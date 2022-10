L’oroscopo della settimana dal 29 ottobre al 4 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 29 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Il ritorno di Giove in Pesci, alle spalle del vostro segno, rappresenta un invito a mollare ciò che ha fatto il suo tempo: lasciatevi andare e preparatevi per un nuovo inizio. Non state battendo la ritirata ma siete solo in posizione di attesa. Tanto più che domenica 30 ottobre, Marte in Gemelli entrerà in moto retrogrado: preparatevi a parecchi rallentamenti e ritardi in vari settori della vostra vita. Potreste provare frustrazione ma in qualsiasi conversazione scegliete con cura le parole. Siate consapevoli del tono della voce, del posto e del tempismo. Prima di parlare e agire, riflettete. Martedì 1 novembre, con la Luna in Acquario è un buon momento per fare progressi riguardo alcune opportunità di networking e le vostre aspirazioni o lavorare in team con persone originali. Il 2 novembre, potrebbero esserci delle lotte di potere riguardo il denaro, beni e proprietà. La cosa migliore sarebbe quella di esaminare su chi o cosa investite il tempo e le energie. Il lavoro non presenta problemi, collaborate con persone leali ma se i problemi di controllo sono eccessivi, concentratevi sui vostri obiettivi finanziari personali. In coppia: penserete meno a fare progetti per il futuro e vivrete il presente, pronti a godere di momenti romantici. E la dolce metà gradirà fino a un certo punto questo atteggiamento… Soli: potreste tornare con un/a ex sperando che sia cambiato/a oppure vi richiamerà qualcuno con cui avete avuto un flirt per dire che sta ancora pensando a voi… Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Con il ritorno di Giove in Pesci sarete più espansivi, disponibili: la vita sociale brillerà, stringerete nuove amicizie con facilità! E’ un passaggio per voi fortunato, dunque esprimete un desiderio poiché può diventare realtà. Sabato 29 ottobre, Mercurio entra in Scorpione nel vostro settore delle relazioni – personali o di lavoro – ed è un ottimo momento per conversazioni approfondite che vi permetteranno di arrivare al cuore di qualsiasi problema. Non dovete aver paura di affrontare i “fantasmi” che albergano nella vostra mente! Domenica 30 ottobre, Marte in Gemelli entra in moto retrogrado: potreste notare un rallentamento nelle finanze. Non entrate in ansia e sfruttate questo momento per gestirle in modo più efficiente. Martedì 1 novembre, con la Luna in Acquario potreste sentirvi pronti a cogliere un’opportunità che nel lavoro vi permetterà di brillare. Dite no al timore di lanciarvi in qualcosa di non convenzionale in modo da procedere più veloci della luce! Il 2 novembre, esaminerete gli accordi professionali da una nuova prospettiva. E’ senza dubbio fantastico essere leali e impegnati con un contratto giusto ma con i colleghi dovete fare attenzione alla gelosia, alle lotte di potere e ai litigi: non ne vale la pena. Cercate di stabilire relazioni armoniose! In coppia: vi impegnerete per preservare l’equilibrio e l’armonia nella relazione. Ci saranno, ovviamente, piccole discussioni, ma nulla di grave e i rapporti torneranno più sereni e amorosi! Soli: da semplici e brevi conversazioni potrebbe nascere una storia significativa: prestate dunque attenzione alle persone con cui entrate in contatto! : vi impegnerete per preservare l’equilibrio e l’armonia nella relazione. Ci saranno, ovviamente, piccole discussioni, ma nulla di grave e i rapporti torneranno più sereni e amorosi!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Sabato 29 ottobre, Mercurio entra in Scorpione: grazie all’istinto nelle due prossime settimane sarete in grado di individuare e sfruttare al meglio quei dettagli che gli altri perdono di vista. Se, inoltre, volete raggiungere degli obbiettivi importanti, fate leva sull’autodisciplina. Domenica 30 ottobre, Marte nel vostro segno entra in moto retrogrado: per il resto dell’anno potrebbe essere difficile fare una buona prima impressione o iniziare qualcosa di nuovo. In questo periodo fate il punto sulla vostra vita e sul vostro comportamento nonché l’immagine. Martedì 1 novembre, la Luna in Acquario potrebbe spingervi a imboccare un percorso professionale diverso e per il resto della settimana qualsiasi decisione prenderete vi sentirete sicuri di voi stessi! Mercoledì 2 novembre, vi sentirete ancora più pronti ad apportare cambiamenti significativi nella vostra vita lavorativa! Al contempo cercate di seguire delle abitudini più sane.

