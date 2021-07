Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): mostrare le vostre competenze

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui sarete un po’ agitati, nervosi, rischiate di mettervi sotto pressione. Calma, evitate discussioni, prove di forza, lavoro o vita privata non dovrete esporvi. Anche se la misura vi sembra colma, in particolare il 5, mantenete la calma. Impegnate le energie nella vita sociale, mettetevi al centro della scena e brillate! Il 7, gestirete le finanze con un’organizzazione fuori dal comune e potreste lanciarvi in un acquisto costoso ma utile. Il 9, la vostra perseveranza, la serietà e il talento saranno ampiamente apprezzati. Il che sarà molto positivo! Non vi resterà che mostrare le vostre competenze.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: con Venere in Leone, la tendenza della settimana sarà quella di scatenare un dramma anche per piccole cose.

Soli: una situazione rischia di destabilizzarvi, non saprete bene che piega sta prendendo…

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): occhio ai pettegolezzi

E’ una settimana in cui potreste trovarvi di fronte a delle distrazioni e vi sarà difficile mantenere la concentrazione. Potrebbero esserci degli imprevisti o sarete voi – in particolare il 7 e 8 – che sarete pigri, tenderete a rimandare. Nel corso della settimana, ma soprattutto il 6, dovrete fare attenzione a ciò che direte e a chi lo direte: il passaparola sarà più veloce della luce e spettegolare non sarebbe davvero una buona idea. Evitate inoltre, di concedere a occhi chiusi la vostra fiducia, dovete essere estremamente cauti! Il 9, nel lavoro aspettatevi dei colpi di scena: i pianeti vi spingeranno a imboccare una direzione diversa.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: zero voglia di discutere, in particolare martedì vi terrete alla larga da argomenti delicati.

Soli: è la settimana ideale per uscire e fare incontri: grazie al fascino, conquisterete in un batter di ciglia.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): accettare un rifiuto

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui anziché pratici sarete a sorpresa abbastanza idealisti. Potreste, ad esempio, volere che un progetto vada a buon fine ma ignorare i dettagli. Ma prima o poi dovrete affrontare i fatti e sarà bene farlo prima e non dopo! Il 6 luglio, in particolare, sarete abbastanza “visionari” e nel lavoro vi sarà difficile essere precisi, non vedrete gli aspetti pratici del quotidiano: prudenza dunque in tutte le attività. Non è la giornata giusta per parlare con il boss di cose pratiche: rimandate! Il 9, con la Luna in Cancro, di fronte a rifiuto rischiate di dire cose che nemmeno pensate: calma.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: chiusi/e a riccio, il partner averà difficoltà a capire le vostre emozioni. Cercate di rilassarvi.

Soli: ipersensibili, indossate una corazza per proteggervi e va da sé che conquistare il vostro cuore sarà mission impossible!