzione Sole-Mercurio in Sagittario indica che vi sentirete pronti a esplorare nuove opportunità di lavoro, dunque potrebbe essere il momento di mettere alla prova le vostre competenze. Nelle stesse giornate, con il buon aspetto Venere-Marte, se cercate un nuovo posto di lavoro, avrete fortuna e lo troverete, anche attraverso i vostri contatti. Per quasi tutta la settimana, Venere è in aspetto armonioso anche con Nettuno: uscite dalla vostra zona di comfort e socializzate! Il 1 dicembre, oltretutto avrete conversazioni molto interessanti: parlate dei vostri obbiettivi, delle aspirazioni e troverete chi sarà pronto a dare una mano.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: molto impegnati nel lavoro, d’accordo, ma cercate di dedicare più tempo alla dolce metà. In particolare il 30, la notte sarà bollente!

Soli: il 30 potrebbe esserci un incontro decisivo: lasciate che l’amore e le emozioni vi travolgano!