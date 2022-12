L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 3 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 4 dicembre, con la dissonanza Venere-Nettuno riguardo al lavoro potreste provare insicurezza, forse le cose non vanno come da voi previsto ma è il momento di andare avanti! Chiarire le situazioni e allontanare la confusione. Per progredire senza timori o incertezze dovete ritrovare la passione, la motivazione! Martedì 6 dicembre, con la dissonanza Mercurio-Giove, potreste avere dei problemi di comunicazione: prima di accettare qualsiasi proposta definite bene i dettagli rilevanti. Lo stesso giorno, Mercurio entrerà in Capricorno: il transito sarà d’aiuto a ritrovare sicurezza riguardo al lavoro, punterete a tutto ciò che è solido e concreto. Mercoledì 7 dicembre, con la dissonanza Sole-Marte sarete molto coraggiosi, davanti a un lotta non farete marcia indietro. Qualunque cosa vi stia bloccando o chiunque stia sbarrando il vostro cammino non vi fermerà e aggirerete abilmente qualsiasi ostacolo! Giovedì 8 dicembre, la Luna Piena in Gemelli rappresenta un invito a essere elastici, accettare che le persone abbiano idee diverse dalle vostre. In poche parole, modificare la modalità di comunicare. In coppia: è una settimana in cui non sarete spinti a uscire. Avrete voglia di rimanere in casa a coccolarvi con il partner e trascorrere serate romantiche. Soli: siete sul punto di incontrare una persona nuova e diversa: la storia sarà una meravigliosa avventura, piena di scoperte. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 4 dicembre, con la dissonanza Venere-Nettuno potreste provare incertezza riguardo agli impegni, le responsabilità di lavoro. Riflettete su ciò di cui avreste bisogno per sentirvi finanziariamente e professionalmente rassicurati. Potrebbe essere necessario chiarire le cose con il boss. Martedì 6 dicembre, con la dissonanza Mercurio-Giove, una notizia potrebbe farvi sentire ottimisti, potreste scovare un’opportunità per guadagnare di più. Solitamente siete saggi sul fronte denaro ma con questo transito rischiate di vedere solo il lato positivo e perdere di vista un’informazione fondamentale. Con questo transito, inoltre occhio a come esprimete le vostre opinioni: rischiate di essere eccessivamente franchi e diretti! Fortunatamente, lo stesso giorno Mercurio entrerà in Capricorno: il transito vi permetterà di avere una visione chiara delle situazioni, di riflettere prima di parlare. Giovedì 8 dicembre, la Luna Piena in Gemelli vi spingerà a riflettere sul modo in cui gestite il denaro e al contempo potreste sentirvi pronti a impegnarvi in nuove esperienze di lavoro più gratificanti! In coppia: con l’arrivo di Mercurio in Capricorno, è tempo di conversazioni costruttive. Ciò vi darà modo di far crescere la relazioni su basi solide e sane. . Soli: un’amicizia si trasformerà in una storia romantica. Vivrete dolci momenti ma per il momento non penserete ad andare oltre… : con l’arrivo di Mercurio in Capricorno, è tempo di conversazioni costruttive. Ciò vi darà modo di far crescere la relazioni su basi solide e sane. .

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 4 dicembre, con la dissonanza Venere-Nettuno potreste capire che il vostro impiego o una collaborazione non vi regala nessuna gratificazione né contribuisce al vostro equilibrio. Cercate di mantenere una visione chiara di ciò a cui dovrebbero portare i vostri impegni nella carriera. Un rapporto di lavoro potrebbe ad esempio, distorcere la vostra reputazione: dunque fate attenzione. Il discernimento sarà fondamentale. Martedì 6 dicembre, con la dissonanza Mercurio-Giove è meglio tacere anziché lasciare che alcune opinioni o conversazioni di lavoro o personali vadano fuori controllo. Creereste delle grane inutili. Mercoledì 7 dicembre, l’opposizione Sole-Marte segnala che una persona cara potrebbe essere litigiosa e irritabile. Probabile stia attraversando un brutto momento: ha bisogno di un abbraccio, non di una ramanzina. Giovedì 8 dicembre, con la Luna Piena nel vostro segno dovreste riflettere quanto negli ultimi sei mesi siete cresciuti come professionisti. Mollate qualsiasi abitudine o atteggiamento che non serve più al vostro futuro e al contempo cercate di sviluppare più sicurezza in voi stessi.

In coppia: i passaggi astrali di questa settimana vi invitano a non guardare l’erba del vicino – sempre più verde – e inoltre a mantenere eventuali promesse.

