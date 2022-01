Oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): nuove e vincenti avventure di lavoro

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

La settimana si apre il 29 gennaio: Venere in Capricorno riprende il moto diretto: avrete la possibilità di rafforzare le relazioni. Potrebbero, non è escluso, esserci delle lotte di potere ma sarete al contempo in grado di stringere forti legami! Il 30 gennaio, potreste avere un’idea radicalmente nuova per intraprendere il vostro percorso professionale, ma forse prima di attuarla dovete riflettere. Sarà più facile prendere in considerazione nuove avventure lavorative forse insolite ma vincenti, il 1 febbraio con la Luna Nuova in Acquario. Il transito apre un ciclo di sei mesi di esplorazione e crescita. Potreste anche pensare di studiare qualcosa che vi permetta di mettere a punto un’abilità di nicchia nella professione oppure di trasferirvi in un posto lontano per lavorare. Consolidare i vostri progetti diventerà più fattibile quando il 4 Mercurio riprenderà il moto diretto in Capricorno: avrete un approccio concreto ed efficiente.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: sarete molto uniti, c’è totale fusione, senza per questo sentirvi soffocati dalla reciproca presenza. Soli: con una persona conosciuta on line potrebbe scattare un’attrazione ed esserci sviluppi interessanti anzi, entusiasmanti. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): gioiosi e ottimisti!

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Il 29 gennaio, Venere riprende il moto diretto in Capricorno: la famiglia non prosciugherà ancora per molto le vostre energie. E’ il momento ideale per appianare le tensioni con le persone care e, inoltre, rendere più confortevole la casa. Il 30 gennaio, con il sole in Acquario in dissonanza con Urano in Toro potreste innamorarvi perdutamente. Può essere divertente, eccitante e spingere a chiedervi se andare avanti. Il 1 febbraio con la Luna nuova in Acquario vi sveglierete provando una nuova energia, sarete gioiosi e ottimisti. Pronti, inoltre a conoscere nuove persone e stringere numerosi contatti. Con questo transito potreste trasformare un hobby in un entusiasmante secondo lavoro. Potreste avere delle idee rivoluzionarie per modernizzare il lavoro! Il 4, Mercurio riprenderà il moto diretto in Capricorno: è il transito perfetto per definire i vostri obiettivi, elaborare un piano d’azione o persino metterlo in atto.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: prenderete buone decisioni per migliorare la relazione. le conversazioni con il partner saranno molto costruttive.

Soli: se siete innamorati di una persona, è la settimana ideale – in particolare il 1 febbraio – per dichiarare il vostro amore!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un periodo magico

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui lascerete alle spalle lo stress di gennaio e darete il benvenuto al mese di febbraio: ci saranno dei cambiamenti positivi. Il 29, Venere riprende il moto diretto in Capricorno: dopo un periodo in cui vi siete un po’ isolati ora avrete voglia di uscire con gli amici e divertirvi. Accettate gli inviti! Con questo transito, è il momento giusto per risolvere questioni in sospeso ed eventuali difficoltà che vanno avanti da tempo. Il 30, la dissonanza del Sole nel vostro segno con Urano oltre a indicare una ricerca di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, nella professione vi regala una maggiore libertà di espressione e sicurezza. Le manifesterete il 1 febbraio, con la Luna Nuova nel vostro segno: nell’arco dei prossimi sei mesi otterrete il successo, sarete in grado di vincere qualsiasi sfida. E’ un periodo magico in cui tutto è possibile, avrete il coraggio e l’opportunità di attuare delle idee che fino a ieri sembravano irrealizzabili.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: la relazione con il partner sarà complessa. Avrete bisogno di sfuggire al suo controllo e affermerete in modo aggressivo la vostra indipendenza. Cercate invece la complicità, ad esempio praticando insieme uno sport o un hobby.

Soli: il fascino è al top e conquisterete con sorprendente disinvoltura. Eppure, anziché svolazzare di cuore in cuore vorreste una relazione stabile…