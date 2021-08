Oroscopo della settimana dal 28 agosto per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 28 agosto (21 marzo-21 aprile): privilegiare la qualità e non la quantità

E’ una settimana in cui potreste sentirvi sotto pressione: togliete il piede dall’acceleratore, smettete di voler dimostrare fino a che punto siete produttivi. Prendete le cose con calma così da farle nel modo giusto. Qualità e non quantità. Il 29, cercate di attenervi ad alcune buone abitudini, anche alimentari, per mantenervi in forma. Dite no alle tentazioni! Il 30, Mercurio sbarca in Bilancia e dovrete dar prova di diplomazia, per lavorare bene in team spesso sarà necessario un compromesso. Il 2 settembre, siate meno duri con voi stessi. I passaggi scatenano stanchezza, potreste sentirvi sopraffatti dagli impegni di lavoro: ricordate che non siete Superman né Wonder Woman! Fate solo quanto vi sentite in grado di fare. Il 3, con le persone care, siate elastici. Non potete pretendere di avere sempre ragione!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: con l’arrivo di Mercurio in Bilancia è un ottimo momento per impegnare le energie nella relazione, dimostrare al partner la forza del vostro amore!

Soli: il potenziale per conquistare c’è tutto, toccherete con mano che nessuno rimane indifferente al vostro fascino! Il punto è che sarete un po’ indecisi sulla scelta…

Oroscopo della settimana Leone dal 28 agosto al 3 settembre (23 luglio-23 agosto): tensioni in famiglia

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui la tendenza sarà quella di fare troppe cose contemporaneamente e rischierete di disperdere le energie. Il 29, occhio alle spese: potreste lanciarvi nello shopping e tornare a casa con oggetti di cui non avete veramente bisogno. Puntate all’essenziale! Il 30, con l’entrata di Mercurio in Bilancia, nella vita sociale brillerete, sarete maestri nel gestire le relazioni. Saprete ampliare la cerchia delle conoscenze e gli incontri si moltiplicheranno! Il 31, in famiglia potrebbe esserci qualche tensione, non tutti saranno d’accordo con le vostre scelte ed è probabile sarete costretti a negoziare. Il 2 settembre, le finanze saranno motivo d’insicurezza, penserete che le entrate non siano all’altezza delle vostre aspettative. Al contempo potrebbe arrivare un’opportunità per collaborare con una persona: accettate, sarà la mossa giusta.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: la relazione trova un nuovo slancio, ci si potrebbe chiedere se per caso avevate dimenticato quando fosse dolce il partner…

Soli: con Mercurio in Bilancia, comunicare, flirtare e conquistare la persona che vi attrae sarà un gioco da ragazzi! E’ un buon momento per navigare su una app di incontri.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 28 agosto al 3 settembre (23 novembre-21 dicembre): porre attenzione anche ai dettagli

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana segnata da alti e bassi ma ve la caverete egregiamente! Il 29 riflettere molto al vostro lavoro, potrebbero esserci delle opportunità ma dovete metterci del vostro. Iniziate aggiornando ad esempio, il CV. Il 30, Mercurio entrerà in Bilancia e vi permetterà di risolvere i problemi personali con comprensione e dolcezza. Ma non solo: amplierete i contatti, avrete conversazioni stimolanti e interessanti. Il che è probabile vi permetterà di realizzare un progetto, anche in team, che avete a cuore. Il 2 settembre, non prendete nulla alla leggera, fate attenzione anche ai minimi dettagli. Al contempo, potreste essere esitanti riguardo a un’iniziativa necessaria per fare passi avanti nel lavoro. L’insicurezza, tranquilli, svanirà. Il 3, con una persona (un socio?) potreste sviluppare una fantastica idea che concretizzerete insieme.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: potreste realizzare che il lavoro sottrae parecchio tempo alla relazione. Cercate di capire quando dare la priorità all’amore e al partner.

Soli: è una settimana in cui vi darete un gran da fare per moltiplicare gli incontri, andrete alla ricerca dell’anima gemella! E la scintilla potrebbe scoccare con una persona che vi presenterà un amico.