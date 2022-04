Oroscopo della settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): avete l’effetto calamita

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Sabato 30 aprile con il Novilunio nel vostro segno avrete la possibilità di “reinventarvi”. Se volete cambiare look o il taglio dei capelli oppure fare un tatuaggio, fatelo! E’ la giornata in cui decidere chi volete diventare durante il prossimo ciclo lunare, dunque scegliete con saggezza. Domenica 1 maggio, un nuovo amico potrebbe insegnarvi qualcosa che cambia la visione del vostro mondo. Potrebbe portare a interessanti opportunità. Oggi inoltre attirate le persone come calamite: potreste stringere un’amicizia, rapporti d’affari o persino romantici! Lunedì 2 maggio, Venere entra in Ariete: durante questo transito un po’ stressante, potete comunque sfruttare questa energia per cogliere le giuste opportunità anziché accettare qualunque cosa vi propongano. Il 4 maggio con il buon aspetto Marte-Urano potreste muovervi ambiziosamente su aspirazioni particolari o creare nuovi contatti con persone che lavorano nel vostro settore. Il 5 maggio, la congiunzione Sole-Urano nel vostro segno sarà d’aiuto a distinguervi nella professione. sul posto di lavoro brillerete!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: lavorate sodo ma è il momento di dare la priorità alla persona amata: dovete farla sentire speciale! Soli: fino a mercoledì moltiplicate gli incontri, le uscite: avete la possibilità di trasformare i vostri desideri in dolcissime realtà.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): ampliare gli orizzonti

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

E’ una settimana in cui alcune relazioni potrebbero aprire nuove porte sul fronte lavoro! Il Novilunio in Toro, sabato 30 aprile, indica che è il momento ideale per ampliare gli orizzonti, iscrivervi a un corso, fare un’escursione o semplicemente una lunga passeggiata nella natura. Fate un viaggio con la mente e con il corpo! Domenica 1 maggio, alcuni accordi di lavoro potrebbero essere soggetti a cambiamenti, ad esempio sarete pronti a cogliere nuove opportunità e a mollare il vecchio posto. Lunedì 2 maggio, Venere entra in Ariete e sosta nel vostro settore delle finanze. Sarete decisi a migliorarle ma fate attenzione a lanciarvi impulsivamente in nuovi prestiti o investimenti! Martedì 3 maggio il buon aspetto Giove-Plutone, potrebbe esserci la possibilità di dare il via a un società: sarà vantaggiosa per entrambi oppure se state cercando un lavoro, vi sarà utile contattare persone che sapete saranno in grado di dare una mano. E’ possibile che troviate l’impiego che desiderate! Venerdì 6 maggio, il buon aspetto Venere-Mercurio indica che avete le carte in regola per trasformare la direzione del vostro percorso professionale!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: tenerezza e dialogo sono le vostre migliori risorse per ripartire verso un rapporto d’amore sano e complice. Bando alle esitazioni, non portano da nessuna parte. Soli: il 1 maggio potreste avere un appuntamento con una persona intrigante. L’avete desiderata fin dal primo momento che l’avete incontrata. L’eros la farà da padrone!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): meno cauti e pronti a seguire l’istinto!

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui uscirete dal guscio e spiccherete il volo! Sabato 30 aprile con il Novilunio in Toro, concedetevi di mettere da parte il lavoro e divertirvi! Che si tratti di un hobby o di una gita vi distrarrete con grande piacere! Domenica 1 maggio, una conversazione interessante (e un po’ sexy) potrebbe rivelare molto. Che stiate parlando con una persona incontrata da poco o con il partner di sempre, potreste essere sorpresi da ciò che dirà e rafforzerete il legame. Venere entrerà in Ariete lunedì 2 maggio, e farà arrivare nuove entusiasmanti possibilità al lavoro. Sarete meno cauti e seguirete l’istinto: potreste ritrovarvi a dire “sì!” immediatamente ed essere entusiasti di nuovi impegni professionali! Martedì 3 maggio l’aspetto Giove-Plutone è ottimo per la firma di contratti o le trattative. Se siete nel settore della vendita, potreste conquistare un ottimo cliente oppure potrebbe arrivare un’opportunità per un lavoro al di fuori dell’azienda in cui siete impiegati. Per assicurarvi la vittoria dovrete agire ma sicuramente lo farete! Il 4 maggio con il buon aspetto Marte-Urano potreste avere una conversazione che vi spingerà a dare il via a un progetto o a rendere fruttuoso un hobby. Il 5 maggio, il Sole formerà un aspetto armonioso con Marte: sarete pronti ad agire per concretizzare le vostre ambizioni!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: volete rafforzare entrambi la relazione e fare in modo da non ripetere gli errori del passato.

Soli: se vi trovate in una situazione o in un flirt con una persona che incoraggia le cattive abitudini, potrebbe essere il momento di mollare.