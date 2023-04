L’oroscopo della settimana dal 30 aprile al 6 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 30 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, la congiunzione Sole-Mercurio in Toro sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbe contattare nuovamente una persona con cui avere l’opportunità di concludere un affare redditizio. E’ una buona occasione per rivedere i dettagli ma non per entrare in azione. Con Mercurio retrogrado non è ancora il momento. In ogni caso, cautela negli acquisti: potrebbero non essere quelli giusti e in seguito pentirvi. In generale, tenete d’occhio il portafoglio e la borsa. Martedì 2 maggio, con un aspetto minore Giove-Nettuno, potreste trovarvi in una situazione in cui vi chiedono di avere fiducia. Di solito alle vaghe promesse preferite fatti e cifre per cui è il momento di ottenere le informazioni di cui avete bisogno. Non lasciatevi incantare da situazioni irrealizzabili. Il 4 maggio, con la dissonanza Venere-Nettuno vi è difficile vederci chiaro in particolare riguardo alle amicizie, i contatti sui social media o professionali. Cercate di essere consapevoli a chi e a cosa dedicate il vostro tempo. Il che non vuol dire diventare come eremiti: socializzate ma tenendo presente che alcune persone sono diverse da come le immaginate. Il 5 maggio, con la Luna Piena in Scorpione è un ottimo momento per entrare in contatto con le vostre emozioni, affrontare quelle negative. Potreste essere irrequieti e avere l’impulso di prendere decisioni drastiche riguardo alla vostra vita. Tuttavia, è importante pensare al futuro e non avere fretta. In coppia: potreste aver voglia di scoprire qualche segreto o i pensieri nascosti del partner. E’ un gioco delicato: tenete presente che potrebbe voler mantenere un po’ di mistero. E comunque bando alla gelosia. Soli: occhi aperti, vi aspetta un incontro molto importante: la felicità in amore potrebbe arrivare senza preavviso! Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, con la congiunzione Sole-Mercurio nel vostro segno, potreste sentirvi in imbarazzo ma in modo positivo. Il boss, ad esempio, vi farà dei complimenti davanti ai colleghi e improvvisamente il loro sguardo sarà puntato su di voi. E’ l’occasione perfetta per esprimervi e ottenere risultati strepitosi! Martedì 2 maggio, con l’aspetto minore Giove-Nettuno in Pesci avrete problemi a incontrare un amico. E’ possibile che abbia attraversato momenti complicati e sapete che parlare farebbe bene a entrambi. Ma potreste, è solo un esempio, dover cambiare il luogo dell’incontro. A volte per voi non è facile apportare modifiche al volo ma per questa amicizia ne vale la pena. Il 4 maggio con la dissonanza Venere-Nettuno potrebbe emergere un errore a proposito di una somma che dovete pagare o che oggi entrerà. Verificate bene le cifre, poiché potrebbe esserci stata una svista. Infine, se volete comunicare qualcosa, è il momento di sfruttare appieno le vostre emozioni, poiché così facendo potreste trasformare le cose a vostro vantaggio. Il 5 maggio, con la Luna Piena in Scorpione, cercate di concentrare l’attenzione sulle vostre relazioni di lavoro o personali e affrontare eventuali problemi. Il Plenilunio potrebbe scatenare un po’ di ansia per cui è importante stare in compagnia delle persone care e fare ciò che vi rende felici. In coppia: nella relazione non ci sono problemi, a patto di non parlare troppo di questioni pratiche. Cercate di essere un po’ più romantici. Soli: il vostro status lo vivete serenamente, siete meno ansiosi di avere degli incontri e più affascinanti. Ed è proprio quando meno ve l’aspettate che arriverà l’amore! : nella relazione non ci sono problemi, a patto di non parlare troppo di questioni pratiche. Cercate di essere un po’ più romantici.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, la congiunzione Sole-Mercurio in Toro sosta alle spalle del vostro segno: oggi potreste scoprire un segreto. Forse da tempo avevate un sospetto ma ora avete informazioni dirette. Anche se non cambierà nulla nella vostra vita, potrebbe farvi vedere le persone coinvolte sotto una luce diversa e alla fine rivalutare un’amicizia. Martedì 2 maggio, con l’aspetto minore Giove-Nettuno dovrete avere pazienza. Le persone non rispondono al telefono o sono in ritardo per la riunione che avete organizzato oppure c’è così tanto traffico nel percorso per andare al lavoro che avreste fatto meglio a lavorare da casa. Il 4 maggio potreste stringere nuove amicizie. Tuttavia con la dissonanza Venere-Nettuno, valutare una conoscenza nuova in modo obbiettivo vi permetterà di vederla in prospettiva. Se con la persona in questione vi sentite a disagio, non dovete reprimere l’istinto. Probabilmente sta cercando di dire qualcosa di importante. Il 5 maggio, con il Plenilunio in Scorpione è il momento di prendere cura del vostro benessere psicofisico. Il transito può far emergere alcune questioni di passato e dunque è importante avere conversazioni aperte e sincere e risolvere eventuali problemi in sospeso. In coppia: amanti talentuosi, fantasiosi, partner quasi perfetti, l’appagamento reciproco è garantito. Splendidi momenti.