In coppia: è un’ottima settimana, il dialogo con il partner è positivo e cercherete di chiarire eventuali malintesi. Non volete che tra voi e la dolce metà ci siano ombre.

Soli: negli affari di cuore siete molto disinvolti, la socievolezza vi attira simpatie ma sarete poco attenti alla qualità delle relazioni.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Giove in Pesci vi regala ottimismo e vi spinge a focalizzare l’attenzione anche fuori dal lavoro, verso l’avventura. Cos’è che sognate? Per ampliare i vostri orizzonti imboccate la strada meno battuta. Sabato 29 ottobre, Mercurio in Scorpione rappresenta un invito a sfruttare il talento e la creatività, sia nel lavoro che nella vita personale. Domenica 30 ottobre, Marte in Gemelli entra in moto retrogrado: cercate di tenere sotto controllo il corso dei pensieri. Il rischio è che influenzino in modo positivo il vostro quotidiano anche lavorativo. Potreste sentirvi un po’ frustrati ma anziché reprimere le emozioni sfruttate il transito per eliminare quei fattori di stress scatenati da una persona o una situazione. Martedì 1 novembre, con la Luna in Acquario se finora le vostre finanze hanno lasciato a desiderare è il momento di rimettervi in carreggiata, non ultimo prendendo il controllo del budget. Ce la farete! Il 5 novembre, i transiti indicano che dovete ampliare la cerchia dei contatti professionali: troverete l’aiuto e le opportunità di cui avete bisogno!

In coppia: sfruttate la presenza di Venere in Scorpione per vivere momenti romantici, fuggire con il partner verso orizzonti più luminosi, rendere la relazione più appagante. Soli: potreste trovarvi coinvolti in una relazione molto romantica con qualcuno incontrato di recente. Un’amicizia potrebbe trasformarsi rapidamente in qualcosa di molto intimo e forse un po’ fuori dal vostro controllo. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Da domenica 30 ottobre, Marte in Gemelli entra in moto retrogrado: la vita sociale subirà una battuta d’arresto, per il resto dell’anno avrete difficoltà a stringere nuove relazioni. Non è escluso che riemergano dei conflitti irrisolti con gli amici di sempre ma forse dovreste anche riflettere sul vostro atteggiamento. Non solo: l’attuazione di un progetto che era a buon punto dovrà essere rinviata. Consideratela un’opportunità per rivedere i dettagli e tenete presente che sta arrivando ciò che desiderate anche se ci vorrà un po’ più di tempo… Il che non esclude che potrebbero arrivare delle opportunità e proposte di lavoro: a voi valutare la decisione da prendere. Aggiungiamo infine che è una settimana in cui, con il boss o i superiori potrebbero esserci dei problemi: sarete tentati di reagire, ribellarvi ma dovreste invece adottare un atteggiamento collaborativo. Con i pianeti in Scorpione non è il momento di aprire o alimentare polemiche. Non andrebbe a vostro vantaggio. In coppia: la vostra tendenza sarà quella di mettere tutto in discussione. Vietato forzare la mano. Potete ottenere rispetto senza comunque alimentare le ostilità. Soli: con un amico/a, cercate di non oltrepassare il confine. Le cose potrebbero complicarsi. Evitate che la relazione si chiuda per l’avventura di una notte che non va da nessuna parte.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Sabato 29 ottobre, Mercurio sbarca in Scorpione nel vostro settore della comunicazione: l’energia mentale sarà al top nonché l’intuito. Sfruttate questo transito per andare al cuore di questioni importanti. E’ possibile, inoltre, che conquisterete il favore di alcune persone che in seguito potrebbero esservi utili.Domenica 30 ottobre, Marte in Gemelli entra in moto retrogrado: fino a dicembre, nel lavoro potreste essere demotivati oppure sarà difficile fare passi avanti nella carriera. Non dovete scoraggiarvi ma esaminare i vostri obbiettivi per capire se avete davvero imboccato la strada giusta. È un’opportunità, non una sconfitta. Al contempo con questo passaggio, può essere che il boss faccia dei commenti non proprio incoraggianti sulla vostra professionalità o sui risultati che avete ottenuto. Fate attenzione a non entrare in rotta di collisione, andate avanti con tranquillità. E’ quanto conferma, martedì 1 novembre, la Luna in Acquario: dovete seguire la vostra linea d’azione, in particolare riguardo alla routine e alle abitudini. E ricordate che avete le carte in regola per raggiungere il successo!

In coppia: con Venere in Scorpione, in programma c’è un ritorno di fiamma. In ogni caso, metteteci del vostro, altrimenti vi farete sfuggire una settimana piena di passione e romanticismo.