Soli: negli affari di cuore circola confusione e l’amore potrebbe essere l’ultimo dei vostri pensieri. Preferirete rimanere in casa e prendere cura di voi stessi.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 4 dicembre, la direzione imboccata nel lavoro non vi sarà del tutto chiara, potreste provare incertezza riguardo ai risultati che state ottenendo. Contrastate la dissonanza Venere-Nettuno con il pensiero positivo così da poter progredire! Martedì 6 dicembre, con la dissonanza Mercurio-Giove in Pesci avrete voglia di riorganizzare una stanza della casa, ad esempio la cucina, oppure cambiare qualcosa nel vostro spazio di lavoro. E lo farete nonostante, forse, un budget limitato: Avete molte idee e la capacità di rendere uno spazio accogliente, gradevole ed efficiente. Mercoledì 7 dicembre, avrete difficoltà a relazionarvi con un collega: potrebbe trattarsi di una persona invadente o che non conclude niente. Il boss non intenderà parlarne e dunque dovrete sbrogliarvela da soli. Ma è una giornata in cui tutti vedranno cosa sta accadendo e la persona sarà smascherata con vostra soddisfazione! Giovedì 8 dicembre, con la Luna Piena in Gemelli, sarete pronti a dire addio a quei pensieri che hanno avuto un impatto negativo sulla vostra vita lavorativa. Riflettete su quanto è cambiato il vostro atteggiamento negli ultimi sei mesi e se avete mostrato il vostro talento! Se non l’avete fatto è il momento di lanciarvi! In coppia: voglia di fare qualcosa di elettrizzante, di entusiasmante! Darete nuovo slancio alla relazione, vivrete momenti romantici e passionali. Soli: la Luna Piena del 8 dicembre rappresenta un invito ad “acchiappare” chi vi attrae. Non lasciare che i dubbi vi impediscano di vivere la felicità. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 4 dicembre, potreste sentire che è tempo di affrontare l’investimento riguardo il lavoro, le idee, i vostri progetti. Tuttavia con la dissonanza Venere-Nettuno, dovrete avere un’idea chiara dei pro e dei contro. Idealmente, qualsiasi impegno dovrebbe ripagare e non esaurire il tempo e le energie. Martedì 6 dicembre, con la dissonanza Mercurio-Giove sarete determinati a dare il meglio per soddisfare le esigenze del boss e i superiori. Il vostro lavoro sarà premiato! Lo stesso giorno, Mercurio entrerà in Capricorno: potrebbero mettervi a capo di un progetto, le vostre idee piaceranno, avrete carta bianca! Per voi sarà una grande soddisfazione. Giovedì 8 dicembre, la Luna Piena in Gemelli rappresenta un invito a riflettere su dove siete arrivati, chi fa parte dei contatti professionali e il successo che avete ottenuto negli ultimi sei mesi. Un bilancio che sarà molto probabilmente positivo! Avanti tutta. In coppia: la fortuna e Venere sono al vostro fianco e potreste incontrare l’amore! E non si tratterà di un’avventura passeggera. Soli: potrete scegliere tra varie persone ma prima di prendere decisioni importanti, avete voglia di vivere momenti di totale spensieratezza!

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 4 dicembre, con la dissonanza Venere-Nettuno, lavoro o vita personale non è il momento di assumere rischi, fate in modo di mettervi e mettere dei limiti! Qualunque cosa accada, prendete tempo: il transito potrebbe creare confusione e agire di fretta non andrà a vostro vantaggio. Martedì 6 dicembre. con la dissonanza Mercurio-Giove, per difendere idee e opinioni, le iniziative, dovrete battagliare. Discutere con aggressività non servirà a molto, solo ad accentuare le tensioni con il boss e i colleghi. Se volete dire la vostra, fatelo con gentilezza e avrete la meglio. Cosa che peraltro indica l’arrivo di Mercurio in Capricorno lo stesso giorno. Il transito inoltre vi renderà molto efficienti, valuterete persone e situazioni con la consueta razionalità. Giovedì 8 dicembre, il Plenilunio in Gemelli chiude un ciclo lavorativo di sei mesi, vi spingerà esaminare cosa avete realizzato nell’arco di questo periodo. Al contempo pur scatenando emozioni forti, il passaggio astrale vi permetterà di capire chiaramente chi vi vuole bene in modo sincero e chi invece è solo un opportunista o un manipolatore. E al riguardo prenderete delle decisioni.

In coppia: fate attenzione alla Luna Piena del 8 dicembre: sarete molto loquaci e rischiate di dire tutto ciò che vi frulla nella mente. Cautela, poiché potreste pentirvene.