Soli: un incontro molto importante, con la persona scatterà un’attrazione irresistibile che risveglierà un desiderio intenso e sentimenti molto profondi.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, la congiunzione Sole-Mercurio in Toro vi spingerà a puntare l’attenzione sul denaro, il potere e il successo: lasciate che questa spinta competitiva vi aiuti a raggiungere il top. Mostrate a tutti che il vostro segno può avere i piedi per terra e parecchie soluzioni a portata di mano. Martedì 2 maggio, un aspetto tra Giove e Nettuno vi costringe a rallentare il ritmo, tutto sembra muoversi lentamente. Non importa se è al supermercato, in banca o al semaforo, mantenete la calma o potreste irritarvi parecchio senza che questo vi permetta di velocizzare le situazioni. Il 4 maggio con la dissonanza Venere-Nettuno avrete la sensazione di essere persi nella nebbia. Occhio a chi cerca di usarvi o tramare alle vostre spalle. Un collega, ad esempio, non aspetta altro che un vostro errore: in questo caso, dovete evitare di cadere in trappola. Più in generale, anche nella vita personale potrebbero esserci dei malintesi. Per fortuna, nel giro di pochi giorni tornerà la chiarezza. Il 5 maggio, con la Luna Piena in Scorpione la creatività sarà al top, avrete idee brillanti. Può essere un ottimo momento per riprendere un’attività che vi ha appassionato e mantenerla. Il transito vi rende tuttavia ipersensibili e dunque la cosa migliore è prendere cura di voi stessi e affinare le vostre capacità. In coppia: i pianeti in Toro rendono l’atmosfera rassicurante e sensuale, in programma ci sono notti bollenti. Soli: è il momento di uscire e fare degli incontri: potete conquistare chi volete in batter di ciglia, nessuno potrà resistervi! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, con la congiunzione Sole-Mercurio in Toro, potreste essere critici nei confronti del vostro lavoro oppure disinteressati. In questo segno i pianeti vi rendono testardi, rancorosi: se doveste litigare con un amico, un familiare o un collega, fate un passo indietro. Tenete presente che il vostro punto di vista oggi potrebbe essere un po’ “limitato”. Martedì 2 maggio, con un aspetto minore tra Giove e Nettuno potreste concentrarvi su un nuovo modo di fare soldi che vi propone una persona e inizierete a raccogliere informazioni. Un po’ di scetticismo, ora, sarebbe d’obbligo. Il 4 maggio, con la dissonanza Venere-Nettuno, l’immaginazione la farà da padrona. Cercate di essere più razionali, soprattutto se pensate che lavoro o vita privata, una persona sia responsabile di questa leggera destabilizzazione, che precisiamo, svanirà nel giro di poco. Il 5 maggio, il Plenilunio in Scorpione, annuncia che è tempo di prendervi cura della casa e della famiglia. Potreste essere spinti a un grande cambiamento nell’abitazione o nelle relazioni con le persone care ma comunque in questo modo creerete il comfort e l’atmosfera che desiderate! In coppia: evitate di far ingelosire il partner. In questo modo sarà molto vigile e avrà la tendenza a chiudervi in una gabbia dorata… Soli: perderete la testa per una persona ma sarà un’attrazione fisica, i sentimenti non ne faranno parte. In ogni caso, in questo momento sarà sufficiente ad appagarvi.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, con la congiunzione Sole-Mercurio in Toro un progetto su cui state lavorando potrebbe andare meglio del previsto e spingervi a puntare più in alto e ottenere la vittoria. Il che vi renderà concilianti con colleghi, boss, soci e clienti. Tuttavia, se qualcosa deve uscire dalla vostra vita non dovete aggrapparvi ma mollare. E’ così che imboccherete la direzione giusta. Martedì 2 maggio, con il buon aspetto Giove- Nettuno se avete un appuntamento sarà necessario mostrare un po’ di pazienza. E’ possibile che la persona sia in ritardo e non sia in grado di comunicarlo. Se questo è il primo appuntamento romantico, concedete del tempo. Forse si è dimenticata di caricare il telefono o non riesce a trovare un parcheggio. Essere flessibili sarà vantaggioso per la relazione. Il 4 maggio con la dissonanza Venere-Nettuno potreste capire che voi o una persona con cui lavorate non siete stati del tutto sinceri. Ciò potrebbe scatenare imbarazzo o delusione. Se la cosa riguarda voi, ammettetelo e cercate di procedere con la massima integrità. Tenete presente che l’affidabilità è un aspetto fondamentale di questa giornata. Il 5 maggio, con il Plenilunio in Scorpione, la comunicazione – anche con i fratelli o sorelle – è fondamentale. Cercate di chiudere un occhio su alcune questioni, non dovete essere negativi ma propositivi! Il transito rappresenta anche un buon momento per fare un passo indietro, riflettere e in seguito ripartire da zero.

