Oroscopo della settimana dal 28 maggio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 28 maggio al 3 giugno 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 28 maggio (21 marzo-21 aprile): pronti a entrare in azione e a progredire!

E’ una settimana in cui nel lavoro siete inarrestabili! Sabato 28 maggio, Venere entra in Toro: occhio alle spese impulsive. Sarete pronti ad acquistare qualsiasi oggetto che attiri la vostra attenzione, indipendentemente dal prezzo. Accertatevi di poter permettervi ciò che desiderate. Evitate di spendere solo per gratificarvi. Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove nel vostro segno, siete pronti per entrare in azione e progredire. Qualunque ostacolo si trovi sulla vostra strada sarà abbattuto. E’ una giornata fortunata, eccellente per iniziare qualcosa, ad esempio dare il via a un’attività, a un progetto o realizzare i vostri sogni. Lunedì 30 maggio con la Luna Nuova in Gemelli continua l’energia positiva. Nelle prossime due settimane, se volete avere sostegno per i vostri progetti, dovete seminare. Rispondete alle mail che avete lasciato in sospeso, esaminate i contratti e gli accordi per capire cosa deve essere firmato, andare avanti o annullato. Sul posto di lavoro, cercate di mantenere un’atmosfera leggera, soprattutto nei momenti di stress, e state alla larga dai pettegolezzi. Nel fine settimana, i vostri problemi finanziari si placheranno, valuterete il budget e le spese riguardanti le bollette con meno agitazione.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: nella relazione c’è un rinnovato slancio di passione che infiammerà le vostre notti! Non perdete questa grande opportunità, godetevi i semplici piaceri dell’esistenza, senza complessi. Soli: il 29 o 30, organizzate una serata con gli amici. Entrerete in contatto con una persona e scatterà una fortissima attrazione!

Oroscopo della settimana Leone dal 28 maggio al 3 giugno (23 luglio-23 agosto): nuovi amici, nuove esperienze

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui frequenterete nuovi amici e vivrete nuove esperienze. Sabato 28 maggio, Venere entra in Toro, nel vostro settore della carriera: fate un po’ di networking e tenete presente che il duro lavoro vi farà notare dalle persone giuste, il vostro fascino le renderà vostre alleate. Usatelo per accrescere la vostra reputazione, migliorare l’immagine, così da progredire! Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte e Giove in Ariete è probabile che abbiate il forte desiderio che accada qualcosa di entusiasmante. E’ il momento di cercare nuove opportunità professionali così da progredire nella carriera. Opportunità che vi consentano di viaggiare, imparare, ampliare il raggio d’azione e crescere all’interno del vostro percorso professionale. Il 30 maggio, con la Luna Nuova in Gemelli, avrete la possibilità di ampliare i contatti professionali e svilupperete splendide idee. Sfruttate questa energia per seguire con curiosità i vostri interessi professionali e parlare con persone che lavorano nel vostro settore. Il 1 giugno, Mercurio riprende il moto diretto in Toro: sul fronte lavoro, reputazione e risultati sarete sicuramente meno stressati, tutto diventerà più facile.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il 3, con il partner pianificate una serata romantica a due, una cenetta a lume di candela… Soli: il 3, è la giornata ideale per incontrare una persona nuova. Potreste entrambi rimanere travolti dalle emozioni e perdere la cognizione del tempo. Oroscopo della settimana Sagittario dal 28 maggio (23 novembre-21 dicembre): progressi significativi Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Siete pronti a lanciarvi in un’entusiasmante settimana lavorativa? Sabato 28 maggio, Venere entrerà in Toro nel vostro settore del lavoro: annuncia un periodo in cui sul posto di lavoro sarete molto popolari. E’ un ottimo momento dunque per concentrarvi sui rapporti professionali. Trattate bene i vostri colleghi e loro faranno altrettanto, anche di più! Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove in Ariete la creatività sarà al top, soprattutto quando vi impegnerete su progetti che vi appassionano. E in effetti nel corso della settimana farete progressi significativi. Canalizzate la passione in tutto ciò che vi rende felici e sarà un successo. Il 30 maggio, la Luna Nuova in Gemelli aprirà un nuovo ciclo nelle relazioni, collaborazioni e amicizie: siete magnetici, le persone sono attratte da voi! Riceverete inviti a feste, riunioni, tanti messaggi. Stabilirete nuovi rapporti di lavoro, impegni e altro! In particolare se riguardano insegnare o apprendere, scrivere, pubblicare, comunicare, parlare, ecc. In ogni caso il segno dei Gemelli è doppio: siate dunque consapevoli che alcune persone potrebbero essere molto superficiali. Il 1 giugno, Mercurio riprende il moto diretto in Toro: fine dei contrattempi ed errori o gaffe nel lavoro: la comunicazione andrà a gonfie vele.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: con il partner è una settimana fantastica per sperimentare la reciproca sensualità e provare insieme cose nuove.

Soli: è l’alba di un cambiamento sorprendente. Gli incontri sono molto facili, vi mostrate per come siete veramente. Sarete al settimo cielo.