Soli: grande potere di seduzione, vivrete forti emozioni. Se ne avrete l’opportunità non esiterete a lanciarvi in una nuova avventura sentimentale!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Sabato 29 ottobre, Mercurio entra in Scorpione nel vostro settore delle finanze. Nelle prossime due settimane il denaro sarà al centro dei vostri pensieri. Se le vostre abitudini di spesa sono state tutt’altro che perfette, cercate di trovare dei modi per ridurle. Il che non significa essere meno – di parecchio – generosi con le persone care! Domenica 30 ottobre, Marte in Gemelli entra in moto retrogrado: il transito vi renderà più indecisi del solito e al contempo un po’ confusi riguardo al percorso professionale. Nei prossimi mesi arriveranno delle opportunità per imparare, evolvere e viaggiare ma anche se vi entusiasmeranno, sarà difficile capire cosa è meglio per voi e per la vostra carriera. Prima di lanciarvi valutate i pro e i contro. Martedì 1 novembre, con la Luna in Acquario sarete concentrati al massimo su un progetto o un idea che avete a cuore. È tempo di rimboccare le maniche: le opportunità per concretizzare non mancheranno ma voi dovrete metterci del vostro. In coppia: invece di rimuginare su alcune questioni senza che partner capisca veramente perché ce l’avete con lui/lei, parlatene! Eviterete malintesi e sarà più facile ristabilire l’armonia. Soli: pronti a vivere un colpo di fulmine? Cupido scoccherà la freccia e questa volta quando e dove meno ve l’aspettate! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Sabato 29 ottobre, Mercurio entra nel vostro segno: solitamente non girate intorno alle parole, siete diretti ma con questo transito direte ancor di più cosa pensate rispetto alle questioni: sarete schietti in modo incredibile! Ma fate attenzione, vita sociale e amici cari a non esagerare! Domenica 30, Marte in Gemelli entra in moto retrogrado. Fino a dicembre potrebbe essere un periodo un po’ frustrante: la crescita sarà lenta e il cambiamento caotico. Per andare avanti dovrete lasciar perdere una situazione ma sarà la cosa giusta! Al contempo, nei prossimi mesi dovrete assicurarvi che qualsiasi accordo finanziario sia chiaro. Sgombrate il campo dagli equivoci e state alla larga dagli imbrogli! Martedì 1 novembre, con la Luna in Acquario con i familiari potrebbe esserci maretta. Potreste chiedervi se avete fatto il possibile per prendervi cura di loro, dell’andamento domestico. Se provate frustrazione, forse è il momento di fare un cambiamento anche attraverso piccole cose. Porteranno comunque a un miglioramento! In coppia: tre pianeti nel vostro segno, accendono il vostro desideri e il romanticismo. Il partner sarà deliziato/a dal vostro entusiasmo. Anche le coppie legate da tanti anni si ritroveranno unite in un vortice di passione. Soli: voglia di flirtare, di vivere delle avventure ma non quella di impegnarvi. Anche perché essere attratti e poi perdere interesse per una persona sarà questione di un attimo…

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Il ritorno di Giove in Pesci è il momento ideale per prendere in considerazione l’idea di trovare la casa dei vostri sogni o di creare una famiglia. Per il momento dovete solo pensarci e non agire. Tanto più che domenica 30 ottobre, Marte in Gemelli entra in moto retrogrado: fino a dicembre, alcune relazioni potrebbero chiudersi, altre diventare stagnanti e se il conflitto non va né avanti né indietro, vi troverete a un punto morto. Per capire cosa volete, forse dovreste stare un po’ per conto vostro. Cercate inoltre di mantenere la calma: nel lavoro potreste vivere momenti di stress, lotte di potere e qualche frustrazione. Andare avanti con le vostre responsabilità e i vari impegni potrebbe sembrarvi un compito arduo. Forse questo transito rappresenta la spinta di cui avete bisogno per cercare altrove migliori opportunità di lavoro. Martedì 1 novembre, con la Luna in Acquario avrete la possibilità di rivedere il modo in cui comunicate con i colleghi. Potreste scoprire di dover cambiare qualcosa. Avere un approccio calmo ed equilibrato alla vita lavorativa potrebbe essere d’aiuto a superare la tensione interiore.

In coppia: non è una gran settimana per quanto riguarda l’amore e il romanticismo. Nella relazione circola un po’ di confusione, scoprirete che i vostri tentativi di essere gentili andranno a vuoto.