In coppia: nella relazione aggiungerete un pizzico di fantasia, per dimostrare che, quando volete, sapete essere imprevedibili. Il partner sarà sorpreso e affascinato. E la felicità sarà vostra!

Soli: è una settimana in cui la cosa principale sarà vivere un’attrazione basata sul desiderio fisico. Fate pure ma per rispetto dell’altro/a evitate dichiarazioni d’amore: non sarebbero evidentemente sincere.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, la congiunzione Sole-Mercurio in Toro sosta in un vostro settore delle finanze: potrebbe spingervi a investire denaro su un’idea oppure a una opportunità relativa agli affari. Cercate, se vi è possibile, di coinvolgere altre persone poiché la condivisione di conoscenze e risorse porterà a risultati top. Se nel lavoro volete progredire, pensate fuori dagli schemi. Martedì 2 maggio, con il buon aspetto Giove-Nettuno in Pesci potreste cambiare il modo in cui prendete cura di voi stessi. Dare ad esempio la priorità al riposo e al relax, adottare alcune sane abitudini alimentari e magari aggiungere alla routine anche lo yoga o la meditazione. Ciascuna può essere molto utile. Immaginate cosa accadrebbe se darete il il via a tutte contemporaneamente. Avrebbe un importante impatto sulla vostra vita.Il 4 maggio, come spesso accade, chi vi circonda prende parecchio del vostro tempo e non avete la possibilità di fare ciò che volete. L’attuale dissonanza Venere-Nettuno, rappresenta un invito a mettere un deciso stop. Se qualcuno si spinge troppo oltre e vi chiede di aiutarlo in qualcosa che è in grado di gestire da solo, oggi lo capirete e dovrete agire immediatamente di conseguenza. Cercate di essere più determinati. Il 5 maggio, la Luna Piena in Scorpione al vostro segno annuncia un periodo di prosperità finanziaria. Può trattarsi di un aumento delle entrate o di risolvere definitivamente un problema riguardante una somma. Per quanto riguarda invece le relazioni di lavoro o vita privata potrebbero esserci dei conflitti: dovrete trovare un equilibrio tra i vostri bisogni personali e quelli di un’altra persona. E non sarà sempre facile. In coppia: è una settimana in cui con il partner formate una squadra solida ed efficiente ma non di amanti appassionati. Sulla passione prendono il sopravvento la tenerezza e il desiderio di stabilità. Soli: è tempo di affascinare e conquistare. Questa settimana moltiplicherete gli appuntamenti e farete entrare l’amore nella vostra vita! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Lunedì 1 maggio, con la congiunzione Sole-Mercurio in Toro nel vostro settore delle relazioni, potreste avere una conversazione molto seria con il partner. Ad esempio rendere ufficiale la relazione o decidere di convivere e unire le finanze. La storia avrà dunque una svolta importante. Al contempo, cercate di tenere d’occhio le spese: con il segno del Toro non si scherza…Martedì 2 maggio, potreste lanciarvi in un hobby che vi appassiona: dipingere, scrivere, cucire oppure studiare un progetto di ristrutturazione dell’abitazione. La vostra creatività è al massimo! Il 4 maggio con la dissonanza Venere-Nettuno, potreste sentirvi insicuri rispetto al vostro lavoro, a quanto valete. Potreste non essere sicuri di essere apprezzati come professionisti. Anche se siete consapevoli del vostro valore, vi sarà difficile mostrarlo a chi vi circonda. Tenete presente che si tratta di una sensazione passeggera. Il 5 maggio, la Luna Piena nel vostro segno rappresenta un invito a riflettere su voi stessi e sulle decisioni da prendere riguardo alla vostra vita. Il transito vi spinge a un cambiamento e potreste fare qualcosa di totalmente imprevedibile oppure raggiungere un traguardo personale. Chiudere un capitolo significa anche iniziare il successivo. Concedetevi del tempo per capire bene quale direzione imboccare. . In coppia: nella relazione circola la routine ma non vi dispiace, anzi… preferite la stabilità anziché vivere scombussolamenti inattesi. Soli: saprete come conquistare il cuore della persona che vi attrae: tutto ciò che direte e farete sarà apprezzato al massimo!