Oroscopo della settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): rivedere alcune spese quotidiane

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Nel fine settimana, sarete più generosi che mai, vi sentirete spinti a dare una mano a chi ne ha bisogno. Lunedì 31, vi sentirete orgogliosi di voi stessi, di aver raggiunto il successo con il vostro impegno e vedere che la strada si sta aprendo a futuri guadagni significativi. Per tutta la settimana la presenza di Mercurio retrogrado vi invita, nel caso di acquisti importanti a conservare le ricevute e i documenti.

Non è escluso rivediate alcune spese quotidiane. In generale nel lavoro ci sarà una buona atmosfera, all’insegna della solidarietà. Il 3, lavorerete sodo per realizzare alcuni obbiettivi professionali.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: da giovedì Venere in Cancro accentuerà la tenerezza, il romanticismo, vi sembrerà di vivere la relazione ideale!

Soli: la bella Venere vi invita a uscire, a frequentare, a entrare nelle app di incontri! Potrebbe nascere una storia.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): saprete distinguere tra desideri e realtà

Alcuni progetti del passato, questa settimana potrebbero tornare alla ribalta. Mercurio retrogrado vi spingerà a concentrarvi su quelli che potreste aver mollato a metà. Forse perché dubitavate delle vostre competenze, delle capacità. Il 31 maggio, getterete le basi per una importante svolta professionale: capirete cosa è nelle vostre possibilità e cosa non lo è, saprete distinguere tra desideri e realtà. Ed è così che vi sentirete all’altezza della situazione.

Il 2 e 3, rimandate gli acquisti importanti alla prossima settimana ma soprattutto, ed è molto importante, chiedetevi quali sono le persone di cui potete fidarvi.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: da giovedì, con Venere in Cancro, dolcezza e tenerezza saranno in primo piano. Se volete stare incollati al partner dalla mattima alla sera è il momento giusto!

Soli: Venere vi permetterà di entrare in sintonia con un cuore che batte solo per voi.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): appianare le tensioni familiari

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Con Mercurio in Gemelli in moto retrogrado, nel fine settimana cercate di prestare particolare attenzione a file, documenti e impegni importanti. In generale è una settimana in cui sarà difficile destreggiarvi tra le priorità ma dovrete stare al passo. E in famiglia potrebbero esserci delle difficoltà: a parte cercare di appianare le tensioni, evitate di scaricare la tensione sul posto di lavoro, prendervela con i colleghi.

Giovedì 3, saprete esattamente cosa fare o non fare… La Luna in Pesci è ben intenzionata, lavoro o vita personale, a non farvi commettere errori ma non solo, vi impegnerete per ottenere il reddito di cui avete bisogno.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con Venere in Cancro, da giovedì il cuore non farà din don dan: i sentimenti saranno offuscati da un po’ amarezza e sarà difficile che mostrerete tenerezza.

Soli: Venere vi spingerà a chiudervi, non sentirete il bisogno di incontrare gli altri. Per osare e lanciarvi nella conquista dovrebbe accadere un fatto eccezionale che per ora non è previsto.