Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): un atteggiamento flessibile

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Questa settimana potrebbero esserci diversi cambiamenti e sarà d’aiuto avere un atteggiamento flessibile. Premere per forzare le cose, non vi porterà da nessuna parte. Il 4, potrebbe nascere la sensazione di non essere all’altezza di una situazione ma l’intuito vi indicherà la direzione da seguire. Il 6, dovete essere come agricoltori che piantano i semi: non vedrete immediatamente i risultati ma col tempo raccoglierete i frutti. Su questo non dovete avere dubbi! E il fine settimana, con la Luna in Cancro, sarà un momento importante per stabilire nuovi obbiettivi finanziari.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: passione, desiderio al top! Con l’accoppiata Venere-Marte in Leone la relazione riprende slancio.

Soli: il cuore batterà forte per una persona, in particolare il 7 e 8 avrete la possibilità di conquistarla!

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sviluppi positivi

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Una relazione potrebbe attraversare una fase complessa e chiedervi cosa fare. E’ possibile, tuttavia, che le cose non vadano come previsto. La voglia di ribellarvi sarà presente ma per fortuna saprete dominarvi. Il 7 e 8 avrete l’opportunità di chiedere quanto vi è dovuto: cercate, per quanto vi è possibile di esprimervi con diplomazia. E’ sempre in questi giorni – i migliori della settimana – che sarete intraprendenti, sicuri di voi stessi, potrebbero esserci sviluppi e trasformazioni positive all’interno dei contatti professionali, capirete che ciò che dite ha un notevole impatto.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: la dolce metà non potrà rifiutarvi niente e sarà totale felicità, soprattutto il 7 e 8.

Soli: se una persona vi attrae, non esiterete a dichiararvi! Evitate la giornata del 9, quando la Luna sarà in Cancro.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un accordo in sospeso torna alla ribalta

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui un accordo rimasto in sospeso, nei mesi precedenti, tornerà alla ribalta e con astuzia saprete volgere la situazione a vostro vantaggio, in particolare il 7 o 8. In questi due giorni, la tendenza delle finanze sarà positiva: è il momento di fare passi avanti per ottenere ciò che volete! Non solo: se volete lanciare un nuovo progetto gli astri garantiscono il successo. Il 6, in una questione di lavoro o personale, fate ciò che dovete anche se qualcuno potrebbe risentirsi. Forse dovrete prendere decisioni radicali ma tenete presente che andrà tutto per il verso da voi desiderato.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: la relazione non riserverà grandi gratificazioni ma c’è da dire che non darete prova di elasticità.

Soli: non è la settimana ideale per conquistare. La cosa migliore è uscire con gli amici cari e distrarvi in loro compagnia.