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, con la congiunzione Sole-Mercurio in Toro, avete la possibilità, lavoro o vita personale, di trovare la soluzione a qualsiasi problema e prendere in mano il timone delle situazioni.In particolare nella professione sarete pronti a tutto pur di raggiungere gli obbiettivi che avete in mente: può essere che sarete spinti persino a sgomitare ma il vostro coraggio si rivelerà fruttuoso. Martedì 2 maggio, con il buon aspetto Giove-Nettuno in Pesci potreste avere delle conversazioni con i familiari riguardanti la casa. Forse state pensando di cambiare abitazione oppure una persona cara tornerà a casa. Non è il momento di entrare in azione ma quello di riflettere sulle possibilità e sembra ce ne siano parecchie. Il 4 maggio, con la dissonanza Venere-Nettuno, la tendenza è quella di idealizzare le relazioni personali o di lavoro. Per oggi, evitate di prendere qualsiasi tipo di impegno, rimandate a quando – tra qualche giorno – avrete maggiore chiarezza. Assecondate l’eventuale bisogno di stare in pace, godere di un po’ di tranquillità e concedetevi le cose buone che offre la vita. Cosa che annuncia il Plenilunio in Scorpione, il 5 maggio: è il momento di rallentare il ritmo, eventualmente ricominciare da capo. Il transito può indurre irrequietezza e potreste voler correre dei rischi per seguire una vostra passione. Sarà utile, in questo caso, trascorrere del tempo per conto vostro e fare il punto della situazione.

In coppia: il partner potrebbe avere la meglio in una litigata ma se non reagirete uscirete indenni dalla situazione. Questa settimana, evitate conversazioni delicate.

Soli: volete testare il fascino, flirtate allegramente a destra e a sinistra ma se volete essere presi sul serio da chi vi corteggia, forse dovreste cambiare il vostro atteggiamento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, con la congiunzione Sole-Mercurio in Capricorno, se da tempo avete in mente un progetto è il momento di dare il via. Più in generale, nel lavoro avete la possibilità di farvi notare in modo positivo da chi conta per cui, bando alla riservatezza e mostrate senza esitare quanto valete: la ricaduta sarà realmente gratificante. Il 4 maggio con la dissonanza Venere-Nettuno, l’atmosfera è all’insegna della confusione, c’è mancanza di chiarezza ma al contempo è la giornata ideale per dare in via a progetti che vi coinvolgono emotivamente o a conversazioni che richiedono un tocco in più di gentilezza. Per oggi, state alla larga dalle negoziazioni o quanto meno procedete con la massima cautela: le cose potrebbero essere poco chiare. Il 5 maggio, con il Plenilunio in Scorpione, potete dare il via alla ricerca di amicizie significative o stringere relazioni che vi permetteranno di evolvere, di progredire. Con questo transito, tuttavia possono emergere problemi ed emozioni del passato che erano sepolti in profondità. Ora, concentrando l’attenzione e attraverso una chiara comunicazione, avete la possibilità di trovare una soluzione.

