Oroscopo della settimana dal 3 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 3 al 9 luglio (21 marzo-21 aprile): abili a difendere i vostri interessi

E’ una settimana piena di possibilità e voi l’avvertirete l’elettricità che c’è nell’aria. Sarete inoltre abili a difendere i vostri interessi! il 5 luglio, una conversazione con un familiare riguardante il denaro avrà una svolta positiva: insieme potreste decidere di fare un investimento. Il 6 sarete distratti e potreste dimenticare dettagli importanti: annotate tutto! Il 7 e l’8, mettete a punto delle strategie, cercate di convincere chi vi circonda e assicurarvi la realizzazione dei progetti. Venerdì 9, se lavoro o vita privata qualcosa non funziona ditelo chiaramente. Ma più reagirete a ciò che sta accadendo più sarete impulsivi e ciò non sarà d’aiuto.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: con la congiunzione Venere-Marte in Leone l’atmosfera è super passionale, proprio quella che piace a voi.

Soli: il transito di cui sopra è ideale per incontrare il grande amore. Esprimete i sentimenti, non frenate i vostri slanci.

Oroscopo della settimana Leone dal 3 al 9 luglio (23 luglio-23 agosto): il riconoscimento del vostro impegno

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui potrebbe arrivare il riconoscimento del vostro impegno, una persona che conta potrebbero darvi una mano. Il 4, siete pregati di non prendere alla leggera né le persone né le situazioni: potrebbe costarvi un po’ caro. Il 5, evitate di prendere troppo a cuore le critiche e continuate a operare con rigore: risparmierete energie e avrete la meglio. Il 7 e 8 sono due ottime giornata se state cercando un nuovo lavoro, avete intenzione di inviare il vostro CV, fissare un colloquio, negoziare un contratto o dare il via a un’attività in proprio. Avrete risultati sorprendenti!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: sarete molto esigenti, un po’ aggressivi… è pur vero che se ci sono problemi i transiti attuali tendono ad amplificarli.

Soli: aspettative alte ma è possibile che chiunque vi corteggi effettivamente non sia all’altezza della situazione.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 3 al 9 luglio (23 novembre-21 dicembre): punterete a obbiettivi concreti

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una bella e promettente settimana: potrete superarvi, lasciare alle spalle avversari e concorrenti. Avrete belle energie, punterete a obbiettivi concreti e per raggiungerli non avrete difficoltà ad abbattere gli ostacoli. Il 7 non sarete particolarmente concilianti e ciò potrebbe comportare delle reazioni inaspettate da parte delle persone care nonché delle tensioni inutili. L’8, potrebbero esserci degli alti e bassi. Con la dissonanza Venere-Urano avrete difficoltà ad attenervi alla routine: accogliete qualche colpo di scena e le svolte positive riguardanti il vostro lavoro.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: affascinanti, passionali, il partner non potrà che guardarvi con gli occhi dell’amore.

Soli: che dire? Con questi aspetti c’è da pensare a un incontro favoloso, a una storia ricca di passione!