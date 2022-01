Oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): un nuovo ciclo professionale

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui i cambiamenti non vi turberanno: resterete saldi al timone! Il 29, Venere riprende il moto diretto in Capricorno: l’amore potrebbe portarvi verso luoghi insoliti e persone speciali! Il 30 gennaio, prenderete delle decisioni pragmatiche che vi faranno ottenere risultati produttivi e redditizi. Ma al contempo sono in arrivo alcuni cambiamenti che chiuderanno alcune porte e ne apriranno altre. Affronterete tutto grazie a una splendida apertura mentale. Il 1 febbraio con la Luna Nuova in Acquario, arriva un’ondata di nuova energia: il transito apre un nuovo ciclo professionale, è perfetto se c’è qualcosa che volete realizzare. Dal 4, con Mercurio in moto diretto in Capricorno penserete alla tua prossima avventura lavorativa. Dove volete andare? Ponetevi queste domande poiché le risposte vi motiveranno a espandere il vostro sviluppo professionale!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: Venere in Capricorno questa settimana annuncia che l’amore illuminerà la relazione. Se siete sposati da diversi anni, sperimenterete una rinnovata passione per il tuo coniuge. Soli: preparatevi a salire al settimo cielo. Vivrete un grande amore romantico. Avrete la sensazione che il vostro sogno d’amore si sia finalmente avverato.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): mollare i limiti autoimposti

Gennaio potrebbe essere stato impegnativo, dunque accoglierete volentieri il cambio di ritmo che promette febbraio. Il 29, Venere in moto diretto in Capricorno riaccende la scintilla creativa. E’ il momento ideale per trarre piacere da un hobby o rendere più accogliente l’abitazione. Il 30, la dissonanza Sole-Urano spingerà a chiedervi cosa, nel prossimo futuro, dovreste imparare, affinare o sperimentare nella carriera. Ma per andare avanti, dovrete mollare i limiti che vi siete autoimposti. Il 1° febbraio, con la Luna Nuova in Acquario, sarà più facile lasciare alle spalle il passato ed entrare nel futuro. Il passaggio apre un nuovo ciclo nel lavoro, nelle abitudini e nel quotidiano. Potreste rivedere il vostro programma di lavoro, voler ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata o persino cambiare lavoro!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: Attenzione ai capricci! E’ una settimana in cui avrete un atteggiamento da bambini/e viziati/e e il partner non lo apprezzerà. Date invece prova di senso di responsabilità.

Soli: una persona che vi attrae parecchio potrebbe prendersi gioco di voi. Sembra non sia sincera. Restate in guardia.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dare più valore al vostro talento

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui davanti a voi ci saranno delle opportunità finanziarie da cogliere al volo! Ritroverete sicurezza in voi stessi. Il 29, Venere entra in moto retrogrado nel vostro segno: è la giornata ideale per coccolarvi in una spa, rinnovare il taglio dei capelli o il look! Il 30 gennaio, potreste chiedervi quantosia preziosa la vostra creatività e passione per il lavoro che svolgete. La dissonanza Sole-Urano vi spinge ad avere una visione diversa del vostro talento. Il che potrebbe significare dare più valore a ciò che fate o difendere le vostre capacità se gli altri ne dubitano. E l’autostima professionale sarà al top il 1 febbraio con la Luna Nuova in Acquario che apre un nuovo ciclo sul fronte denaro. E’ il momento in cui i vostri sforzi inizieranno a dare i frutti! Se c’è qualcosa che desiderate realizzare finanziariamente, ad esempio un obiettivo riguardante il budget, studiate un piano quando il 4 febbraio, Mercurio nel vostro segno riprenderà il moto diretto. Non solo raggiungerete gli obbiettivi finanziari ma addirittura andrete oltre!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con Venere nel vostro segno avete più che mai bisogno di sicurezza emotiva e di un rapporto molto affettuoso con il partner. Non dovete far altro che mostrare chiaramente il vostro attaccamento.

Soli: atmosfera divertente, tante nuove conoscenze ma potreste essere attratti da un persona che fino a oggi avete considerato soltanto un semplice amico/a.