Oroscopo della settimana dal 29 maggio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 29 maggio al 4 giugno (21 marzo-21 aprile): negli affari di cuore, piedi per terra

E’ una settimana in cui la vita sociale continua a splendere, avrete la possibilità di intrattenere piacevolmente gli amici e mostrare il vostro affetto e al contempo nel lavoro avrete voglia di imporvi. Domenica 30 maggio, sarete molto altruisti ed è probabile che sarete disposti a fare un sacrificio e darete una mano a un familiare.

Il 31, per quanto vogliate bene alle persone care, sarete spinti a muovervi all’esterno, a comunicare maggiormente con gli amici. Il 1 giugno, darete priorità alla riflessione, al riposo anziché all’azione e al contempo sarete una presenza rassicurante per i colleghi o i clienti.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: esprimete apertamente le emozioni, ciò che direte farà capire pienamente al partner quanto l’amate!

Soli: potreste facilmente vedere le cose come le volete vedere e non come sono realmente. Rimanete con i piedi per terra.

Oroscopo della settimana Leone dal 29 maggio al 4 giugno (23 luglio-23 agosto): molto attivi nella vita sociale

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Proverete un forte desiderio di contattare e conversare con tutti i tipi di persone e ciò farvi diventare molto popolari in varie cerchie e gruppi. Più incontri farete e più sarete felici! Nel fine settimana in particolare nella vita sociale sarete molto attivi, amplierete ancor di più i vostri contatti.

In ogni caso, cercate di destreggiarvi al meglio tra gli impegni di lavoro e personali. Il 31, il lavoro in team porterà a risultati brillanti ma il 2 giugno sarete pronti a imprimere alla carriera una svolta, avrete in mente nuovi obbiettivi. E il 3 giugno, potreste trasformare alcune conoscenze in rapporti di lavoro.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: con la dolce metà potreste aver bisogno di una fuga, di scappare insieme verso una destinazione romantica.

Soli: potreste innamorarvi perdutamente, provare sentimenti travolgenti ma essere difficile avere una visione realistica.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 29 maggio al 4 giugno (23 novembre-21 dicembre): fare un passo alla volta

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui chi vi circonda è favorevolmente colpito dal vostro ottimismo! Potrebbe comunque essere il momento di cambiare marcia, poiché arriveranno nuove opzioni. Cercate pure delle idee, ma per quanto riguarda l’avvio di progetti fate un passo alla volta. Mercurio in moto retrogrado, potrebbe spingervi a riflettere su un collega o un socio e chiedervi se potete fidarvi l’uno dell’altro.

Anche se ci sono problemi, riuscirete a rafforzare il rapporto. Tanto più che il 2 giugno mettere da parte la differenza di vedute andrà a vostro vantaggio. Il 3, se avete in corso una negoziazione, dovete firmare un contratto, grazie all’eloquio sciolto, concluderete a vostro vantaggio.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: potrebbe circolare un po’ di rancore e cose non dette ma sarete spinti a fare chiarezza.

Soli: dal 3, quando Venere entrerà in Cancro non avrete più paura dell’amore, darete la priorità al romanticismo!