Oroscopo della settimana dal 30 aprile per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 30 aprile (21 marzo-21 aprile): le relazioni sono preziose

E’ una settimana ricca di possibilità e opportunità! Piccole azioni possono portare a grandi risultati. Sabato 30 aprile, con la Luna Nuova in Toro fisserete alcuni obbiettivi finanziari realistici e sarete dunque rigorosi riguardo alle spese. Apportate subito alcune modifiche e in seguito il vostro conto in banca vi ringrazierà. Domenica 1 maggio, potrebbe essere una buona idea utilizzare i vostri contatti per progredire nel lavoro. Dal networking al cambio di lavoro fino alla richiesta di un favore importante, in questo momento le relazioni sono preziose! Lunedì 2 maggio, Venere entra nel vostro segno, vi dota di un fascino imbattibile. Sfruttate queste vibrazioni per parlare dolcemente con chi vi circonda, delegare compiti ai colleghi e avere la meglio nelle riunioni di lavoro. Tutto andrà per il verso giusto! Martedì 3 maggio, con Giove in Pesci in buon aspetto con Plutone, una persona potrebbe avere un’idea imprenditoriale in linea con il vostro talento e competenze. Oppure potreste per caso trovare un video che fornisce le informazioni che stavate cercando per realizzare un progetto. Ora dovrete agire e dare vita a queste opportunità! Venerdì 6 maggio, è il momento di esercitare il vostro fascino per ottenere l’impatto desiderato sul lavoro. Venere è in buon aspetto con Mercurio e con i colleghi avrete conversazioni divertenti e leggere.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: lavorare sulla relazione sarà impegnativo, ma ne varrà la pena. Dovete trovare un equilibrio tra la vostra indipendenza e ciò che fate con il partner.

Soli: con una persona conosciuta online vi scriverete, parlerete molto e il “resto” potrebbe accadere più velocemente del previsto.

Oroscopo della settimana Leone dal 30 aprile al 6 maggio (23 luglio-23 agosto): cambiamenti importanti

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Sabato 30 aprile, con la Luna Nuova in Toro ci saranno cambiamenti importanti nella carriera, reputazione, risultati, casa e persino famiglia. Dal momento che potrebbero generare caos, sarebbe saggio prendere tutto con calma. Sarete pronti a intraprendere una nuova avventura lunedì 2 maggio quando Venere entrerà in Ariete. Potreste avere l’opportunità di lavorare con nuovi professionisti di una città o un paese diverso. Martedì 3 maggio il buon aspetto Giove-Plutone al vostro segno consiglia di chiedere ciò che volete con coraggio e convinzione. Rivolgetevi a più persone e vedrete che vi verrà offerto su un piatto d’argento. Mercoledì 4 maggio, sarete ambiziosi ma intuitivi: penserete che sia giunto il momento di apportare un cambiamento significativo al percorso professionale. Esaminate ciò che avete a disposizione per capire cosa potete usare per fare progressi nella carriera. Giovedì 5 maggio, con la congiunzione Sole-Urano avrete nuove ed entusiasmanti idee riguardanti il lavoro e prenderete delle splendide iniziative.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: se lo slancio d’amore si è perduto tra le pieghe della routine, con Venere in Ariete lo riaccenderete! Soli: con Venere in Ariete, chi potrà resistere al vostro fascino, il senso dell’umorismo? Ne farete di conquiste! Oroscopo della settimana Sagittario dal 30 aprile (23 novembre-21 dicembre): il vostro talento brilla Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Sabato 30 aprile, con il Novilunio in Toro fate una “pulizia di primavera” nei confronti di voi stessi. Ad esempio dare il via all’esercizio fisico quotidiano oppure seguire una dieta. Lunedì 2 maggio Venere entra Ariete in buon aspetto con il vostro segno. Il vostro talento brillerà, nel lavoro sarete più che mai creativi! Martedì 3 maggio, con il buon aspetto Giove-Plutone, se avete un’attività in proprio, questo è una buona giornata per fare marketing, acquistare attrezzature o lanciare un nuovo prodotto. Potete inoltre trovare ottimi collaboratori o chiamare qualcuno che si occupi dei vostri profili sui social media o aggiorni il sito web. Iniziative che permetteranno alla vostra attività di crescere. Il 4 maggio, il buon aspetto Marte-Urano indica che indipendentemente da qualsiasi compito vi venga affidato, sarete all’altezza, sicuri di portare a termine in modo determinato qualsiasi impegno o scadenza. Il 5 maggio la congiunzione Sole-Urano vi farà sentire più ambiziosi e pieni di energia, andrete dritti al punto. Il boss, inoltre, noterà quanto siete versatili! Venerdì 6 maggio, il buon aspetto Venere-Mercurio grazie all’atteggiamento di cui sopra, nel lavoro potrebbero arrivare nuove ed entusiasmanti opportunità!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: toccherete con mano che in amore il compromesso è importante anche se a volte è pur vero che è necessario dire dei no…

Soli: con Venere in Ariete gli incontri ci sono ma voi dovete metterci del vostro! Fare la prima mossa spetta a voi.