In coppia: atmosfera erotica bollente e al contempo tenera. Farete tutto fuori dall’ordinario. Un vero fuoco d’artificio, amerete con passione. Vi lascerete andare…

Soli: settimana in cui in programma c’è un incontro emozionante ma evitate di pensare subito al futuro: prima cercate di capire cosa volete veramente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, con la congiunzione Sole-Mercurio in Toro la vostra attenzione sarà concentrata sulla casa: con le persone care potreste parlare di trasferirvi in una nuova abitazione o migliorare quella in cui vivete – anche con qualche lavoretto fai-da-te – e soddisfare le vostre esigenze di sicurezza, protezione e comfort. Potreste infine eliminare vecchi oggetti che giacciono inutilizzati in qualche angolo della casa. Martedì 2 maggio, con il buon aspetto Giove-Nettuno avete un buon fiuto e scoverete nuove e redditizie opportunità per investire il denaro: otterrete un ottimo ritorno. Il 4 maggio, sarete parecchio intenzionati a offrire un’immagine positiva che faccia arrivare la benevolenza del boss, clienti, superiori… Con la dissonanza Venere-Nettuno sarete un po’ come i camaleonti, vi adatterete di volta in volta alla persona che avete di fronte. Il che sarà una faticaccia… Allora, non preoccupatevi di ciò che pensano gli altri di voi, siate naturali e fate del vostro meglio. E’ così che brillerete veramente. Il 5 maggio, la Luna Piena in Scorpione punta i riflettori sul settore della carriera: può essere un buon momento per capire cosa volete e fare passi avanti. Potreste aver voglia di fare qualcosa di diverso, a sorpresa cambiare il settore il cui lavorate, lasciare un impiego improvvisamente o ottenere una promozione che non vi aspettate. Qualunque cosa accada vi aprirà la porta a tante altre opportunità in futuro: il transito vi farà imboccare la direzione giusta.

In coppia: tra i pianeti in Toro e il Plenilunio in Scorpione, è una settimana in cui potreste spesso perdere la pazienza e partire in quarta per ogni piccola cosa che fa o che dice il partner…

Soli: avete la possibilità di uscire dalle difficoltà amorose in cui vi trovate e di costruire o ricostruire la vita affettiva su basi molto più solide rispetto al recente passato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Lunedì 1 maggio, la congiunzione Sole-Mercurio in Toro vi permette di imboccare la direzione giusta per guadagnare di più e diventare più autosufficienti. Al contempo è un ottimo momento per esaminare con attenzione il budget ed eventualmente cambiare qualcosa, fissare degli obbiettivi finanziari e scovare nuovi modi per avere delle entrate. Martedì 2 maggio, Giove è in buon aspetto a Nettuno nel vostro segno: Proprio in un momento in cui provate incertezza sulle vostre capacità un amico potrebbe dire che vi ammira e spazzare via qualsiasi dubbio! A dire che siete fantastici è infatti una persona che stimate. Il 4 maggio, con la dissonanza Venere-Nettuno dovete fare molta attenzione a ciò che direte, ovvero esprimervi con la massima cautela. L’aspetto potrebbe creare creare qualche problema… Ma potrebbe essere che una persona vi dica qualcosa e la prenderete sul personale. Evitate che le parole degli altri scatenino tensione e agitazione. Visto che l’atmosfera è confusa, potreste aver frainteso, non aver capito bene cosa aveva intenzione di dire. La cosa migliore è rimandare le conversazioni importanti. Il 5 maggio, la Luna Piena in Scorpione è il transito ideale per lanciarvi in nuove avventure e per appagare il desiderio di viaggiare. Non solo: potreste dare il via a un nuovo hobby o frequentare un corso per affinare una competenza. Tuttavia il transito può rendervi più emotivi, dunque concedervi qualche coccola vi darà un senso di comfort.

In coppia: è una bella settimana, sulla relazione splende il sole e insieme al partner c’è felicità. Tutto è semplice, gli slanci di tenerezza si moltiplicano, è l’inizio di un cambiamento sorprendente.

Soli: gli incontri sono favoriti, soprattutto perché avete un atteggiamento spontaneo, siete voi stessi. E una persona vi apprezzerà, vi amerà!