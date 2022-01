Oroscopo della settimana dal 29 gennaio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 29 gennaio (21 marzo-21 aprile): i cambiamenti imprevisti portano dei vantaggi

E’ una settimana in cui la vita diventa un po’ più facile e avete splendide energie! Il 29, è il momento ideale per concentrarvi sul futuro lavorativo. Ricordate, è una maratona, non una gara di velocità! Il 30, una persona incontrata di recente sta diventando un caro amico oppure potreste entrare in una nuova cerchia. In questo momento, i cambiamenti imprevisti vi avvantaggiano. Oggi è bene fare un inventario delle tue connessioni social. Il 1 febbraio, la Luna Nuova in Acquario di dota di coraggio, creatività e di fronte a uno scontro, non vi tirerete indietro. Utilizzate queste energie non per combattere ma per raggiungere un obiettivo importante. E’ un transito che vi prepara al successo. Potrebbe essere più facile studiare una strategia per realizzare ciò che avete a cuore. Il 3 febbraio Mercurio in Capricorno riprende il moto diretto: sarete pronti a definire i progetti di lavoro, sarete più produttivi poiché sapete chiaramente cosa volete fare.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: con tanti pianeti in Capricorno, cercate di essere tolleranti e comprensivi. Con il partner siete intransigenti e rischiate di scatenare qualche lite e sarete soprattutto voi a sopportare il peso maggiore di questa situazione.

Soli: un flirt prende una piega intensa, ricca di passione a prescindere dalla vostra età. E circolerà anche parecchia gelosia.

Oroscopo della settimana Leone dal 29 gennaio al 4 febbraio (23 luglio-23 agosto): nei rapporti di lavoro torna l’armonia

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Gennaio sul fronte lavoro potrebbe essere stato stressante ma ora tutto diventa più facile! Il 29, Venere in Capricorno torna in moto diretto: dopo un mese di tensioni i rapporti di lavoro diventano armoniosi. Il 30 gennaio, potreste capire che per apportare dei cambiamenti significativi nella professione è necessario un compromesso. E’ il momento di essere aperti a migliorare le dinamiche delle relazioni o le clausole di un accordo. Il 1 febbraio con la Luna Nuova in Acquario dovreste avere come obbiettivo quello di lavorare con persone che la pensano come voi o su progetti che supportano il vostro percorso professionale. Quando Mercurio, il 4 febbraio, tornerà in moto diretto in Capricorno avrete ben chiara la strada da imboccare per ottenere il successo, fare passi avanti nella carriera.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: è una situazione un po’ bizzarra: siete dipendenti dal partner e al contempo gelosi della vostra libertà… Soli: il presente vi intriga molto di più del futuro. Vivrete dunque flirt e avventure effimere. Eppure sarebbe nel vostro interesse cercare la stabilità. Oroscopo della settimana Sagittario dal 29 gennaio (23 novembre-21 dicembre): la situazione finanziaria è meno complicata Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Questa settimana la comunicazione può essere utile, ma al contempo mettervi nei guai. Prima di esprimervi pensateci due volte. Il 29, Venere riprende il moto diretto in Capricorno e la situazione finanziaria sarà decisamente meno complicata. Il 30 gennaio, cercate di essere estremamente attenti quando inviate comunicazioni al boss o ai colleghi. Facile che invierete una mail alla persona sbagliata. Ma anche voi potreste essere i destinatari di un sms o una mail accidentale peraltro rivelatori. Potreste sapere una verità importante. Il 1 febbraio con la Luna Nuova in Acquario noterete una nuova energia. Per voi segna un periodo di circostanze fortunate: gran parte di ciò su cui avete lavorato negli ultimi anni ora si realizza. Il 3 febbraio, Mercurio riprende il moto diretto in Capricorno: trovate il modo giusto per esprimere le opinioni sul posto di lavoro, soprattutto se riguardano il compenso o il vostro valore. Vi permetterà di avere una conversazione concreta e sincera.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: cercate di mostrare il vostro lato migliore e di dedicare più tempo alla persona amata. Una piccola sorpresa sarà molto gradita.

Soli: alla ricerca della perfezione, sarete molto critici con voi stessi. Andate oltre: divertitevi, innamoratevi, stringete nuove amicizie!