Soli: solitamente siete razionali ma questa settimana lavorerete un po’ troppo di fantasia. Piedi per terra, non girate film poiché la delusione è in agguato.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Nel corso di questa settimana, nel lavoro cercate di stabilire una comunicazione chiara. Una collaborazione o un contratto potrebbero non essere così chiari come inizialmente previsto. Con la dissonanza Venere-Nettuno, domenica 4 dicembre, potreste scoprire che mancano dei dettagli importanti! Se volete evitare qualsiasi problema provate a chiarire immediatamente! Martedì 6 dicembre, l’arrivo di Mercurio in Capricorno nelle conversazioni di lavoro vi doterà di autorevolezza. Al contempo, se volete ottenere il successo, con questo transito dovrete rimboccare le maniche: non c’è spazio per la pigrizia. Mercoledì 7 dicembre, con la dissonanza Sole-Marte potreste essere un po’ puntigliosi e rischiate di litigare. Il boss o un superiore vorranno avere ragione a tutti i costi e voi non sarete da meno… Giovedì 8 dicembre, la Luna Piena in Gemelli rappresenta un momento di riflessione per esaminare i risultati ottenuti in sei mesi nel lavoro. Fatelo con uno stato d’animo positivo, vi permetterà di ampliare i vostri orizzonti. In coppia: l’arrivo di Mercurio in Capricorno accende le vostre ambizioni ma la Luna Piena in Gemelli, vi ricorda che il lavoro non è l’unica cosa che conta. Cercate di dedicare un po’ di tempo al partner, all’amore! Soli: se state cercando di attirare l’attenzione di una persona, probabilmente non è il momento giusto. Ma non mollate! Negli affari di cuore la prossima settimana è ben più promettente. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 4 dicembre, con la dissonanza Venere-Nettuno evitate di avere dei dubbi sul vostro talento, le competenze e le idee. Cercate di ritrovare sicurezza in voi stessi, le incertezze buttatele nel cassonetto! Martedì 6 dicembre, con la dissonanza Mercurio-Giove non perderete nessuna occasione per farvi notare, ma non dovete esagerare. Questo transito potrebbe portarvi ad andare oltre i vostri limiti! Al contempo, Mercurio entrerà in Capricorno: nel corso delle prossime settimane sarete più pragmatici, il pianeta vi farà imboccare la direzione giusta, anche quando si tratterà di sistemare questioni amministrative. Mercoledì 7 dicembre, con la dissonanza Sole-Marte, potreste avere l’opportunità di guadagnare di più ma solo mettendoci del vostro. Ad esempio parlare con il boss della promozione che desiderate oppure se avete un’attività, potreste valutare cosa non funziona e ciò forse comportare dei tagli al budget che si riveleranno positivi. Giovedì 8 dicembre, la Luna Piena in Gemelli sosta in un vostro settore delle finanze: è il momento di fare il punto della situazione per capire se è tutto sotto controllo, eventualmente saldare qualche debito ma di sicuro starete attenti alle spese. Prima di fare un acquisto, soprattutto se importante, farete molte ricerche per scovare il prezzo migliore. In coppia: è una settimana all’insegna dell’armonia, della complicità e della passione! Anziché dedicarvi al budget familiare, ai dettagli del quotidiano, penserete all’amore. Soli: questa settimana a voi offre molte possibilità di trovare l’amore. Il momento migliore per lanciare inviti o avere incontri romantici è il 4 dicembre.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 4 dicembre, con la dissonanza Venere-Nettuno, concentratevi sul progresso lavorativo. Fate leva sulla razionalità evitando che qualche illusione o delusione offuschi la vostra percezione. Andrà meglio martedì 6 dicembre con la dissonanza Mercurio-Giove in Pesci vi sentirete più liberi poiché avete mollato i rancori del passato e le insicurezze. Ora siete pronti a raggiungere ciò che avete in mente, la strada da percorrere è chiara. Sapete bene quali sono le vostre priorità. Al contempo, Mercurio lascia il vostro segno ed entra in Capricorno: affronterete con grande sicurezza le opportunità che arriveranno per guadagnare soldi extra o per ottenere il riconoscimento che meritate per il duro e costante impegno nel lavoro. Mercoledì 7 dicembre, l’aspetto Sole-Marte annuncia che se state cercando l’amore è un momento eccellente per uscire e incontrare nuove persone. Potrebbe accadere qualcosa di interessante. Giovedì 8 dicembre, con la Luna Piena in Gemelli, avrete la possibilità di stringere contatti utili, far decollare la carriera, concludere una trattativa con successo.

In coppia: stufi della routine, inizierete a punzecchiare il partner con il rischio di esasperarlo/a. Perché invece non prendere in considerazione l’idea di praticare insieme un’attività?

