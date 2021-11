Oroscopo della settimana dal 27 novembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 27 novembre (21 marzo-21 aprile): nuove esperienze, nuove attività

E’ una settimana entusiasmante, sarete molto concentrati sul lavoro. Da domenica 28 a martedì 30 novembre, con la congiunzione Sole-Mercurio in Sagittario avrete mille idee. Giornate in cui cercherete nuove esperienze o attività per migliorare lo sviluppo professionale. Dal 29 novembre al 4 dicembre, con il buon aspetto tra Venere e Marte toccherete con mano che il vostro entusiasmo per il lavoro vi consente di stringere nuovi contatti utili a farvi strada e ottenere il successo. Il 1 dicembre, Nettuno finalmente in moto diretto, vi permetterà di attingere all’immaginazione ma senza perdervi in sogni irrealizzabili. La Luna Nuova in Sagittario, il 4 dicembre, è perfetta per far arrivare nuove opportunità che vi metteranno in grado di progredire nel lavoro!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: nella relazione c’è gioia, rafforzerete il rapporto con il partner, vivrete all’insegna dell’amore! Soli: con il buon aspetto Marte-Nettuno potreste conquistare una persona speciale. La vita affettiva cambierà in positivo! Oroscopo della settimana Leone dal 27 novembre al 3 dicembre (23 luglio-23 agosto): creatività e autostima al top

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Ad attendervi c’è una settimana piena di possibilità! Con la congiunzione Sole-Mercurio – dal 28 al 30 novembre – la creatività, l’autostima saranno al top. In questi giorni la vostra personalità avrà un forte impatto sul mondo circostante, il che è perfetto per fare buona impressione in caso di colloquio, un lancio o un incontro di lavoro. Per tutta la settimana Venere sarà in buon aspetto con Nettuno e il transito accenderà – in positivo – la vostra immaginazione. Potrete investire più tempo, energia e denaro nella trasformazione dei vostri progetti e delle relazioni sul lavoro. In ogni caso, tenete presente che Marte sosta in Scorpione: fino a venerdì potreste avere la tendenza risolvere eventuali problemi in modo un po’ troppo radicale. Il che non sempre andrà a vostro vantaggio.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: la relazione non sarà di tutto riposo e a causa vostra. Potreste provocare il partner per vedere fino a punto potete arrivare. E’ un gioco pericoloso… Soli: il 28 e 29, uscite, frequentate! E’ la giornata perfetta per incontrare persone affini, stringere nuove amicizie o dare il via a un nuovo amore. Oroscopo della settimana Sagittario dal 27 novembre (23 novembre-21 dicembre): studiare un piano d’azione

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui i pianeti vi concedono il potere di migliorare la vita lavorativa! Da domenica 28 a martedì 30 novembre, vi sentirete incredibilmente forti, grazie a nuove ed eccellenti idee capirete che la vostra mente è una grande risorsa. Il boss e i colleghi apprezzeranno il vostro punto di vista energico e scattante. Con la sicurezza di cui siete dotati, è il transito perfetto anche per ottenere un accordo o un colloquio. Dal 29 novembre al 4 dicembre Venere in buon aspetto con Marte e con Nettuno, vi permetterà di studiare un piano d’azione o una strategia che avranno successo. Mercoledì 1 dicembre, Nettuno torna in moto diretto. E’ un passaggio che invita il vostro segno a ripristinare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata o, al contempo, per trascorrere più tempo a casa dopo la giornata lavorativa.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: atmosfera tenera e passionale. Con il partner vivrete momenti di felicità, avete entrambi fiducia nel futuro.

Soli: un incontro avvenuto in modo del tutto inaspettato, potrebbe prendere una piega molto interessante.