Soli: con Marte retrogrado potrebbe tornare un/a ex. Preparatevi al ripetersi dello stesso schema, vorrà parlare di cose accadute in passato. Anche se voi siete andati avanti, lui/lei probabilmente non lo ha fatto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Sabato 29 ottobre, Mercurio entra in Scorpione: per due settimane avete la possibilità di animare piacevolmente la vita sociale e concedervi un po’ di divertimento. Uscire con gli amici di sempre vi darà la possibilità di stringere nuove relazioni. Da domenica 30 ottobre e fino a dicembre, con Marte in Gemelli in moto retrogrado, il lavoro potrebbe diventare un po’ caotico. Potreste provare frustrazione, soprattutto se qualcosa va storto. Al contempo il transito può essere d’aiuto a esaminare quanta è la mole di lavoro che svolgete quotidianamente e regolarvi di conseguenza. Martedì 1 novembre, con la Luna in Acquario, la vostra autenticità, l’approccio al lavoro guardando al futuro e il vostro stile originale, innovativo vi renderanno vincenti in qualsiasi cosa intraprenderete. Sarete inoltre spinti a impegnarvi nelle opportunità che offre il networking, a essere più presenti sui social media. Mercoledì 2 novembre, per portare a termine alcuni progetti che avete a cuore, potreste dover collaborare con altre persone. Venerdì 4 novembre, sarete aperti alle possibilità di lavorare con gli altri sia online che di persona.

In coppia: è una settimana in cui puntare al relax in compagnia della dolce metà. E’ il momento di costruire insieme un’oasi di pace e serenità.

Soli: sfruttate questa settimana per prendere cura di voi stessi, ricaricare le batterie. Dall’8 novembre negli affari di cuore, avrete splendide possibilità!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Sabato 29 ottobre, Mercurio raggiunge il Sole e Venere in Scorpione nel vostro settore delle ambizioni, della carriera: i passaggi indicano che state raggiungendo i vostri obbiettivi e non si tratta di fortuna o di magia. Avete lavorato sodo, investito totalmente le energie in qualcosa che ha richiesto il vostro tempo e state raccogliendo i frutti (o comunque accadrà nel giro di poco). Domenica 30 ottobre, Marte in Gemelli entra in moto retrogrado: fino a dicembre sarete talmente impegnati a raggiungere i vostri obbiettivi al punto da ignorare il divertimento, lo svago. Attenzione: dedicando tutte le energie a progetti e impegni vari, immancabilmente arriverà lo stress. Cercate di ridurre la mole di lavoro, fate una selezione e concentratevi su quei progetti che ritenete siano realmente stimolanti. E non dimenticate di concedervi anche dei momenti di evasione con gli amici e familiari. E’ importante ed è quanto a voi chiede la Luna nel vostro segno martedì 1 novembre: cercate di trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale! Venerdì 4 novembre, potrebbero esserci delle discussioni con i colleghi o i clienti: evitate di manifestare il vostro disappunto o il fastidio in modo eccessivamente aggressivo. Meglio fare buon viso a cattivo gioco: è nel vostro interesse.

In coppia: Venere guarda la vostra relazione con occhi complici: l’amore è al top, circola passione, romanticismo… Sfruttate questa splendida settimana per vivere momenti indimenticabili!

Soli: meno esigenti, più disponibili e questo atteggiamento vi garantisce maggiori possibilità di incontrare una persona che soddisfi i desideri del vostro cuore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Sabato 29 ottobre l’entrata di Mercurio in Scorpione vi spinge ad ampliare gli orizzonti: che si tratti di un corso di studio, di sviluppare le vostre convinzioni o di un viaggio, vi impegnerete per favorire la vostra evoluzione. Domenica 30 ottobre, Marte in Gemelli entra in moto retrogrado: dovrete riuscire a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Fino a dicembre, il pianeta rosso potrebbe portare qualche scompiglio, ad esempio dei problemi in famiglia che potrebbero ostacolare il vostro percorso professionale .Non potrete sfuggire alle tensioni con le persone care ma fate comunque del vostro meglio per attenuarle. Martedì 1 novembre, la presenza della Luna in Acquario in questo vi sarà d’aiuto e sarete più aperti, disponibili a nuove e stimolanti conoscenze o ad adottare uno stile di vita più originale! Venerdì 4 novembre, con la dissonanza Venere-Urano anche se il boss o i colleghi dovessero avere opinioni opposte alle vostre, anziché ostinarvi cercate di ascoltare!

In coppia: nella relazione regnano benessere e gioia di vivere. Tra voi e il partner c’è una buona intesa, una bella complicità e anche la voglia di praticare insieme qualche attività.

Soli: è una settimana in cui gli incontri non mancano, avete la possibilità di stringere importanti legami. Se avete dei dubbi su una persona, svaniranno e sarete felici.