Soli: se avete la sensazione che qualcuno vi stia manipolando, mentendo, è importante parlarne con un amico che sia d’aiuto a vedere la verità. Non diventate vittime di infinite bugie…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 4 dicembre, con la dissonanza Venere-Nettuno, lavoro o vita personale siate chiari e concisi quanto parlate. Con questo aspetto potrebbe essere difficile spiegare il vostro punto di vista, mancate di chiarezza e ciò creare una gran confusione, come minimo dei malintesi. Martedì 6 dicembre, con la dissonanza Mercurio-Giove, la vostra creatività è al top! Se avete pensato di voler scrivere un racconto, disegnare, dipingere o scolpire è la giornata perfetta! Lo stesso giorno, Mercurio entra nel vostro segno: nel lavoro, avrete sicurezza in qualsiasi conversazione, avrete la possibilità di mollare qualsiasi abitudine che non porta vantaggi alla professione! Il transito vi permetterà di sfruttare al meglio la giornata lavorativa e in generale prenderete decisioni solide e costruttive. Giovedì 8 dicembre, con la Luna Piena in Gemelli sarà positivo rivedere il vostro stile di vita così da migliorare il benessere. Ad esempio, praticare esercizio fisico e seguire una dieta sana.

In coppia: con Mercurio nel vostro segno – e dal 10 Venere – sarete di buonumore, pieni di gioia di vivere. Sfrutterete pienamente i piaceri della vita a due!

Soli: più socievoli del solito, avrete voglia di uscire e conoscere nuove persone. Il fascino funzionerà e qualcuno vorrà fare suo il vostro cuore…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 4 dicembre, con la dissonanza Venere-Nettuno per qualche motivo potreste pensare che sia impossibile realizzare i vostri sogni. Potreste ad esempio non sentirvi all’altezza oppure non avere il denaro necessario. Ma per fortuna accanto a voi ci sarà una persona che vi incoraggerà, vi permetterà di sgombrare il campo dalla confusione. Martedì 6 dicembre, con l’aspetto Mercurio-Giove un amico potrebbe farvi un’offerta di lavoro o se avete un’attività in proprio essere pronto a dare un aiuto. E’ una persona che quando ne avete bisogno è sempre presente per ascoltare e dare buoni consigli. E’ un’ottima giornata per rafforzare ulteriormente questa preziosa relazione. Lo stesso giorno, Mercurio entrerà in Capricorno e inizierete a studiare una strategia per raggiungere i vostri obbiettivi. Tuttavia pensate positivo, bando al pessimismo! Giovedì 8 dicembre, la Luna Piena in Gemelli chiude un ciclo di sei mesi. E’ un transito che invita il vostro segno alla leggerezza, a godere dei momenti di felicità che offre la vita in qualsiasi settore! Non è escluso che vi concentrerete su un progetto che vi sta a cuore o un hobby che vi appassiona. Avrà il potere di ricaricare le batterie e vi divertirete.

In coppia: le grandi dichiarazioni non sono il vostro forte ma le piccole attenzioni, lo sono eccome! E’ il momento di sorprendere il partner spezzando la routine.

Soli: la Luna Piena del 7 dà una marcia in più alla vita sociale, agli incontri anche romantici. E uno in particolare potrebbe cambiare la vostra vita!

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Cercate di acquisire un’idea chiara del vostro percorso professionale. Il 4 dicembre con la dissonanza Venere-Nettuno non dovete abbandonarvi al sogno ma essere realistici così da vedere la situazione in una prospettiva diversa. Anche perché martedì 7 dicembre, con l’aspetto Mercurio-Giove, oggi il boss potrebbe dire che per voi ha grandi progetti, potreste ricevere una promozione, una nuova posizione che vi darà più responsabilità e prestigio. È anche possibile che se avete inviato il vostro CV riceverete una chiamata per un colloquio o addirittura un’offerta. Nel lavoro, in generale potete realizzare qualsiasi cosa abbiate in mente di fare! Lo stesso giorno Mercurio entra in Capricorno, in ottimo aspetto con il vostro segno: sarete più pragmatici, concentrati e rigorosi. Sarete in grado di risolvere problemi e situazioni complesse con grande efficienza e andrete avanti con determinazione! Giovedì 8 dicembre, con la Luna Piena in Gemelli sarete spinti a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata e mollerete tutto ciò che ha fatto il suo tempo.

In coppia: anche se siete arrabbiati con la dolce metà, evitate di fare delle scenate. La cosa farebbe male soprattutto a voi…

Soli: bando agli eccessi, di qualsiasi tipo, anche con le persone stabilite dei limiti, così da assicurarvi che nessuno approfitti della vostra gentilezza e generosità.